Благодарность за гражданскую позицию

Продолжаются встречи с трудовыми коллективами предприятий, где решают в каком месте установят стелу в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести». В этот раз члены партии «Единая Россия» - заместитель председателя Госсобрания - Курултая РБ Эльвира Аиткулова, редактор газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова, исполнительный секретарь местного отделения партии Рустем Бикметов и депутат Горсовета Павел Васильев беседовали с работниками тепловозоремонтного завода.

Предприятие внесло огромный вклад в дело Победы, здесь в музее Трудовой славы бережно хранятся реликвии военных лет.

Директор музея Борис Шабалин напомнил, что в лихие годины в Уфу частично или полностью эвакуировали 50 промышленных предприятий. А паровозоремонтный завод дополнился оборудованием Запорожского, Станиславского и Гомельского заводов. Из уфимского паровозного депо вышли четыре бронепоезда: «Александр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев» и «Уфа», созданные на деньги трудящихся. На капитальный ремонт тепловозов уходило всего 14 дней, в то время как в благополучной Америке – 20. Производственный план увеличили в 20 раз, но даже в таких условиях люди старались выполнить его досрочно. Коллектив за самоотверженный труд был награжден двумя благодарственными письмами за подписью Верховного главнокомандующего. На деньги заводчан был куплен именной танк «Уфа», в экипаж которого вошел один из рабочих.



Галина Ишмухаметова поблагодарила заводчан за

гражданскую позицию. Ведь благодаря активному голосованию, собранным подписям, наш город среди 20 других удостоился этого почетного звания.

- Это уже третья наша встреча с трудовыми коллективами, где мы раздаем газеты и журналы, - призналась она. - Я как редактор изданий «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа», как депутат Госсобрания-Курултая призываю помочь нам всем вместе возродить память об ушедших ветеранах, о тех семьях, которые трудились и продолжают трудиться, создавая славные династии. На вашем предприятии работала и семья экс-мэра Рауфа Нугуманова, он здесь начинал работать токарем. Пишите в соцсетях, звоните, мы должны об этом рассказывать, ведь эти люди – наше достояние.

Годом восстановления исторической справедливости назвала 2020-й Эльвира Аиткулова.

- К нам повторно явилось имя легендарного комдива 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, - заметила она. - Это тоже была большая народная история, собирали подписи, несколько раз обращались к руководству страны. И вот теперь, после личной беседы главы Башкортостана Радия Хабирова с президентом Владимиром Путиным, генералу Шаймуратову присвоено звание Героя России. И вслед за этим Уфа получает звание «Город трудовой доблести».

- Это итог большой работы, - подчеркнула она. – Мы собрали более миллиона подписей. У проекта есть оргкомитет, который возглавляет мэр Ульфат Мустафин. После народного обсуждения – в соцсетях, в коллективах – у нас появится стела, которая будет всем и каждому говорить о том, что Уфа – город трудолюбивых людей, тех, кто помнит свою историю.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.