Великий мастер – в «Облаках»

В этом году ушел из жизни Сергей Краснов. У него множество заслуженных регалий и званий - академик Российской академии художеств, народный художник Башкортостана, живописец с мировым именем.

…Земля опустела, а небеса, кажется, наполнились необычным светом, и хочется верить, что смотрит он на нас с высоты. Его невероятные, парадоксальные картины, где реальность помещена в мир необычный, фантастичный, заставляют нас размышлять о вечном и прекрасном. И нам бесконечно хочется всматриваться в это зеркало мыслей и чувств, с жаждой увидеть там и свое отражение… Возможность прикоснуться к миру Сергея Краснова предоставила Галерея современного искусства «Облака», где проходит выставка его картин. Удивительно, как гармонично вписались его работы в здешний необычный вневременной антураж: где и андеграунд, и немного ретро, и гениально безумный Дали, столики, как будто перемещенные с парижских улиц позапрошлого столетья, и аромат кофе.

«Стратегия бунта», «Форд Олдвуд», «Венеция Вивальди» - перед каждой картиной хочется стоять и размышлять. Необычно, нет, больше - фантасмагорично и интеллектуально, будто ты открыл книгу Лема или Стругацких и читаешь… И мысленно говоришь с художником. О чем «Полет бабочки через радугу»? Такой необычной, с точной передачей какого-то неземного фантастического цвета: переплетение тонких энергий, невидимых глазу. Как это похоже на нашу жизнь, не правда ли? А «Город светлячков»? Сказка, подсмотренная в окно с лунным светом, где вот-вот откроются порталы в иные миры. «Ода взлетающему острову» - приглашение к полету в бесконечность? Думай, чувствуй, сопереживай… Каждая картина достойна философских размышлений. Да, работы сложны, метафоричны, интеллектуальны, глубоки. Они о судьбе планеты, о прошлом и о будущем. Не случайно искусствоведы считали его работы в чем-то пророческими. Например, вскоре после того, как он написал «Атомный город», случилась страшная авария в Чернобыле, после его «Идолов на Гудзоне», где изображены белые линии, перечеркивающие знаменитые башни, произошла трагедия в Америке, когда самолеты врезались в небоскребы. Впрочем, может это им так видится, а художник хотел сказать другое? Мне приходилось общаться с Сергеем Борисовичем, наблюдать, как он работает в мастерской. Он не расшифровывал свои работы, часто шутил, охотно рассказывая что-то из своей жизни, и ты как-то и не замечаешь, что говоришь с гением. А когда переводишь взгляд на его картины, вдруг четко осознаешь, что прикоснулся к Вселенской тайне, и невольно замолкаешь в онемении.

Кто-то спросил известного искусствоведа, как определить гениальность художника? Ответ был удивительно прост. «Если ты смотришь на картину и не можешь отвести от нее взгляд». Это можно сказать о каждой картине Сергея Краснова.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Андрея Вдовина.