Где ваши дети?

Как часто вы нервничали, переживая из-за опоздания ребенка в спортивную секцию или гадая, вернулся ли он из школы? С помощью цифровых технологий вопрос решается мгновенно – стоит лишь установить на телефон приложение для наблюдения за его перемещением. Кстати, это поможет отыскать потерявшийся девайс.

Приложения для отслеживания детей доступны как в Google Play, так и в AppStore, большинство из них – бесплатные. Услуги предоставляют и мобильные провайдеры. В современных телефонах есть необходимые GPS-трекер и мобильный Интернет, а большинство приложений позволяют следить за уровнем заряда аккумулятора – и пусть не жалуются, что батарейки хватает только на три часа.

KidsControl

Сын задержался в гостях, а дочка заболталась с подружкой в кафе? Вы будете знать об этом еще до их предупреждения. Кстати, здесь есть возможность очертить геозоны, если ребенок выйдет за их пределы, родитель получит оповещение. Кроме того, он может подать сигнал SOS – его получат все родители и родственники, подключенные к сервису, при этом они смогут сразу увидеть, где находится ребенок. В базовой бесплатной версии доступна история передвижения за два дня и возможность добавить два места-геозоны. За небольшую плату доступна история за 14 дней.

«Где мои дети»

Программа предоставляет возможность не только видеть, где сейчас дитя, но и послушать, что говорят вокруг него, записывая звук. Сохраняется история перемещения: программа хранит информацию о том, где малыш бывал в последние 2 дня.

Есть два режима – «Родитель» и «Ребенок», поэтому вопроса, как настроить программу, у пользователя возникать не должно, но и следить за малышом без его ведома не удастся. Недостаток в том, что оно совершенно не защищено от действий ребенка - может отключить его или удалить. Сервис платный: за месяц придется выложить 99 рублей.

Kid security

Достаточно молодое приложение с высокими оценками от пользователей. В основном все те же функции: отслеживание местонахождения, прослушка, кроме того, есть возможность контролировать время, которое он провел в играх или социальных сетях, а также отправить громкий вызов, который услышит, даже если заигрался и не берет трубку. За месяц придется заплатить 199 рублей, иначе останутся только GPS-трекер и чат. Запись окружения в подписку не входит – минуты потребуется оплатить отдельно.

Google Family Link

Бесплатная утилита от Google позволяет полностью контролировать смартфон другого человека – разрешать или запрещать установку приложений, смотреть, какие программы он использует чаще всего, и ставить на них ограничения. Также можно на время заблокировать гаджет. Разработчик рекомендует использовать его на устройствах детей до 13 лет, после чего следует договориться с ребенком об уровне контроля.

Семейный Трекер – GPS

Локатор для всей семьи, который позволяет организовать групповой чат со списком общих дел или покупок. Например, кто-то по пути домой не нашел необходимого продукта и отметил его некупленным, а другие члены семьи могут поискать его в магазинах поблизости. Отображает их положение на карте и уровень заряда, а также позволяет установить геозоны. Возможности всех пользователей здесь равноценны – можно временно отключить свое положение, разрешение других членов группы для этого не требуется. Приложение полностью бесплатно, но имеет и премиум-подписку, можно воспользоваться бесплатным периодом на 7 дней.

Kaspersky SafeKids

Утилита от лаборатории Касперского предлагает пользователям широкие возможности, но традиционно в бесплатной версии их не очень много. Бесплатно вы сможете контролировать установку приложений, блокировать опасные сайты и нежелательный контент, ставить ограничения по времени использования девайса и получать советы от профессионального психолога. Для получения расширенного функционала потребуется оплатить подписку (есть пробная версия на 7 дней). По ней вы сможете выставлять геозоны и получать координаты местонахождения ребенка в режиме онлайн, устанавливать расписание на использование смартфона, видеть уровень заряда батареи, получать отчет о действиях в Интернете, социальных сетях ВК и Facebook.

Отслеживание по номеру телефона

Данное приложение не совсем рассчитано на формат «родитель-ребенок», но отлично подойдет и для этих целей. Бесплатно. Для использования программы достаточно установить ее на свой смартфон, зарегистрироваться по номеру и отправить приглашение на другой номер. Далее остается перейти по ссылке и установить себе утилиту. Ребенок будет знать о том, что его отслеживают, утилита не является шпионской. Широкий функционал не предусмотрен – вы видите положение пользователей, подключенных к аккаунту, их передвижения, можете контролировать уровень заряда батареи. Приложение работает с любыми операторами, а количество синхронизированных устройств внутри одного аккаунта ничем не ограничено.

Только операторы:

Услуги-локаторы предлагаются всеми операторами, но у них есть свои недостатки. Данные не совсем точны, да и плата довольно высокая. Кроме того, оба телефона (родителя и ребенка) должны быть подключены к одному оператору.

«Мобильные сотрудники» (МТС). Услуга рассчитана на управление персоналом, но может пригодиться и для отслеживания ребенка. Среди полезных функций — задание геозон, запрос положения и перемещения, чат и прочее. Стоимость — от 3 рублей в день.

«Родительский контроль» (Мегафон). Опция позволяет отслеживать перемещения ребёнка, а также сообщает, когда малыш покидает заданную геозону. Стоимость «Радар +» — 5 рублей в день.

«Билайн-Координаты». Возможность узнавать местонахождение другого абонента, который предварительно согласился быть подконтрольным. Первая неделя бесплатно, далее - 1,7 рубля в день.

Юлия ПАХОМОВА.