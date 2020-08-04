В поисках Сутолоки

Если Белая – краса республики и неотъемлемая часть легенд и сказаний, то когда-то для города не меньшее значение имела река Сутолока. Правда, в отличие от прекрасной Агидели, ее состояние очень плачевное и, вполне возможно, вскоре жители будут знать ее только по названиям: Сутолоцкий овраг, Усольская, засутолочная Уфа. В этом я убедилась, когда получила задание написать репортаж с берегов Сутолоки и начала искать ее истоки…

Ок, гугл

– Исток реки находится выше театра «Нур», в овраге между улицами Ростовская, Луганская и Полтавская, то есть чуть выше и севернее от последней метров на 200-300. Но сейчас это не бьющий исток, а ручей из трубы, – сказал мне историк Павел Егоров.

Исходила вдоль и поперек названные улицы, заглядывала практически в каждую чащу, где может быть исток, но в округе множество предприятий с высокими заборами, возможно, за одним из них он и таится.

Следующая подсказка была от краеведа Сергея Синенко, который в своем блоге пишет так: «Сутолока берет начало у ельничка под холмом, на котором стоит театр «Нур», вытекая из бетонной трубы».

Гугл-карта тоже проложила отсюда тонюсенькую ниточку с надписью «Сутолока». Пройдя по ухоженному и облагороженному парку рядом с театром, я забрела практически в дебри посреди города. Здесь грязно, сыро и темно. Дойдя по небольшой тропинке, которая дала мне надежду, что я на верном пути, до стадиона имени Салавата Юлаева, направилась к одноименному проспекту – как раз там согласно карте начинается река и пролегает параллельно магистрали. Но, наткнувшись на непроходимые кленовые джунгли, была вынуждена вернуться.

По словам Синенко, когда-то ее истоки не нужно было угадывать. Сутолока начиналась в неглубоком заболоченном овраге рядом с территорией лесного техникума (район чуть выше современной автомобильной развязки на улице Лесотехникума). Но после строительства по дну Сутолоцкого оврага транспортной магистрали ее ландшафт значительно изменился и сместился ниже – к улице 50 лет СССР.

В общем, поиски мои не увенчались успехом.

То на свет, то в подземелье

Карта показывала, что за 21-й больницей Сутолока обрывается. Здесь находится Восточный путепровод. В связи с его строительством в 2002 году речку и загнали в железобетонную трубу. Пройдя пару десятков метров по густым зарослям, спустилась в небольшой овраг, пройдя его, выбралась на проспект Салавата Юлаева и вновь вернулась: навигатор подсказывал, что я стояла как раз на ее берегу.

Предположила, что, к концу лета речушка пересыхает, а тот овраг как раз и был ее путь.

Далее (согласно карте) Сутолока выходит на поверхность в парке Лесоводов и течет по границе лесопарковой зоны: то совсем рядом с шоссе, то отступая от него на пару десятков метров, чтобы у четвертой авторазвязки, пересекающейся с улицей Сагита Агиша, снова и надолго уйти в трубу. Ненадолго, Выйдя на свет буквально на 200-300 метров после пятой развязки на улице Минигали Губайдуллина Сутолока снова спряталась в подземелье.

Согласно карте, здесь пути проспекта Салавата Юлаева и речушки расходятся: магистраль уходит на юго-запад, а следующий выход Сутолоки – только после последней развязки, на пересечении улиц Брестской и Красноярской. Но к речке не удалось подобраться и здесь, несмотря на мои попытки пройти и со стороны проспекта, и со стороны Менделеева – с трех сторон его окружают жилые дома.

– Да, есть там водоем, а точнее, свалка. Мне тоже неприятно, что за моим огородом такое безобразие, но я не смогу навести там порядок - техника нужна и спецкостюмы, так как запах стоит отвратительный, – рассказал местный житель Фаиль.

Здесь выход Сутолоки приходится на частный сектор – дома одноэтажной застройки с банями, огородами и садами, все как в сельской местности, жители – в основном пожилые люди. Есть и молодежь – рядом с ветхими избушками очень колоритно смотрятся двухэтажные дома с детскими площадками во дворах. Несмотря на то, что это практически центр Уфы, живут здесь видимо люди невысокого достатка. Или с недостатками экологической сознательности?

