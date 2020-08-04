Крутя педали…

Уфа выделяется среди российских городов большой популярностью велосипедов. В День тысячи велосипедистов в прошлогоднем заезде от Русского драмтеатра до исторического центра города участвовало свыше 12 тысяч человек. И этот только часть любителей этого вида транспорта. Для тех, кто не имеет собственного велосипеда, но хочет иногда прокатиться, в этом году заработал прокат. Однако такая активность ведет к увеличению попадания в ДТП и ставит вопрос безопасности. Приоритетом становится развитие велоинфраструктуры для удобной и безопасной езды по городу, а также выезда на пригородные и внутрирегиональные маршруты.

Активное развитие велоинфраструктуры в Уфе началось восемь лет назад. На сегодняшний день общая протяженность велодорожек на территории города составляет 75,5 километров. У общественных учреждений, магазинов и торговых центров созданы десятки парковок, а для любителей экстрима оборудовано 4 скейт-парка.

Однако в этой сфере остается еще много проблем связанных, прежде всего, с безопасностью движения. В идеале велодорожка - это обособленная асфальтированная полоса, расположенная отдельно от автомобильной трассы и пешеходного тротуара. Но как отметил заместитель главы администрации Уфы Ильдар Юланов, большая часть их представляет собой выделенную специальной разметкой полосу на пешеходном тротуаре. В результате, то и дело происходят наезды на пешеходов, а в местах пересечения с путями движения автомобилей все чаще случаются ДТП. С января по август в столице республики зарегистрировано с участием велосипедистов 34 ДТП, в которых 35 человек получили травмы. Участниками пятнадцати стали несовершеннолетние.

Начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД по Уфе Ильдар Ихсанов подтвердил, что в столице в этом году складывается тревожная обстановка с безопасностью движения велосипедистов. Особенно это касается несовершеннолетних. Установлено, что 4 ДТП стали результатом нарушений правил движения самими велосипедистами, из них 2 - по вине подростков. Виновниками 28 ДТП стали водители автомобилей.

- Увеличение числа велосипедистов на дорогах привело к необходимости регулирования их поведения, - отметил Ильдар Исханов. - Сегодня они - полноценные участники дорожного движения и водители транспортного средства, значит, должны подчиняться действующим ПДД и нести ответственность за их нарушение.

Прокат и дорожки

Безопасность растущего числа любителей двухколесного транспорта напрямую зависит от развития сети хорошо оборудованных велодорожек. Уфимский велоактивист Станислав Сарыгин внес свои предложения, которые могут быть включены в разрабатываемый Генплан развития города на период до 2040 года. Суть заключается в увеличении протяженности велодорожек с сегодняшних 75,5 до почти 700 километров. Это позволит охватить практически всю территорию Уфимского полуострова, заречных районов и создает закольцованную систему движения. В результате может возрасти использование велосипеда не только как средства досуга, но и вида городского транспорта. Если сейчас он берет на себя лишь 0,1% пассажироперевозок, то в перспективе его доля может возрасти до 1,5%.

Важнейшим условием достижения таких показателей должно стать развитие велошеринга – краткосрочной аренды, которая в июне уже появилась в Уфе. Система позволяет взять транспортное средство на одной обслуживающей станции и вернуть на другой. Услуга отлично подходит для спонтанных и коротких поездок. Уже сейчас парковки, где можно взять и оставить прокатный велосипед есть во многих районах столицы - от юга до центра и Черниковки.

Выезд из города

Развитие велодвижения предполагает не только поездки в пределах Уфы, но и выезд на загородные маршруты. И здесь также существует множество проблем. Основатель проекта VeloRussia Антон Сазонов озвучил какие: выходящие из города автотрассы не имеют велодорожек, что делает езду очень опасной, а при проезде по узким пешеходным проходам автомобильных мостов велосипедист лишь с большим трудом может разойтись со встречными людьми.

Все это серьезно затрудняет короткие самостоятельные туры из Уфы в формате выходного дня, хотя в радиусе 50-100 километров есть множество интересных мест для посещений и туризма. Маршруты могут идти в сторону Аши, Чишмов, до аксаковских мест. Любители двухколесного транспорта надеются, что муниципальные и республиканские власти обратят внимание на проблему.

При отсутствии собственного автомобиля лучший вариант выезда из города – воспользоваться электричкой, где действует специальная услуга провоза велосипедов. Электропоезд делает доступным районы восточной и западной части республики, а также целый ряд интересных мест в горах. Главная проблема железной дороги – отсутствие высоких платформ на большинстве остановок, что заставляется прилагать немалые усилия при посадке в вагон с велосипедом. Пригородный автобус как вид транспорта опытные велопутешественники не рекомендуют рассматривать вообще, поскольку там очень мало места.

Для тех, кто все же решится на самостоятельный выезд из Уфы, Антон Сазонов порекомендовал Шакшинское шоссе. Эта дорога имеет асфальтированную полосу за аварийным отбойником, позволяющую относительно комфортно и безопасно выехать.

Региональный маршрут

Выехав за пределы своего населенного пункта, велосипедисты могут посетить множество интересных мест. В этом году в рамках проекта «Трансроссийская велотропа VeloRussia» в регионе создано 13 маршрутов. По задумке организаторов проекта, в стране можно создать маршруты для велотуризма с перспективой их объединения в единую федеральную сеть. В республике они будут проходить по региональным и местным дорогам с низким трафиком движения.

Как пояснил Антон Сазонов, узловые точки привязаны к железнодорожным станциям, а тропы проложены близ гостиниц или баз отдыха. Обкатка новых велопутей проходит в этом году с мая по сентябрь с активным участием гостей из других регионов.

Отдельно стоит остановится на выборе оптимального транспортного средства для путешествий. По словам Антона Сазонова, лучшим вариантом для нашей республики может стать горный велосипед. Его отличает упрочнённая трапециевидная рама, мягкая амортизационная вилка, поднятая каретка для увеличения дорожного просвета, толстые покрышки с мощным протектором и прочные колёса. Важная опция – наличие цепной передачи с переключением скоростей, значительно облегчающей преодоление затяжных подъемов.

Такие особенности конструкции позволяют успешно передвигаться по большинству видов рельефа, характерных для нашего региона. При этом не стоит гнаться за самыми дорогими и продвинутыми моделями – достаточно наличия базовых функций и надежной конструкции.

Алексей Фатыхов.