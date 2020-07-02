Тепловой удар

После двух недель сильной жары в Уфу пришла долгожданная прохлада. Однако последствия пекла, когда столбик термометра поднимался до отметки в 38 градусов Цельсия, еще долго будут сказываться на жизни города и республики. Кроме того, эксперты говорят о росте эффекта глобального потепления, и проблемы, которые создала уходящая волна аномального зноя, нужно решать с расчетом на будущее.

Печальная статистика

С приходом жаркой погоды тысячи людей устремились на озера и реки, и далеко не все из них выбрали для отдыха официальные пляжи. В результате за первую неделю жары с 6 по 12 июля в целом по республике утонули 40 человек, а за вторую – с 13 по 19 июля – еще 35. Главными причинами гибели стали купание в неположенных местах, где нет дежурящих спасателей, и употребление алкоголя, который был обнаружен в крови у более половины утонувших взрослых. Печальная статистика гибели на воде говорит о том, что региону явно не хватает официальных пляжей. В Уфе их девять. Но, к примеру, жители микрорайонов Южный и Кузнецовский Затон в жаркие дни массово ходят купаться к мосту у Каменной переправы, а в Инорсе любят поплавать у места впадения в реку Уфу сбросного канала ТЭЦ-2. Подготовка новых официальных пляжей требует дополнительных сил и средств, но зато это позволит избежать многих несчастных случаев на воде.

Леса и дороги

Жара и сухие грозы привели к резкому росту пожароопасности, особенно в лесных и степных районах. Только за прошедшую неделю в связи с аномально высокой температурой и активностью грозового фронта в районах Зауралья зарегистрировали 59 лесных пожаров на общей площади 1 563 гектара. Такого разгула огненной стихии не было с 2010 года. Самый крупный пожар зафиксирован в Башкирском государственном заповеднике в Бурзянском районе.

Уфа и близлежащие к ней районы республики смогли избежать больших возгораний, зато коммунальщикам пришлось усиленно поливать водой клумбы и зеленые насаждения и регулярно увлажнять раскалившиеся на солнце проезжие части дорог. Последние, кстати, показали высокую устойчивость к сильной жаре. В 2010 году многие дороги Уфы буквально поплыли на солнце: асфальт деформировался под колесами транспорта, у перекрестков быстро появлялись глубокие колеи, а кое-где асфальтовое покрытие стало просто отваливаться кусками. В этот раз, несмотря на аномальные для нашего региона +38, уфимские магистрали показали завидную прочность, что говорит о возросшем качестве дорожных работ.

Стоит также отметить, что коммунальщики начали применять так называемую аэрацию воздуха над дорогами. Ее суть в том, что поливальные машины разбрызгивают воду не в сторону центра дороги или обочины, а вертикально вверх, создавая над проезжей частью облако из брызг. Направленные вверх струи охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от раскалившегося на солнце асфальта.

Потеря на полмиллиона

Наибольший удар летний зной традиционно наносит аграрному сектору. В этом году последствием двухнедельного пекла может стать потеря регионом около полумиллиона тонн зерна или 12,5% расчетного урожая. Из-за погоды пострадали хозяйства в засушливом Зауралье и на северо-востоке республики. Основной урон могут понести ранние и поздние яровые культуры. В Минсельхозе анализируют поступающие документы, после чего будет обсуждаться вопрос о введении режима ЧС.

- Из-за жары мы, к сожалению, теряем часть урожая, - заявил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. - Рассчитывали в этом году выйти на рекордный урожай в 4 миллиона тонн зерновых. Пока видим, что сохранившийся объем на полях - 3,5 миллиона. Нам необходимо очень быстро и мобилизованно завершить уборку, учитывая прогноз дождливой погоды. По предварительной оценке, потеря урожая может составить примерно 500 тысяч тонн.

Алексей Фатыхов.