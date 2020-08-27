Круговорот страстей

Железнодорожный театр при станции «Уфа» привлекал внимание не только своей «доморощенной» публики, хотя и находился в отдаленной части города. Зрители охотно его по-сещали, а потом торопились поделиться с читателями «Уфим-ских губернских ведомостей» впечатлениями.

«Театр, находящийся на станции Уфа в ведении мастерских Самаро-Златоустовской железной дороги, в котором исключительно играют любители, производит на посетителя весьма приятное впечатление и, прежде всего, от самих любителей драматического искусства, - пишет один из таких театралов в номере газеты от 20 сентября 1905 года. - Зрительное зало этого театра вполне распола-гает достаточными удобствами в смысле его большого помещения и мило устроенной сцены». В тот вечер, который наш рецензент почтил своим присутствием, давали пьесу Шпажинского «Прахом пошло», в 5 действиях.

Фамилия этого плодовитого драматурга была в свое время весьма популярна. Пьесы его шли на лучших сценах российских театров. В них играли Савина, Стрепетова, Комиссаржевская, Лен-ский, Андреев-Бурлак. Примечательно, что в Риге для первого представления на сцене вновь созданного русского театра была вы-брана именно его «Майорша».

Ипполит Васильевич, по происхождению из дворян Воронеж-ской губернии, закончил по семейной традиции кадетский корпус, затем Александровское военное училище в Москве. Служил в уланском полку, очень быстро ушел в отставку. Не думаю, что по идейным соображениям, скорее, по финансовым. Прошел вольно-слушателем курс юридического факультета Московского универ-ситета, но и юридическая карьера не сложилась. И он решил дви-нуться по литературной стезе.

Начал с небольших повестей и рассказов, публиковавшихся в юмористическом журнале «Развлечение». Испробовал свои силы в драматургии. Дело не сразу пошло успешно, но он обратил на себя внимание критиков, которые признали за ним талант, и сделал вы-воды из первых неудач. Брался за любую тему, лишь бы она была «на слуху». Тяжкая жизнь рабочего класса - ради бога, крестьянский вопрос - пожалуйста, легкий водевиль - почему бы и нет, ве-ликосветская драма или сцены из жизни захудалых помещиков - будет сделано. В нем причудливым образом соединились бытопи-сательство Островского, надрыв в духе Достоевского, интерес к ис-торическому прошлому А.К. Толстого и Мея. Все это подавалось в наиболее выигрышном преломлении, с массой эффектных сцен, душераздирающих монологов, стрельбой из ревности, роковыми соблазнительницами, безвинно страдающими ангелоподобными ге-роинями. Даже в изображении «дна» он ухитрился обогнать Горь-кого. В конце непременно следовала мораль: зло наказано, добро-детель торжествовала. Публике нравилось.

Пьеса «Прахом пошло», написанная в 1883 году, повествовала о пореформенной деревне, процветающей коррупции, обнищании крестьянских семейств. «Самый сюжет пьесы, - пишет рецензент, - заимствован из крестьянской жизни, в которой наглядно вы пред-ставляете зло, встречающееся нередко: взятки, поборы и проч.».

Средоточием зла был выведен волостной старшина Дормидонт. Игравший эту роль в нашем спектакле Сидоров создал «безподоб-ный тип», и рецензент, не колеблясь, отдает ему пальму первенства. В роли бедолаги Трофима выступил Иванов, которому рецензент попенял за неуместно порывистые движения (подозреваю, что не-которая наигранность была заложена и в произведении). Любитель Мячин удостоился отдельной похвалы за выразительность не в ущерб естественности. «Ансамбль получился полнейший. В заклю-чение были танцы. В общем, все прошло оживленно и весело»

Но вернемся к Шпажинскому. С годами он перестал окучивать социальную тематику, сконцентрировавшись исключительно на комедийном репертуаре. Да еще в годы Первой мировой войны со-чинил фарс о «немецком засилье» под названием «Ярмо». Умер в возрасте 65 лет в канун Февральской революции. Похоже, вовремя.

Имя Шпажинского осталось в анналах театрального искусства лишь как автора исторической драмы «Чародейка». Да-да, той самой, что стала основой оперы Чайковского.

Анна Маслова.