В поисках компромисса

Ситуация вокруг шихана Куштау на данный момент переросла в правовую и научно-производственную плоскость для поиска компромиссного решения.

- В рамках имеющихся полномочий мы приступили к оформлению необходимого пакета документов для придания горе статуса особо охраняемой природной территории, - рассказал на пресс-конференции и.о. министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. – При его формировании нужно провести экологическое обследование территории, чтобы получить научное обоснование. Необходимо отметить, что за долгие годы накопилось немало исследований о наличии там краснокнижных животных и растений. Расположение на территории Куштау горнолыжного комплекса несколько осложняет процедуру, но мы надеемся, что согласования с федеральными ведомствами пройдут в рабочем порядке. В заявленные сроки министерство и правительство республики указанные документы подготовят.

Также активно идет работа над поиском сырья для продолжения деятельности БСК. Ученые уверяют, что помимо Куштау в регионе есть немало альтернативных месторождений, а затраты на их разработку не отяготят содовую компанию.

Недавно назначенный советник главы региона по вопросам природных ресурсов и экологической безопасности Расих Хамитов рассказал журналистам, что в подземной части шихана Шахтау, который БСК разрабатывает с середины прошлого века, содержится около 200 млн тонн качественного известняка. Ежегодно компании требуется для своих производственных нужд 4 млн тонн, поэтому этих запасов предприятию может хватить на полвека.

- Проблемой обеспечения сырьем АО «Сода» мы занимались в течение 30 лет и никогда не ставили вопрос: или шиханы, или БСК, - подчеркнул он. - Этот вопрос возник у группы людей, которые считают, что если не приступят к разработке этих месторождений, то БСК встанет. А руководство республики всегда понимало, что предприятие должно работать.

Имеющий большой опыт в геологии Расих Хамитов вспомнил, что лет пятнадцать назад было обнаружено Каранское месторождение в Гафурийском районе с запасом сырья 189 миллионов тонн, а также Гумеровское в Ишимбайском - 170 млн тонн. По заключению ученых, они пригодны как для цементного производства, так и для содового.

Также БСК предложено Худолазское месторождение, объём залежей там составляет 120 млн тонн, здесь содержится известняк с необходимыми кремнием и магнием. Из разведанных альтернативными источниками сырья для производства соды могут стать порядка десяти месторождений, и, по утверждению советника главы РБ, данный список могут продолжить дополнительные исследования.

- Они есть в разных частях республики, и мы надеемся на положительное решение между компанией, правительством и защитниками Куштау, которое устраивало бы всех и консолидировало общество, - отметил заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых БГУ Исхак Фархутдинов.

Есть подсчеты экономистов, что если транспортные расходы, связанные с разработкой Худолазского месторождения, которое находится в 500 километрах, увеличить в три раза, то их рентабельность снизится до среднерыночного значения.

Следующий шаг должно сделать руководство БСК, которое пока что отстаивает свою точку зрения. Наряду с эко-защитниками оно войдет в координационный совет по проблеме Куштау, который должен решить основной вопрос повестки до 4 сентября.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Валерия Шахова.