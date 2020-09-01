Большие проблемы малых рек

В черте нашего города протекает несколько малых рек, впадающих в судоходные Белую и Уфу. Жители частных домов, стоящих от них поблизости, не понаслышке знают особенности таких водоемов. Большую часть года их можно перейти вброд или даже перешагнуть, но весной и во время затяжных дождей они могут быстро выйти из берегов, натворив много бед. Другая проблема связана с расположенной в северной части города мощной нефтехимической промзоной. В случае крупных аварий или утечек опасные вещества могут попасть в Шугуровку, а затем - в Уфимку выше южного водозабора. Все эти проблемы требуют комплексного решения.

Проблемные места

В последние годы Уфа активно застраивается за пределами полуострова в направлении на запад и юг. Многие из этих территорий лежат в низинах, причем для жителей многочисленных коттеджных поселков главную угрозу во время наводнений часто несет не широкая Белая, а Дема и Берсувань. Их узкие русла постоянно заиливаются и заносятся песком, упавшие деревья создают перекаты, затрудняющие свободный ток воды. Так, обследование русла Берсувани на территории Зубовского и Чесноковского сельсоветов выявило большое число донных наносов и отложений, поваленных деревьев, островков зарослей кустарников.

В результате весной в таких проблемных местах может возникнуть ледовый затор или произойти сдвиг грунтовых наносов, что, как правило, ведет к молниеносному подъему уровня воды и быстрому затоплению прибрежных территорий. То же самое может произойти и во время сильных летних дождей. Материальный ущерб от таких ЧП часто оценивается сотнями миллионов. Коммунальные службы не раз были вынуждены в экстренном порядке создавать на пути стремительно поднимающейся воды временные земляные дамбы, а служба спасения – эвакуировать жителей отрезанных от суши домов. К примеру, в апреле 2018 года Берсувань на территории поселков Зубово и Чесноковка затопила 73 жилых дома с населением 227 человек, линию электропередач и газопроводы и часть автодороги местного значения. Ситуация заставила эвакуировать людей. Для снятия проблемы принято решение о расчистке и углублении русла Берсувани на протяжении трех километров. Разработка проектов данных работ запланирована на 2021-2023 годы.

Еще большую угрозу несет более полноводная Дема. Именно от ее внезапных весенних разливов часто страдают жители Кооперативной поляны, Козареза и других населенных пунктов. По данным Минэкологии РБ, федеральный бюджет выделяет 246 миллионов рублей на расчистку 35 километров демского русла. В этом и следующих годах пройдут проектно-изыскательные работы, а собственно расчистка реки начнется в 2022-м и завершится в 2024-м. Эти меры позволят защитить от угроз подтоплений 5,7 тысячи человек.

Опасный север

В северной части города угрозы наводнений практически нет. Зато опасность исходит от нефтехимической промзоны, вдоль которой течет река Шугуровка, впадающая в реку Уфу выше южного водозабора. В марте 1990 года талые воды смыли с территории завода «Химпром» фенол, относимый к веществам первого класса опасности. Химия попала в Шугуровку, а затем в городской водопровод, что привело к техногенной катастрофе, от которой пострадало более половины жителей Уфы. Сейчас «Химпром» остановлен и обанкротился, но на его территории, в шламонакопителях остаются тысячи тонн опасных диоксинсодержащих отходов. Часть из них, как и в 1990 году, в случае размыва грунтов или прорывов резервуаров потенциально может попасть в Шугуровку и далее в Уфимку. Для предотвращения такого сценария на «Химпроме» есть локальные очистные сооружения (цех № 41), собирающие поверхностные стоки со всей бывшей производственной территории. Механическая очистка идет в песколовках, после чего вода отстаивается и откачивается на биоочистку. Поскольку «Уфахимпром» не может оплачивать очистку сточных вод, цех №41 был передан в собственность муниципалитета. Для исключения перелива воды из резервуаров и шламонакопителей предусмотрена система перекачки в дополнительные емкости, которую весной обслуживают городские пожарные и спасатели. Однако окончательное решение проблемы «Химпрома» возможно лишь после полной санации его территории. По данным Минэкологии РБ, в ближайшее время будет заключен контракт на разработку такого проекта. Заявка на федеральное финансирование санации в рамках нацпроекта «Экология» запланирована на май 2021 года, что, как полагают в ведомстве, позволит приступить к работе в 2022-м.

Алексей Фатыхов.