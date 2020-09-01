Тонны мусора в очереди на переработку

Автопарк МУП «Спецавтохозяйство» - уфимского регоператора по обращению с коммунальными отходами - пополнили 6 новых мусоровозов на шасси КамАЗа. И это далеко не первая партия новой техники. Если до стартовавшей в 2019 году «мусорной» реформы доля устаревших и изношенных машин составляла 78%, то на сегодняшний день сократилась до 45-50%. Наряду с обновлением автопарка в столице идет активная установка новых контейнеров и обустройство контейнерных площадок, развитие системы сортировки и раздельного сбора отходов. Однако в «мусорной» теме есть еще много проблем, для решения которых нужны годы работы.

Обновление техники

Новые мусоровозы на базе КамАЗа имеют не только современный внешний вид, но и обладают целым рядом характеристик, позволяющих более эффективно собирать и везти отходы. За один рейс такой спецтранспорт может вывезти примерно 60 евроконтейнеров, что значительно больше вместимости применявшихся до сих пор ЗИЛов. Разгрузка контейнеров идет не сверху, а сзади приемного бункера, практически исключая выпадение мусора, чем нередко грешила старая техника.

В целом с момента начала реформы, то есть с января 2019 года, для работы в Уфе и близлежащих к столице районах республики приобретено 33 единицы спецтехники на общую сумму 308 миллионов рублей, в том числе 12 единиц – в этом году.

Для полного обновления устаревшего автопарка в 2020 – 2022 годы «Спецавтохозяйство» планирует приобрести спецтехнику на общую сумму порядка 270 миллионов рублей, в том числе 35 мусоровозов, 5 мультилифтов и 5 бункеровозов для вывоза крупногабаритных отходов.

- Обновление коммунальной техники - один из подходов по созданию комфортных условий для жизни уфимцев, работы здесь много и вопросы будем решать поэтапно, - отметил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.

Модернизация затрагивает не только технику, но и сам процесс вывоза отходов. Для этого все районы столицы провели цифровизацию контейнерных площадок для сбора ТКО. За каждым мусоровозом закреплен смартфон с программной функцией ежедневной фотофиксации выполненной работы в системе «RM – контейнерные площадки». Программное обеспечение позволяет логистам в режиме онлайн проверять соблюдение графика вывоза и качество обслуживания каждой площадки. После запуска такой системы жалоб на несвоевременный или некачественный вывоз мусора стало значительно меньше.

Контейнерное хозяйство

Наряду с автопарком регоператора в обновлении нуждается и оборудование контейнерных площадок. Из 9 тысяч уфимских контейнеров ТКО многие имеют высокий износ и морально устарели. Это касается прежде всего моделей, допускающих только боковую разгрузку в мусоровоз, что занимает много времени и нередко ведет к выпадению части отходов. Кроме того, в целом ряде районов контейнеров не хватает или они вообще отсутствуют. Согласно оценочным данным на 2020 год, необходимо установить 3,4 тысячи контейнеров и 64 бункера для сбора твердых коммунальных отходов, а также оборудовать 161 площадку для их размещения.

- В обновлении контейнерного парка предпочтение отдается современным евроконтейнерам, допускающим заднюю загрузку в бункер автомобиля, - пояснил заместитель директора по эксплуатации МУП «Спецавтохозяйство» Уфы Ринат Биккинин. - Такие емкости бывают двух типов - металлические из оцинкованных листов и из ударопрочного пластика. Мы отдаем предпочтение последним, исходя из соотношения «качество-цена». Пластиковый контейнер дешевле оцинкованного, к тому же его проще мыть и дезинфицировать. Единственный недостаток - низкая устойчивость пластика к огню, но такие потери с лихвой перекрывает его более низкая стоимость. Впрочем, даже в самом бюджетном варианте на полное обновление контейнерного парка необходимы десятки миллионов рублей.

Для сбора крупногабаритного и строительного мусора, выступающего одной из главных причин появления стихийных свалок, особенно в районах частного сектора, применяются специальные бункеры-накопители объемом 7,5, 27 и 32 кубических метра.

Всего «Спецавтохозяйством» установлено свыше 200 таких бункеров, и в перспективе их количество будет расти. Основная проблема - себестоимость вывоза крупногабаритных отходов.

- На это влияет тот факт, что их содержимое нельзя уплотнить, - пояснил Ринат Биккинин. - Мы пробовали использовать большеформатный транспорт для вывоза сразу нескольких бункеров, но ему сложно маневрировать в городских дворах. Наиболее приемлемым вариантом может стать использование вместительных бункеров на 20-25 кубометров, куда крупногабаритные отходы будут поступать с довольно большой территории, к примеру, площадок ТКО нескольких многоквартирных домов или жилого комплекса. Данную работу на местах должны организовать управляющие компании.

Бумага и стекло - отдельно

Важный элемент мусорной реформы – раздельный сбор и сортировка отходов. Согласно распоряжению правительства РФ, с 1 января 2018 года на полигоны ТКО запрещено вывозить 67 видов отходов, в том числе лом цветных и черных металлов. С 1 января 2019 года нельзя закапывать еще 109 наименований, а с 2022-го - 182. Эти требования можно выполнить только путем организации раздельного сбора и обязательной сортировки городского мусора.

Здесь «Спецавтохозяйство» реализует два направления. Первое – ставший уже традиционным сбор пластиковых бутылок в сетчатые контейнеры объемом 1,4 кубометра. Сегодня он организован на 249 контейнерных площадках Уфы. Также по городу установлены сетчатые модули частных компаний.

Второе направление – раздельный сбор сразу трех видов отходов: пластика, бумаги и стекла, помещаемых в разноцветные контейнеры, на каждом из которых написан тип принимаемого вторсырья. Такой селективный сбор сейчас действует на 143 контейнерных площадках и в 37 образовательных учреждениях.

Для регулярного вывоза собранного вторсырья оборудованы 2 спецавтомобиля, получивших особую маркировку. Их маршрутные графики составлены так, чтобы исключить смешивание в кузове разных фракций отходов, то есть в один день вывозится только один вид вторсырья.

К сожалению, пока в разные контейнеры попадает лишь небольшая доля того, что пригодно для вторичной переработки. Поэтому часть смешанного мусора проходит через сортировочный комплекс МУП «Спецавтохозяйство», способный обработать 80 тысяч тонн отходов в год, и ООО «Эко-Уфа» мощностью в 100 тысяч тонн.

В дополнение к существующим стационарным недавно был приобретен мобильный мусоросортировочный комплекс мощностью до 50 тысяч тонн в год. Он будет размещаться на полигонах ТКО близлежащих к Уфе районов республики по мере необходимости.

Алексей Фатыхов.

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Фото Алины Гариповой.