Игры разума

Телеигра «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года. За 55 лет менялись правила, ведущие, игроки, но одно неизменно: детище режиссера Владимира Ворошилова и редактора Наталии Стеценко, завоевавшее любовь зрителя, до сих пор не сдает позиций, более полувека давая пищу для ума телезрителей в России и за рубежом. Специфика ЧГК в корне отличается от других телевизионных интеллектуальных игр: здесь знания и эрудиция играют роли второго плана, основная же ставка - на интеллект, умение рассуждать, выстраивая логические и ассоциативные цепочки.

В Уфе тоже есть поклонники «Что? Где? Когда?» и даже свой клуб.

Сегодня мы беседуем с Тимуром Сайфуллиным, руководителем ассоциации игровых технологий «Интеллум», математиком и шахматистом, профессионально занимающимся популяризацией и развитием интеллектуально-развлекательных игр в Уфе.

- Сколько лет вашему увлечению кругом знатоков? С чего оно началось?

- Играть начал в 10 классе в 2000 году. Это были отборочные игры «Брейн-ринг» школ Октябрьского района. И они вывели нас на городские школьные соревнования.

- За двадцать лет покорено много интеллектуальных вершин. Чем вы особенно гордитесь?

- Выбрать достаточно сложно. Пожалуй, упомяну три самые важные для меня истории. Команда нашего города под моим «капитанством» участвовала в телевизионном «Брейн-ринге». Был первым участником телепрограммы «Своя игра» из Уфы. И, будучи членом Оргкомитета проекта «Знатокиада – Всемирные игры знатоков», провел юбилейную Десятую Знатокиаду у нас в столице. Приехало около 300 человек из 15 стран, включая таких известных игроков, как Борис Белозеров со своей командой, Елизавета Овдеенко, Анатолий Вассерман.

- В ваших играх всё, как в телевизоре, с черными ящиками, волчком и денежными призами, или есть отличия?

- Ни в коем случае! Все очень демократично. Все же приходят после работы, чтобы снять напряжение, расслабиться и приятно провести время. Поэтому – никакого пафоса. Это выглядит, как встреча старых добрых друзей. Пусть даже многие друг друга и не знают.

У нас одновременно играют 20-25 команд. Нет никаких зрителей, стоящих над душой и за спиной. За вечер задается 30 несложных вопросов. Выигрывает команда, ответившая на большее их количество. Ответы состоят из 1-2 слов, поэтому сдаются на маленьких бланках. И при этом не надо общаться с «господином ведущим», защищая свою версию. Перефразируя известную цитату, «все, что было в команде, остается в команде». Призы на игре можно получить и от нас, и от ресторана, а также от наших партнеров.

- Навык отвечать на вопросы ЧГК, как известно, довольно специфичен и кроме игры вообще не пригождается. И все-таки, помимо ликования от правильного ответа, дает ли игра что-то, применимое в обыденной жизни?

- Игры на любительском уровне, как у нас, достаточно сильно развивают умение мыслить. В обычной жизни нам почти нигде не надо реально думать – живем по готовым шаблонам и алгоритмам, редко придумываем или изобретаем что-то новое. После даже десятка игр человек начинает куда быстрее находить решения в жизненных ситуациях, разные интересные и эффективные варианты. Кстати, в моей практике есть даже случай, когда начальник департамента по управлению персоналом одного из наших нефтяных заводов признался, что повысил троих своих сотрудников в том числе и за то, что на оперативках увидел, что их идеи и предложения намного ярче, чем у других. Он это напрямую связал с тем, что только они из всех его сотрудников играли в любительское ЧГК. Есть еще случай, когда на собеседовании гендиректор фирмы узнал, что соискатель играет у нас уже не один год, и сразу взял человека на работу.

- Вы – автор сотен вопросов. Чем вдохновляетесь, где черпаете идеи?

- Если постоянно играешь, то мозг всегда работает в режиме «о, это же интересный факт, надо попытаться сделать из этого логический вопрос». Поэтому, что бы ты ни делал, всегда что-то придумывается. Это может произойти во время просмотра кино, чтения поста в Интернете, даже просто во время разглядывания вывесок на прогулке.

- Если уфимец захотел в ЧГК, куда он может обратиться? Помимо онлайн игр, какие есть варианты?

- Вариантов всего два. Есть наши игры, под брендом «Мозговой штурм». Вопросы в Первой лиге у нас ориентированы на новичков, поэтому крайне рекомендую начать именно с этого. Если почувствуете себя уверенно – можно уже попробовать Высшую лигу. А если и там будете постоянно в лидерах – тогда имеет смысл добраться до профессиональных игр. Есть команды, которые заочно принимают участие во всероссийских или международных турнирах. Их в Уфе собирается всего 2-3, а вопросы крайне сложные для новичков.

- Вы знакомы с игроками телевизионного «Что? Где? Когда?»? Реально ли туда попасть?

- Реальная история. Однажды я звонил по скайпу Александру Друзю, чтобы пригласить его на корпоративное мероприятие в Уфе. Он звонок сбросил, а потом перезвонил на мобильный. Тогда я понял, что успех –не когда у тебя есть номер телефона Друзя, а когда у него есть твой номер! Но если отвечать серьезно, то – да, я знаком и хорошо общаюсь с многими телевизионными игроками «Что? Где? Когда?» и «Своей игры».

Попасть на «телеЧГК» в качестве игрока крайне сложно. Надо иметь не только высокий интеллектуальный потенциал, но и вызывать симпатию у публики, быть телегеничным и понравиться съемочной группе. На «Свою игру» отобраться гораздо проще: пройти телефонный отбор, потом очный этап в Москве, а потом уже, если все пройдет хорошо, вас позовут на съемки. Это вполне посильно для любого человека с хорошим кругозором и быстрой «соображалкой». Быть записным эрудитом совсем не нужно.

Наиля Галимова.