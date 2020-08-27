Право на прогулку

В доме № 69 по улице Грозненской на 9 этаже живет семья Наумовых. Переехали они в Дему несколько лет назад. Когда выбирали квартиру, главным критерием было наличие лифта, так как их дочь Лера не может ходить. Десятиэтажка на Грозненской подходила под запросы, к тому же было много других плюсов: дом относительно новый, хорошая планировка, отдаленность от шумных центральных улиц, но при этом вся инфраструктура рядом. Тогда Лера была маленькой, пройти полпролета до лифта с ребенком на руках для матери не составляло труда. Но теперь ей 12 лет…

– Годы летят, а ребенок-то растет! Со временем стало сложнее выходить на улицу одним и приходилось ждать, пока приедет с работы папа, или просить посторонней помощи, – говорит мама Леры, Людмила Наумова.

Вся заковыка с несколькими ступенями, которые ведут на лестничную площадку первого этажа. Как-то раз им помог спуститься мужчина и поинтересовался, почему они не обращаются с просьбой установить пандус, на что женщина смущенно ответила: «Да мы как-то привыкли…»

Оказалось, это был председатель товарищества собственников жилья «Дема». На следующий день он разыскал Наумовых и предложил им обратиться в районную администрацию. Что и сделала воодушевленная мама. Но вскоре пришел ответ, что не все жильцы согласны с установкой пандуса, якобы он будет стеснять их соседей.

– Если мы раньше передвигались на детской, более легкой коляске, то сейчас приобрели специализированную. Дочка хоть и весит всего 17 кг, но столько же веса добавляет новая коляска, и тащить такой вес стало просто нереально! – говорит Людмила.

Получив отказ, семья начала задумываться о квартире в другом доме, с более комфортными для них условиями. Но для этого нужны дополнительные средства. Где их взять? Женщине посоветовали обратиться в систему «Инцидент».

Хотя и не верила в положительный исход, но все же решила оставить заявку. Когда получила ответ о принятии обращения и передаче его в управляющую компанию, подумала, что это всего лишь отписка. Но была приятно удивлена, когда сообщили, что приедут замерять коляску, дверные проемы, а через несколько дней установят новый пандус!

– Дом 2005 года постройки – относительно новый, но застройщик почему-то не подумал об удобствах жильцов, которые передвигаются в колясках. Раз есть такая необходимость, изыскали возможность, чтобы установить пандус. К тому же времени заняло это совсем немного, – говорит председатель ТСЖ «Дема» Денис Ганиев.

Для изготовления подъемных полос обратились в специализированную компанию ООО «Подъем-Строй». Пока коммунальщики снимали дверь, шпаклевали стены, бетонировали спуск и приводили в порядок парадную, новый алюминиевый пандус уже был готов.

– Мы привыкли гулять каждый день: несмотря ни на снег, ни на дождь, ни на зной. Если раньше это было в тягость, то теперь каждая прогулка как праздник и для ребенка, и для меня, – говорит Людмила.

***

А вот в доме №46 на улице 2-я Строителей, которым ведает Городская управляющая компания, проблема не решается. Жители одного из подъездов уже несколько раз обращались с просьбой установить пандус, даже готовы были оплатить его самостоятельно, но «добро» так и не получили.

– В нашем подъезде на три этажа 18 квартир, из них в десяти проживают дети до года, которые нуждаются в ежедневной прогулке в коляске. Только на нашем третьем этаже в коридоре четыре! Почему же нельзя поставить хотя бы рельсы под их стандартные размеры? Ведь пока спустишься с третьего этажа с ребенком – уже и гулять сил не остается, – сетует мама 5-месячного Ранеля Рамиля Мухаметова.

Алина ГАРИПОВА.