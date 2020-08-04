Школа Мушкиной

Знаменитый тележурналист, заслуженный работник культуры РБ Светлана Мушкина 18 августа отметила свой юбилей.

В соцсетях Светланы Леонидовны - перепись настоящих и бывших (а такие бывают?) телевизионщиков — исключительно слова благодарности и признания.

Кому-то «тетя Света» дала дорогу в жизнь, за минуту отдав резюме: «Годится, работаем». Кому-то помогла и продолжает помогать делом и словом.

В день рождения признанного мэтра башкирского телевидения нам удалось поговорить лишь к полуночи. Я сыпала извинениями за поздний звонок и беспокойство, но Светлана Леонидовна решительно прервала мой поток: «Все понимаю, это работа». Я облегченно выдохнула: «Своя».

У истоков

Мало кто знает, что она стояла у истоков первого муниципального телевидения в Башкирии.

- Как пришла идея создать такой телеканал?

- Инициативная группа депутатов первого созыва, куда входили рабочие, водители троллейбусов — простые люди - решили, что Уфе нужен свой телеканал, который бы рассказывал о жизни города.

Мы объединились с такими же инициативными тележурналистами, в их числе были и Андрей Храмов, Майя Курбанова, Андрей Кривошей, Сергей Спатар, Света Валиева, Юля Малахова, Михаил Трофимов — и была создана обособленная редакция в составе башкирского ТВ. В последствии Михаил Малахов возглавил телеканал, а я отвечала за творческую часть.

- Как отнеслась местная власть к созданию местного телевидения?

- Мы, к моему большому счастью, встретили только поддержку. Мэр Михаил Зайцев выделил средства на покупку профессионального оборудования, ремонт помещения — наши студии расположились в доме, где ранее располагался Ленинский ЗАГС. Это большая редкость, чтобы у телеканала была своя «жилплощадь».

К слову, Зайцев был участником наших первых прямых эфиров — представьте, 90-е, сложнейшая обстановка в стране и городе, последствия фенольной катастрофы. Но мэр отвечал на вопросы жителей без бумаг и шпаргалок, его выступления всегда были импровизацией, а не заготовками. Самые теплые воспоминания и о работе с Фидусом Ямалтдиновым.

Про Уфу детства

- Вы - коренная уфимка. Что вы помните об Уфе своего детства?

- Наш дом располагался на углу Цюрупы и Октябрьской Революции, в то время там было много деревянных домов. Высоток было немного — обкомовские дома на Коммунистической и Дом работников искусства на Октябрьской Революции. Училась в школе №3, моими дворовыми друзьями были сыновья Наримана Сабитова и других известных людей своего времени.

Моя Уфа — деревянная. Наша улица была очень уютной, зеленой, мы очень любили ходить в парк Луначарского (сейчас это сад Аксакова) и парк Крупской (Салавата Юлаева). В школьные годы проводили там уроки ботаники и зоологии.

В пятом классе переехали на улицу Революционную. Мама, Роза Султановна Яфаева, возглавила школу №1. Папа, Леонид Мушкин, более 30 лет проработал заместителем председателя Госкомитета по спорту и физической культуре. Бабушка в годы войны была первым секретарем Ждановского райкома партии, позже возглавляла фабрику имени «8 марта» и ателье «Светлана». В детстве мне казалось, что ателье назвали в честь меня.

Про профессию

- Какие качества требуются для успешной работы журналиста?

- Во все времена для успешной работы важны коммуникабельность, умение расположить к себе собеседника, а телевизионщикам важна и картинка, эмоции. Нужна грамотность, эрудиция. Важны искорка, талант. Впоследствии решающим становится опыт. Необходима самоцензура. Я всегда настраиваю чутье журналистов на то, чтобы своей публикацией не причинить человеку боль. Да, в обличающем материале мы можем рассказать, какой он — плохой, злой, безответственный. Но кроме героя, материал увидят и его родители, дети. Это надо иметь в виду. Убеждена, что у журналистов, несмотря на объективность, должно быть и острое чувство милосердия.

- Как, по-вашему, изменилась журналистика за последнее время?

- Однозначно, журналистка поменялась, но нельзя сказать, что в худшую сторону. Корреспонденты стали смелее, хотя и в наше время мало кого боялись. По крайней мере, в нашей молодежной редакции нам позволялось почти все.

- На кого вы ориентируетесь в профессии?

- В юности я страдала подражательством — читала публицистику Галины Шерговой, а сюжеты на телевидении — Татьяны Коршиловой. На самом деле, самая жесткая критика мне доставалась от родителей. После каждого прямого эфира меня дома ждал настоящий беспощадный разбор полетов. Мама «песочила» за язык, так как была филологом, у папы, как правило, были деловые претензии. Никаких скидок на то, что я их дочь, мне не делали. Поэтому порой старалась не сообщать, когда у меня будут прямые эфиры. Из коллег замечания мог делать Эрнест Хайруллин — его критика всегда предметна и точна. Еще был Рамиль Давлетбаев — я сложно переношу критику, но от этих людей могла выдержать.

Розалия ВАЛЕЕВА.

krosh1969@list.ru