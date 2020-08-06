Травма родом из детства

По данным специалистов, около 70 процентов первоклассников в начале школьного обучения относительно здоровы. Но в процессе взросления состояние школьников часто ухудшается. Дети нередко жалуются на головную боль и быструю утомляемость. В больничной карте подростков появляются такие диагнозы, как сколиоз, лордоз, близорукость. А к совершеннолетию для многих уже и остеохондроз не редкость.

Проблемы со здоровьем могут быть связаны с длительным сидением за партой и компьютерами, ношением тяжелых рюкзаков и сумок через плечо. Но причина может лежать гораздо глубже, и, чтобы найти ее, придется «вернуться» к самым первым минутам нашего появления на свет.

О том, что такое родовая травма, как она влияет на протяжении всей жизни и что делать, чтобы устранить ее последствия, мы поговорили с ведущим мануальным терапевтом РБ Дмитрием Елисеевым.



- Насколько частым явлением становится родовая травма?

- В той или в иной степени она есть у каждого человека, и с ее последствиями можно прожить всю жизнь, даже не подозревая о причинах головной боли, дискомфорта при ходьбе.

Травма может быть вызвана механическим повреждением в виде разрыва тканей, перелома, растяжения, смещения. При естественных родах более крупная головка плода должна протиснуться через изогнутый родовой канал и максимальная нагрузка падает на краниовертебральный переход (основание черепа и два следующих за ним шейных позвонка).

Многое зависит и от того, как лежит ребенок, стремительные роды или нет. Если плод крупный, может пострадать шейный и поясничный отделы позвоночника. Часто у детей повреждается дискосвязочный аппарат: возникает спондилолистез позвонка или группы позвонков, что приводит к компрессии или сдавлению. Ребенок растет, начинает ходить, нагрузка возрастает, и формируется нестабильность позвоночника. Много лет спустя она может привести к острым инсультам и грыжам межпозвонкового диска.

- Получается, что кесарево сечение может снизить риски?

- При операции есть свои риски, и делать ее нужно строго по показаниям врача, а не по собственному желанию. Например, при экстренном кесаревом сечении может возникнуть так называемый «хлыстовой удар» для позвоночника, что приводит к повреждениям шейного отдела и спинного мозга. Аналогичные травмы еще могут возникать при ДТП, неожиданном падении, где вся масса удара пришлась в область головы.

Нередко возникают вывихи и подвывихи, возможны переломы позвонков, их поперечных и остистых отростков.

Атланто-аксиальный подвывих, который очень редко выявляют, в последующем может стать причиной мигрени. Приступы начинаются в школьном возрасте и могут длиться несколько часов. Впоследствии из-за этого также может возникать шум в ушах.

- Как диагностируют такую патологию?

- С использованием рентгена, компьютерной томографии, МРТ.

- Можно как-то снизить риски? Что нужно для этого делать?

Роды – естественный, но непредсказуемый процесс. Даже у одной и той же женщины они всегда происходят по-разному. И травма может возникнуть не только у ребенка, но и молодой мамы. Чтобы минимизировать риски, нужно правильно готовиться к появлению малыша, как до беременности, так и во время нее. Это - правильное сбалансированное питание, тщательное обследование и соблюдение указаний врача.

Многие женщины, узнав о беременности, перестраховываются и боятся сделать лишнее движение, а физическая форма очень важна. Низкий тонус мышц, лишний вес - все это может привести к осложнениям и долгому восстановлению.

Беременным показана общеукрепляющая гимнастика, прогулки пешком. Чтобы снизить вероятность травмы, разрывов, слабого раскрытия шейки матки, помогут упражнения для укрепления тазового дна (с разрешения врача). Главная цель будущей мамы – укрепить мышцы, которые будут активно участвовать в родах.

С ростом живота происходит постепенное размягчение костей таза, что нормально, но если мышцы спины слабы, то увеличивается компрессионная нагрузка, оказываемая на поясничный и крестцовый отделы позвоночника, тазобедренные и коленные суставы. Поэтому беременные женщины и молодые мамы часто жалуются на боль в пояснице, у них меняется походка. Мануальная терапия в данном случае может помочь купировать болевой синдром и быстро восстановиться.

- Маленькие дети часто падают, особенно когда учатся сидеть, ползать, ходить. Это как-то влияет на дальнейшее развитие?

- Человек вообще в течении жизни получает достаточно много травм. Но на дошкольный период стоит на них обратить особое внимание. Падения, толчки, удары часто происходят от незрелости центральной нервной системы. Каждое механическое воздействие может привести в дальнейшем к различным типам нарушений и изменений в состоянии здоровья. А может и не привести – это как лотерея.

Эластичность мышечно-связочного аппарата в столь юном возрасте подвергается легкому смещению костных структур и изменению всей биомеханики костных сегментов. В дальнейшем формируется компенсаторная дуга из позвонков, создавая видимое патологическое искривление позвоночного столба. И вот вам диагноз - сколиоз различной степени тяжести.

Из-за напряжения в связочном аппарате, скелетных мышцах, наблюдается смещение их в сторону большего напряжения, в результате - нарушение кровотока и дискомфорт при движении.

Организм человека – единая система, и сбой в одной его части может отразиться на работе другой, казалось бы, никак с нею не связанной. При восстановлении правильного положения позвоночника, функций суставов и мышц, устранении деформации и нормализации кровообращения организм начинает работать правильно и помогает сам себя исцелять.

Беседовала Екатерина МАРКОВА.