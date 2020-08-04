Прощай, удаленка?

Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года. К радости педагогов, учеников и их родителей, с 1 сентября стартует очная учеба. «Дистанционке конец, скоро увидимся», - воодушевленно пишут в соцсетях ребята, предвкушая долгожданную встречу с одноклассниками и учителями. «Уфимские ведомости» побывали в школах, чтобы увидеть, как они готовятся к открытию.

***

Разметка начинается уже на входе в гимназию №82, кроме центрального открыли еще три запасных. Это сделано для того, чтобы вдруг не возникала скученность, так развели потоки детей, теперь для каждого класса будет закреплен свой вход. А измерение температуры бесконтактным способом и обработка рук станут для всех обязательным ритуалом. Взрослые обязаны соблюдать строгий масочный режим.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галины Перминой, за каждым классом в школе закреплен отдельный кабинет. Массовые мероприятия с участием разных классов и групп отменяются. Помимо этого, изменится и режим работы школ.

- Расписание занятий, перемен составлено для каждого класса, чтобы дети минимально встречались, - объяснила она.

- Сделали плавающий график. Первые ребята будут приходить к 8 утра, следующая группа – ко второму уроку, к третьему – оставшиеся классы. Уроки будут по 35 минут. Продумали и такой важный момент: избежать столкновения детей разных возрастов. Мы действуем строго в соответствии с методическими рекомендациями Управления Роспотребнадзора по РБ и Министерства образования РБ. Торжественные линейки запрещены, планируем провести классные часы, - пояснила директор гимназии №82 Юлия Тютченко.

Здесь обучаются 992 ученика, в этом году впервые за школьные парты сядут 118 первоклассников. Педагоги уже распланировали кабинетную систему, адаптировали расписание уроков. Ученики будут заниматься в одном классе, кроме информатики и практических занятий по физике, химии. По такой схеме гимназия успела поработать перед самым введением режима самоизоляции.

В классах сделали перестановку мебели: учительский стол должен располагаться не менее, чем полтора метра от первых ученических парт. В коридорах установили бесконтактные санитайзеры и рециркуляторы большой мощности.

- Если у кого-то вдруг появится недомогание или повышенная температура тела?

- У нас два медкабинета – отдельно для взрослых и детей, где больной будет изолирован до прибытия родителей и скорой помощи. Надеемся, что удастся избежать таких ситуаций.

***

– А вы сначала наденьте маску, продезинфицируйте руки, а потом мы вам и доброго дня пожелаем, и все расскажем, – приветливо встретил нас директор школы №101 Ильфат Сиразетдинов.

Ничего не поделаешь – требования есть требования и, миновав пропускной фильтр, мы шагаем по коридору с полуоткрытыми окнами. Это тоже, кстати, требование СанПиНа: все коридоры и кабинеты должны проветриваться регулярно. Ведь, несмотря на то, что учебный год еще не начался, в школе относительно оживленно: кто-то приносит документы на поступление, кто-то забирает медкарту.

У входа даже можно застать небольшую очередь, потому что и необходимо придерживаться дистанции в 1,5 метра. О чем напоминают ограничительные полоски ярко-желтого цвета на асфальте и на полу.

Сейчас достаточно одного входа, но рекомендовано, чтобы с началом учебного года функционировали все. В данной школе, площадью более 8 тысяч кв. м, их девять. Руководство готовится открыть еще два запасных.

– Мы, правда, не сторонники того, чтобы открыть все двери, так как безопасность внутри школы снизится, ибо остальные не оснащены СКУД-доступом. К тому же, нет возможности поставить охрану к каждой, – говорит Ильфат Закиевич.

Но не исключается и этот вариант. В таком случае будут дежурить учителя и также проверять температуру бесконтактными термометрами (которые придется докупать, в случае если откроются все входы), контролировать дистанцию, дезинфекцию рук.

Здесь в две смены учатся более девятисот детей. Решили, что уроки в новом учебном году будут проходить по скользящему графику, поэтому, возможно, время смен увеличится. А чтобы не было столпотворения в коридорах, дети будут приходить к кабинету только к началу урока.

Если в школе ребенок почувствует себя плохо, его тут же поместят в изолятор, который планируется организовать недалеко от кабинета врача.

– Рассматривали три помещения: процедурный, прививочный кабинеты и №309. Остановились на последнем, так как он имеет отдельный выход, – говорит заместитель директора по хозяйственной части Розалия Ишмухаметова.

Закуплены маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Дозаторы пока на каждый этаж по одному, но в дальнейшем планируется увеличить их количество. Приобрели и несколько коробок маленьких спрей-антисептиков для обработки рук.

– Все это закупается за счет собственных средств. К сожалению, мы не можем обеспечить каждого ученика, но тем, кто остро нуждается, будем помогать, – говорит Розалия Гайфуловна.

Также закупили несколько десятков дезинфицирующих придверных ковриков, которые представляют собой полотно в 30 слоев, запечатанных между собой и покрытых специальным средством, безопасным и разрешенным для использования в образовательных учреждениях. Их положат у входа в класс, каждое утро отработанный слой будут снимать.

– Пока не начался учебный год и все не опробовано в деле, сложно сказать, какие трудности могут возникнуть. Возможно, первое время будет нелегко привыкать и учителям, и ученикам, как это было с дистанционным обучением. В свою очередь постараемся сделать все возможное, чтобы минимизировать хлопоты и родителям, и педагогам, – говорит Ильфат Сиразетдинов.

***

– С 1 сентября детские сады заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, — проинформировала в соцсетях начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РБ Алина Галина.

Детсад № 59 рассчитан на 350 воспитанников. Его корпуса не пустовали даже в самый сложный эпидемиологический период. Сначала сюда пришли строители с капитальным ремонтом, а 14 июля, когда работы завершились, для присмотра и ухода за детьми, чьи родители трудятся в условиях повышенной готовности, сформировали 5 дежурных групп. Когда учреждение начнет функционировать в полную силу, откроются все 13.

– Будем работать в обычном режиме, но исключая перекрестные встречи групп и нахождение родителей и посторонних лиц. Для обеззараживания рук на всех входах в здание и в группах установлены санитайзеры, воздух в помещениях обеззараживается двумя переносными рециркуляторами, на полу нанесена разметка, – говорит руководитель учреждения Юлия Тишкова.

Прием детей осуществляется с 7 до 8 утра: в ненастье – в здании, в хорошую погоду – на улице около центрального входа. В помещение ребятню провожают дежурный педагог или администратор, причем каждая группа идет через отдельный вход. Обязательным является утренний фильтр с измерением температуры и осмотром. После чего родители расписываются в журнале под отметкой «малыш здоров» и передают чадо педагогам

Для тех, кто решил оставить ребенка дома, предусмотрены встречи в Zoom. Видеозаписи занятий воспитатели и другие специалисты будут выкладывать в социальных сетях. Пересмотрят также режим организации родительских собраний, традиционные сентябрьские – пройдут в онлайн-формате.

Альфия ИБРАГИМОВА, Алина ГАРИПОВА, Мария НИКОЛАЕВА.

Фото: Рита Ишниязова.