Навстречу с Белой

Далее я прошла к улице Сун Ят Сена, где река снова уходит в трубу, правда, скоро выходит на поверхность, но в последний раз.

Сюда мне все-таки удалось пройти по улице Большой Московской. Встречные прохожие отговаривали меня от этой идеи, мол место там сильно загаженное, заросшее деревьями.

– В ваших трекерах даже к мосту не стоит идти – испачкаетесь, а к трубе без сапог лучше даже близко не подходить, – сказала жительница одного из домов на Большой Московской Карина.

Она родилась и выросла здесь, родители работали на заводе и когда-то получили участок. Рассказывает, что сейчас река хоть и обмелела, но стала чище, и исчез неприятный запах.

И я все же решила увидеть выход реки на поверхность. Меня вызвался сопровождать сосед Карины Геннадий. Как оказалось, не зря – на пути нас вновь ожидали густые заросли. К тому же, земля под ногами была рыхлой, то и дело я проваливалась на 15-20 сантиметров. Как оказалось, вместо грунта везде насыпан мусор вперемешку с черноземом. Запаха, действительно, не было, но меня поразил вид, который открылся перед нами, когда мы преодолели заросли и вышли к берегу: мало того, что я стояла в куче мусора, так еще и вся поверхность воды была усеяна пластиковыми бутылками!

– Я уже лет десять не спускался сюда. Здесь вообще никто не ходит! Получается, сейчас глубина около двух метров, а то и выше. Я помню, мы мальчишками ходили по этой трубе, заодно выгребая мусор, застрявший там, – рассказывает мой провожатый Геннадий.

Испачкав обувь, мы выбрались отсюда по другому маршруту. Разбитый, местами деревянный, местами металлический или из железных прутьев мост переправил нас на другой берег.

Я спустилась к тихой, маленькой речушке. Вода бежала неторопливо, а ведь, по словам историков, именно Сутолока, сейчас больше напоминающая ручей, образовала ландшафт города. Именно в ее устье высадилась рать Ивана Нагого в день Святой Троицы летом 1574 года, и в свое время здесь форель водилась.

Далее я вышла на старинную Посадскую улицу – она возникла рядом с Кремлем и с момента своего возникновения названия не меняла. В то время здесь селилась местная знать.

– Эта часть города даже более ценна, чем та, которую мы привыкли считать исторической! Ведь именно здесь началась летопись Уфы, – говорит доктор геолого-минеральных наук Рафил Абдрахманов.

Выйдя на улицу из-за Покровского храма, я наблюдала печальную картину - разбитые дороги и лужи. Нет тротуаров: пешеходам приходится пользоваться грунтовой тропинкой. Между дорогой и рекой – опять же кленовые заросли.

После ул. Коммунистической есть еще один мост, выходящий в зеленую зону. Его состояние лучше предыдущего, и я уже без боязни спустилась к реке. Здесь уже меня ожидала другая Сутолока: бурная, кипящая, будто торопилась скорее встретиться со своей старшей сестрой… Правда немного мутная, что характерно для городских рек. Вот бы здесь организовать зону отдыха, с информационными указателями, чтобы отдыхать или просто узнать что-то новое о родном мегополисе.

Последняя точка моего путешествия чуть выше Монумента Дружбы – там, где Сутолока прощается с белым светом и уходит в подземелье, чтобы соединиться с Белой.

Располагающееся здесь круглое здание выполняло функцию очистной станции, а сейчас здесь расположены бани.

– Раньше промышленные предприятия спускали отходы в Сутолоку, сейчас большинство из них закрылись, поэтому река стала намного чище, чем 30 лет назад, – говорит Павел Егоров.

От бани действительно протянулась бетонная дорожка для слива. Зачем она тут? Но по ней спускаюсь и я, чтобы проститься с одной из главных достопримечательностей города, которая сегодня, к сожалению, по существу забыта…

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.