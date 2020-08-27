Тот, кто побывал в квартире у Аллы Фаткулиной, а еще лучше – на балконе рядовой многоэтажки в Сипайлово, не может скрыть изумления: ну просто Ботанический сад! А одно из любимых ее комнатных растений – цветок в виде бабочки под названием «мадам Баттерфляй».

Проснулась как-то Алла Архиповна в один веселый летний денек, обвела свои владения взглядом и решила: «Надо расширяться!» Спустилась во двор дома по улице Гагарина, 14. Серо, неуютно. И… засучила рукава. Так пять лет назад началась эта «приусадебная эпопея». Прежде, чем этот двор завоевал призы городских конкурсов на лучшую клумбу, пришлось преодолеть обиду и отчаяние: розы и гортензии, купленные на свои деньги, срезали, саженцы выкапывали. Бывало, нередко отказывали в просьбах – что-то переставить тяжелое, привезти. Рядом с домом обосновался продуктовый магазин, огороженный заборчиком. Попросила у руководства немного денег, чтобы и себе сделать в том же стиле – отказали. Даже жаль было на полчаса подключить электроинструмент при монтаже. А белый забор, что так уютно огораживает территорию, соорудила вдвоем с супругом подруги. Закупили в «Леруа» штакетник, разрезали его электролобзиком и прикрутили на основание.

- Когда в первый раз вышла с лопатой вскопать землю под газон, побаивалась, как бы чего не случилось: в этом месте жильцы ставили машины, - призналась она. - Однако обошлось. Главное – начать, глаза боятся – руки делают.

Вначале здесь получили прописку саженцы, их она тоже приобрела на собственные средства. А потом помог случай. Вышла Алла Архиповна в Интернете на интересный онлайн-конкурс. Министерство строительства и ЖКХ обещало выплатить 1 млн рублей на благоустройство двора. Для чего нужно воплотить в жизнь оригинальный проект и прислать видеоотчет. Креатива Фаткулиной было не занимать. Она создала клумбу «Каменные джунгли». И здесь неоценимую помощь оказало ЖЭУ-83: доставили на тракторе большие камни для создания дизайна, ну а мелкие с Уфимки в тележке привезла сама. В центре мини-сада установила восточный светильник «Якими-гата», сделанный своими руками. А потом из автомобильных покрышек соорудила вазоны и даже емкость для сбора поливочной воды. Кстати сказать, к тем же покрышкам она также подошла нетривиально: обернула их, материей, смоченной в цементе.

Видеоотчет набрал огромное количество лайков. Помогли и жильцы, которые активно участвовали в голосовании, привлекая родственников и знакомых. Проект Фаткулиной миллион не выиграл, но занял третье место с призом в 100 тысяч рублей. Радовались всем 6-подъездным домом, а вот на нее свалилось еще больше хлопот. За 1,5 месяца нужно было потратить деньги и отчитаться. Приобрели 10 сосен-крупномеров и установили энергосберегающее освящение. А еще по просьбам жильцов шестого подъезда решили расширить клумбу. И жители даже помогли средствами.

Так что Фаткулина продолжила совершенствовать свой оригинальный японский сад. В центре установила клумбу с белой аркой, оплетенной душистым горошком и декоративной фасолью. Рядом – розы и гортензии. А по обе стороны от входа расположились диковинные кустарники и ива. Теперь в саду можно пройтись по дорожкам из камня, залитого бетоном.

- Я против безвкусицы. Скажем, пластмассовые лебеди – не моя история. Я пытаюсь создать японский сад в строгом соответствии с композицией, - делится Алла Архиповна.

Теперь «Мадам Баттерфляй» хорошо знают в Сипайлово. Через этот двор летом уфимцы идут к пляжу и даже останавливаются рассмотреть всю эту красоту. Может, у кого-то сложится мнение, что женщине «делать нечего», а свои средства она тратит, потому что «денег куры не клюют». Вовсе нет. И внучка есть, и пенсия как у всех. Просто человек такой – любит дарить радость людям, а больше всего старается для детей:

- Они должны расти и видеть прекрасное, - считает она. – Ведь это так замечательно, когда малыш протопает своими ножками по дорожке, погладит цветочек, вдохнет его аромат. Научится беречь и ценить природу.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.