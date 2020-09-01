Тайны старого города

На улице Мустая Карима многолюдно. Со стороны Гостиного двора доносятся музыка и гудки машин. Однако здесь, на глубине полутораметрового раскопа царит совсем другая атмосфера. Очищая от земли старинную стену, рабочие рассуждают, что же перед ними: цокольный этаж, или может быть, погреб? Ясно одно: кирпичной кладке более ста лет.

Богатая история

- Видите полоску бутового камня? Скорее всего, это остатки булыжной мостовой, сейчас они – ниже уровня земли. Но чуть правее в стене видны контуры окна, позднее заложенного кирпичом. Судя по высоте, оно было полуподвальным, - рассказывает мастер ООО «Даско» Александр.

Построенное в позапрошлом веке, здание имеет богатую историю. По словам краеведов, именно здесь в свое время располагалась первая в городе гостиница, имевшая конюшню. Быть может, в подвале содержали лошадей? Но больших ворот здесь не видно. Хотя один из оконных проемов – гораздо шире других, да и отличается по форме. Может, это вход? Не исключено. Сейчас он заложен камнем, но рядом есть современный дверной проем.

Внутри – прохладно и сыро, всюду деревянные стеллажи. Оба подвальных помещения слишком малы для конюшни, скорее всего их использовали как склад или погреб. Кстати, высота потолка здесь – 210 сантиметров.

Поднимаясь обратно на поверхность, замечаю грунтовую воду. По словам мастеров, отводить ее не будут. Но здание укрепят гидроизоляционной системой. Задача рабочих – провести бетонные работы и внешнее благоустройство, укрепить фасад. Кстати говоря, ему планируется придать изначальный внешний вид. Как именно будет задействован цокольный этаж, пока не понятно, но скорее всего здесь разместится магазин или небольшое кафе.

Эстетика обновления

Так или иначе, все это станет частью нового имиджа улицы Мустая Карима, которая сейчас переживает заметное обновление. Двигаясь от Гостиного двора в сторону банка «Уралсиб», замечаю сразу несколько дорожных бригад. Часть из них занята обустройством тротуарной плитки, другие – укладкой асфальтового покрытия либо земляными работами.

На моих глазах прямо напротив Хакимовской мечети «КамАЗ» опрокидывает кузов, полный обломков старого асфальтобетона. Неужели этот хлам теперь будет лежать здесь? Но мастер ОАО «Дортрансстрой» успокаивает: это - временная мера на время ремонта.

- Весь участок поделен на четыре этапа, передовая работ – в районе Дворца творчества. Наибольшая активность сегодня – там. Реконструируем не только брусчатку пешеходных зон, но и дорожное полотно, хотя по асфальту основной обьем уже выполнен. Работы необходимо выполнить до 15 октября, - пояснил руководитель.

Интересно, что реконструкция происходит в формате «открытого движения». И оценить свежеуложенную брусчатку можно сразу. Действительно, идти по широкому пространству с клумбами и желобками ливневой канализации комфортно. Не хватает только фонарных столбов, но гнезда под них уже есть, равно как и провода электропитания.

Уфимский Арбат – так обновляемую улицу в своем кругу называют рабочие. В своем новом качестве она будет предназначенной для прогулок. «Арт-Квадрат», «Галерея Арт», кафе и магазинчики – здесь есть, на что посмотреть.

Мостовая нового века

Внешний вид центра столицы сейчас создают мастера-укладчики плитки.

Оказывается, под дорожный камень они подкладывают своего рода «подушку» - чтобы избежать дальнейшего проседания.

- Нужно учитывать естественный уклон улицы. Мы разграничиваем автомобильную или пешеходную зоны, плюс ещё техполоса и участок под цветы. Границы меняются, многое приходится начинать с нуля, - говорит бригадир каменщиков Альберт Гареев.

В распоряжении мастеров - молотки, отбойники, способные рассечь камень электропилы. Но в глаза бросается не инструмент, а уложенное на грунт широкое серое полотно – так называемый геодренаж. Уже на него ровным слоем выкладываются песок и цемент, плитка монтируется сверху. По словам рабочих, главная задача сейчас – успеть все сделать до начала осенних дождей.

Понять ответственность момента можно, лишь узнав специфику. Например, на этапе монтажа бордюрных блоков требовалось также выкладывать окантовку цветочных клумб. Учитывая их овальную форму, рабочие резали каменные блоки по спецчертежу, выкладывая «загиб» из получившихся деталей.

Сейчас основной упор делается на обустройство пешеходных зон, а еще пару недель назад в разгаре были дорожные работы. Но даже тогда движение на улице Мустая Карима перекрывалось лишь частично. Еще одной особенностью этой необычной реконструкции можно назвать чистоту: за много месяцев ремонта самая эстетичная улица столицы республики не превратилась в стройплощадку, сохранив популярность у горожан. Можно представить, что в своем новом облике она станет любима не только уфимцами, но и гостями города.

Иван БЕГМА.

ivanbegma@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.