Земфира и Шевчук «в космосе»

Как только на город опускается ночь, семь девушек, кружащихся при свете луны у фонтана, оживают и разлетаются, с любопытством разглядывая улицы и дворы... Если пофантазировать и отправиться вместе с ними, можно открыть для себя другую, призрачную Уфу. Через дорогу напротив Театрального сквера в неприметной арке появился арт-объект, вобравший грезы молодых художников...

Один из авторов и спонсор проекта Артем Шарафутдинов (на создание потрачено около 400 рублей, помогали еще и неравнодушные уфимцы) давно заглядывался на этот свод. Для него это была не просто подворотня, а место знаковое, когда-то оно принадлежало худграфу.

Здесь учился его кумир Юрий Шевчук, чьи песни его – еще четверокурсника - распевали в студенческих общагах. Через нее он ежедневно проходил и даже рисовал в своей дипломной работе. Стоит ли говорить, что известный бард появился одним из первых – в скафандре, с гитарой в руках. (Кстати, Шевчук прислал поздравление авторам, с обещанием оценить свой образ в августе.

- Это наш совместный стрит-арт с командой Олега Кайбышева, признается Артем. - Башкортостан – кладезь талантов, особенная сфера, откуда, словно лучи солнца, распространяется творческая энергия, – вспомните Нуреева, Мустая Карима, братьев Абдразаковых. Хотелось передать это нереальное ощущение глобальности, масштабности личностей, поэтому мы и выбрали тему космоса. А стратосферу граффитисты решили изобразить буквально. Летящими в скафандрах на просторах Вселенной изображены Шевчук, Тэм Булатов из Lumen, Земфира... Есть звездные контуры Владимира Спивакова, братьев Абдразаковых, саксофониста Олега Киреева, художника Сергея Краснова. Одни фигуры прорисованы детально, другие - белой контурной графикой, а третьи - планетами, спутниками, звездами и кометами. Конструктором спутника «Прометей» значится Мустафа Сафич, над ним - комета Рудольфа Нуреева. Рядом сияют созвездия Файзи Гаскарова, Сергея Довлатова. Не забыли даже Моргенштерна - также удостоили крохотной звездочкой.

А еще граффитисты уважили и своих доисторических коллег – изобразили наскальные рисунки мамонта и верблюда из Каповой пещеры.

Работа над новым стрит-артом не завершена, будут еще дописываться звезды и отдельные образы, благо есть место.

Но это еще не все. На днях здесь появились космические часы, где числа, в отличие от круглого циферблата, выстроены в линию. И при этом они показывают правильное время! «Арт-подворотня» стала интерактивной - появилась радиола. При желании, нажав на кнопку, можно прослушать сказку «Аленький цветочек» Аксакова или подпеть Шевчуку или Земфире.

Место в центре города уже облюбовали любители селфи, вечером здесь собирается молодежь. К 23.00 арка закрывается, но молодые люди обходят ее с другой стороны и просто стоят, общаясь друг с другом. «Здесь особенная аура. Просто космос!» - заявила восторженно третьекурсница БГУ Лиана Гизатуллина.

Однако над только что созданным стрит-объектом уже успели сгуститься тучи.

- Арт-объект может стать не только пешеходным. Это связано с ремонтом Советской площади. Планируется, что прилегающую к ней улицу закроют, а транспорт пустят через арку, которая соединяет улицы Ленина и Советскую, - пояснил художник-граффитист Олег Кайбышев. – В то время как свои работы мы, безусловно, согласовали с городской администрацией. У нас еще много задумок, работа не закончена. Очень хотелось бы ее продолжить и сохранить для уфимцев арт-объект.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.