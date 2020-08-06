«Дикий» туризм на пути к цивилизации

В этом году в республике резко вырос объем внутреннего туризма. Лишенные возможности выехать за рубеж, люди массово устремились к водоемам и другим природным объектам. Однако такой всплеск обернулся проблемами, ведь далеко не все туристы, особенно любители «дикого» отдыха, могут адекватно проводить время на природе. В наиболее посещаемых местах появляются горы мусора, множество кострищ, что ведет к нарушению хрупкой экосистемы. И эта проблема зреет уже давно: появление новых качественных дорог делает природу более доступной и очень уязвимой к массовому наплыву отдыхающих. Сохранение экосистемы эксперты связывают с регламентацией туристической сферы, созданием новых природных парков и введением платы за посещение наиболее популярных мест, что позволит финансировать работы по минимизации ущерба.

Охвативший Башкирию в этом году туристический бум не имеет аналогов в истории нашего региона.

- Уже с 10 июля забронировать места на популярных турбазах и гостиницах было невозможно, всё занято до 31 августа, - заявил председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков. – В июле и августе в республике отдыхают в три раза больше людей, чем в прошлом году. По прогнозам операторов, в сентябре люди тоже планируют выезжать на природу. Наша задача сохранить и удержать поток осенью и зимой. Главное, чтобы гости республики не разочаровались, у них появилось желание приехать к нам еще не один раз.

Однако всплеск интереса к отдыху внутри страны, наряду с несомненными плюсами, несет и проблемы. Наибольший поток отдыхающих традиционно устремляется к водоемам, что приводит к захламлению дна, берегов, нарушению хрупкой водной экосистемы. К примеру, пользующееся большой популярностью у отдыхающих крупнейшее в республике озеро Аслыкуль с 2013 года обмелело почти на два метра. По мнению экспертов-экологов, наряду с естественным колебанием уровня воды, на это во многом повлиял человеческий фактор, связанный, прежде всего, с ростом числа отдыхающих. Уплотнение дорожного полотна с юго-западной стороны Аслыкуля привело к высыханию многих подземных родников и искусственному отсечению талых вод. Если при прокладывании дорог вокруг озера не будут учитываться особенности ландшафта, можно потерять не только родники, но и часть естественной водной подпитки. Уменьшение количества грунтовых дорог и уплотнение почвы, обустройство минерализованных полос, посадка деревьев в прибрежной зоне, создание естественных полос для снегозадержания – вот, по мнению экспертов, возможные пути сохранения Аслыкуля. Схожие проблемы стоят перед большинством популярных для посещения рек и озер нашего региона.

Уязвимая подземка

От воздействия человека страдают не только водная, но и подземная экосистемы. В республике насчитываются свыше 1000 природных пещер, и многие из них терпят серьезный ущерб из-за наплыва большого числа туристов.

- Возьмем Киндерлинскую пещеру имени 30-летия Победы, - говорит Салават Нафиков. - Если раньше из Уфы до нее приходилось добираться по нескольку дней, то теперь, после строительства дорог, целые автобусы туристов доезжают за пару часов. Люди заходят в подземные лабиринты и проводят там длительное время, буквально живут, в результате внутри образуются горы мусора, от дыхания большого количества посетителей меняется микроклимат подземных ходов. Если сейчас не предпринять мер, через пять-десять лет уникальная Киндерлинская пещера превратится просто в дыру в горе.

Изменить ситуацию может введение регламентов посещения пещер, ограничивающих число одновременно находящихся в пещерах людей и устанавливающих четкие правила их поведения. Такие примеры уже есть. Так, регламентировано посещение Аскинской ледяной пещеры. Без ущерба для экосистемы ее может посещать не более 100 человек в день, а без введения регулирования эта цифра могла бы быть на порядок выше. Строгий регламент введен и в исторической Каповой пещере, которая раньше также страдала от перегруженности людьми и вандализма, часто угрожавшего даже уникальным древним наскальным рисункам.

В горах – по маршруту

Под удар отдыхающих попадают и горы, многие из которых имеют уникальную флору и фауну. Яркий пример - шихан Торатау – памятник природы, включенный в Список геонаследия всемирного значения «GEOSITES». Сейчас он стал популярным туристическим объектом, большие группы людей совершают восхождения на шихан, что наносит ущерб его экосистеме, многие виды которой занесены в Красную книгу. В конце июля на горе при поддержке Минэкологии РБ состоялась акция по уборке мусора. Было собрано 50 мешков мусора, каждый объемом по 240 литров. И это только видимая часть айсберга. Гораздо больший ущерб наносит свободное перемещение неорганизованных туристических групп, вытаптывающих краснокнижную растительность. Растительный покров горы существенно отличается от общей равнинной растительности. На Торатау обнаружено 17 видов растений из Красной книги РБ, в том числе 8 занесенных в Красную книгу РФ. Кроме того, на шихане есть популяции 6 «краснокнижных» видов животных. На известняковых обнажениях распространены уникальные эндемичные сообщества петрофитных степей, которые не встречаются в других местах Южно-Уральского региона.

По данным Госкомтуризма РБ, для сохранения экосистемы шихана Торатау на нем планируется создать специальные маршрутные тропы, по которым будет налажено организованное передвижение туристических групп.

Эффективная практика

Как показывает практика, наибольший ущерб природе наносит так называемый «дикий» туризм, когда группы людей приезжают в понравившееся им место и в большинстве случаев оставляют после себя следы в виде мусора, вытоптанной травы и кострищ. Таким гостям не рады как местные жители, так и власти районов, ведь они, как правило, не приносят ничего, кроме проблем.

Для решения данного вопроса необходима регламентация «дикого» туризма, создание специальных зон, посещение которых будет платным и идти по определенным правилам. Лучше всего с этим обстоят дела в природных парках. В соответствии с постановлением правительства РБ с посетителей природных парков «Аслы-Куль», «Кандры-Куль» взимается плата в размере 150 рублей. Посетить «Иремель», «Мурадымовское ущелье» и «Зилим» обойдется в 100 рублей, а за въезд на автомобиле придется отдать 90 рублей в сутки Собранные средства идут на благоустройство территории природных парков, прежде всего, на очистку и вывоз мусора. Расходы на охрану берет на себя государство – на что региональный бюджет выделяет около 50 миллионов рублей в год.

И таких мест должно быть как можно больше. Так, рассматривается возможность создания природного парка на популярном туристическом маршруте по реке Белой от села Кага до заповедника Шульган-Таш. На сегодняшний день данной территорией управляют районные администрации, но у них нет возможностей и полномочий для создания условий цивилизованного туристического отдыха.

- Для нормального управления территорией на популярном речном маршруте должен появиться природный парк, чтобы приезжающие на сплавы туристы платили определенную сумму, получая организованный сбор мусора, санитарно-бытовые условия, медицину и связь, - поясняет Салават Нафиков. - Такую практику нужно применять и на других популярных маршрутах сплавов на реках Ай и Юрюзани. Это современный цивилизованный подход. Люди готовы платить при условии получения адекватного сервиса. Важно правильно подсчитать, чтобы суммы сборов были не очень большими, а районы получали рабочие места и доходы в местный бюджет.

Алексей Фатыхов.