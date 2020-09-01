Продается книга

В Уфе уже год работает новый букинистический магазин — и по словам его учредителей, за это время вышел на полную самоокупаемость и даже не требует вложений извне. О том, как книжный бизнес развивается в Уфе и есть ли перспективы у рынка б/у книг мы поговорили с управляющим Букинистического книжного магазина Олегом Салдеевым.

- Как-то вы назвали букинистическое дело «профессией личной безысходности». Поясните, пожалуйста, что это значит? Как вообще люди становятся букинистами?

- Это интересный вопрос. Если выпускник школы хочет стать врачом, то поступает в вуз на соответствующую специальность и, приобретя навыки на всех этапах образования, идёт работать. В нашем случае всё иначе. И не только потому, что на букинистов нигде не учат. Нельзя захотеть быть им – в обществе нет чётких представлений об этой сфере. Должно что-то произойти, чтоб нормальный человек вообще сюда влез – это я и называю личной неизбежностью.

Про себя пока не готов сказать, однако знаю истории, когда некто был активным читателем или же ему досталась библиотека от умерших родственников, но, решив распродать эти книги, он быстро обнаружил, что трудно реализовать всё под ноль без постоянного пополнения. Понятно, что такой приёмно-торговый путь практически бесконечен, и букинистическая бездна затягивает.

- Много ли сдают книг?

- Очень! Иногда по пять-шесть человек стоят в очереди на приёмку, и благо, если не у каждого по машине книг. Так как в приёме мы ориентируемся на массовый спрос, то в продажу поступают книги востребованные. Ошибочно мнение, что если магазин завален сверху донизу, то он процветает. Задача же не «выставить музейные экспонаты», а продавать товар. Что-то удаётся реализовать ещё до выставления на полки, пролистав архив заявок. Этим летом приняли альбомы и монографии по искусству, занимавшие пятнадцать (!) мешков — и даже их удалось реализовать. Сейчас мы уплотняемся, часть нашей площади в ближайшее время займёт пункт выдачи интернет-заказов.

- Изменяются ли цены на букинистические издания, как и на все вокруг?

- Да. Три года назад успешно продавался зелёный 15-томник Александра Дюма за 1500 рублей, но уже в прошлом году его цена обвалилась больше, чем наполовину. Или восьмитомник Марка Твена: раньше уходил за 500, а сегодня он стоит не выше 300.

- А что читают в Уфе?

- Интересное наблюдение: в нашем магазине детективная литература, активно издававшаяся в 1990-е годы, пользуется пониженным спросом, но именно детективы активно раскупают у уличных книготорговцев. Можно сказать, в то время, как мы живём в 2020-ом, у них ещё нулевые.

- Каким должен быть успешный букинист?

- Должна быть готовность к труду 24/7 и просто тип характера... К слову, экстравертом я никогда не был, но без тотального общения с клиентами мне теперь как-то некомфортно – даже в свои редкие выходные либо на осмотр книг по квартирам езжу, либо завожу дискуссии в социальной сети. Закрывая глаза, я вижу наш магазин – все стеллажи, полки и книги, ведь всё проходит через меня от приёма до выставки. И в определённом смысле такая сверхпамять облегчает жизнь. Так, я могу оперативно проконсультировать по вопросам наличия книг, отложить что-то новопринятое по заказам или проверить продажи по накладным.

- А вы сами читаете?

- Букинисту быть читателем не обязательно, ведь он работает не с произведением, а с целой книгой и её жизнью в качестве товара. Естественно, это не отменяет того, что он любит книги, но время, которое могло быть затрачено на чтение, использует на работу с ними. Более того, букинист, не являющийся книгочеем и коллекционером, то есть не питающий к принимаемым книгам собственного «приобретательского» интереса, не конкурирует со своими покупателями, что также ими ценится. Поэтому для успешной магазинной работы вполне достаточно представлений о тематике книг и наблюдений за живой реальностью. Логично, что вышедший сериал «Зулейха открывает глаза» взвинтил спрос на одноимённую книгу.

- На базе вашего магазина действует стихийный дискуссионный клуб «Птица Говорун». Расскажите о нем.

- Здесь обсуждают не только литературу — все покупатели оказываются в нем автоматически: главное, найти собеседника по интересам. Мы часто оказываемся свидетелями нахождения близости квантовой теории эзотерическим абстракциям в результате долгого спора между физиком и приверженцем духовного саморазвития. Или – выявления истинного смысла названия гоголевской поэмы: мёртвыми душами названы, по мнению одного из посетителей, не умершие крестьяне, а мы, современные читатели, не ценящие великих героев из числа Ноздрёвых и Плюшкиных (нравятся они ему). Каждая подобная дискуссия – живое мероприятие, и со дня основания магазина мы поставили себе целью лояльное невмешательство в ткань межклиентского общения.

Мы даём людям выговориться, и они отвечают благодарностью. Где ещё вас угостят половиной арбуза только потому, что купленные книги не помещаются вместе с ним в авоську?

Читала книги Розалия Валеева.