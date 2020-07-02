ТПП РБ: Работаем с любым инвестором

В условиях пандемии защита бизнеса – один из главных приоритетов развития экономики. Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов рассказал о мерах поддержки, которые оказываются предпринимателям, и о сложившейся ситуации в сфере малого и среднего бизнеса.

- ТПП РБ является самым крупным бизнес-объединением предпринимателей, у нас более 1400 членов, начиная от малых ИП, и заканчивая крупнейшими налогоплательщиками республики. Одна из наших основных задач – защита бизнеса и предпринимательского сообщества. Перечислять все меры поддержки, которые мы имеем, можно очень долго, но расскажем об основных из них, учитывая последние события в связи с пандемией. Для этого у нас недавно создан и успешно проводится «Единый день отчетности». Ежеквартально, 20-го числа заключительного месяца, все силовики и проверяющие органы встречаются в большом конференц-зале ТПП с предпринимателями, которые могут прийти, даже если они не члены ТПП, и поднять вопросы, которые их беспокоят.

На «горячую линию» к нам идет большой шквал обращений, и более 15 000 звонков, около 4 000 консультаций мы провели именно по форс-мажорным обстоятельствам. Конечно, все это сейчас отрабатываем, и у нас еще точно на год работы с теми компаниями, с которыми сотрудничаем по обстоятельствам непреодолимой силы.

Одно из наших самых весомых предложений, озвученных на прошедшем форуме, - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с 90-летней историей, преимущества которого в защите бизнеса большие. МКАС – уникальная организация, которая есть только в 18-ти Палатах из всех 180, в том числе в РБ.

Ежегодно здесь рассматривается порядка 10 процентов международных коммерческих споров с участием компаний из 50 стран мира.

В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с участием российских организаций и индивидуальных предпринимателей.

- Насколько большое распространение получила практика МКАС?

- Количество коммерческих споров должно резко возрасти в самое ближайшее время в связи с нарушением цепочек поставок, заявлениями о форс-мажорных обстоятельствах и объективной невозможностью исполнения многих договоренностей.

При всей оперативности, конфиденциальности и компетентности спор рассматривается в одной инстанции. По соглашению сторон он может быть разрешен без проведения устного разбирательства на основе письменных материалов. МКАС при ТПП РФ предлагает в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусом все документы, касающиеся начала арбитражного разбирательства направлять в электронном виде.

МКАС - также непредвзятое отношение, не надо уходить в долгосрочные арбитражи, пошлины существенно ниже. И главное преимущество его в том, что рассмотрение споров между двумя субъектами предпринимательского сообщества происходит без участия правоохранительных органов. При возникновении спора мы моментально его рассматриваем. При этом решение МКАС является окончательным и переходит уже к арбитражным управляющим.

Для статистики хотелось бы уточнить, что из всех тысяч дел, рассматриваемых в МКАС, 10 % (а это серьезные суммы и компании) не имеют отношения к России. Все это подтверждает серьезное доверие к данному институту.

Что касается других мер защиты бизнеса, у нас всегда много преференций, в том числе и юридическое сопровождение, консультирование и решение вопросов по незаконным действиям со стороны силовых структур. Своих членов мы всегда поддерживаем и консультируем.

- Какова роль ТПП РБ в международном бизнес-сообществе?

- Благодаря поддержке федеральной ТПП и руководства Башкортостана, наша палата имеет серьезный вес и статус не только в нашей республике, но и за ее пределами. ТПП РБ - всемирная организация, для которой нет ни границ, ни санкций. Именно поэтому у нас есть большие возможности в плане привлечения иностранных инвесторов. Мы также можем подтвердить статус благонадежности инвесторов.

Союз всемирных палат насчитывает более 1400 членов и ежегодно эта цифра растет. В 2019 году к нам в члены ТПП РБ вступило порядка 85 предприятий с общим оборотом более 15 млрд рублей. Численность рабочих мест этих предприятий 2146.

Предприниматели видят, что палата действительно поддерживает бизнес, реально помогает и в период пандемии к нам вступило 42 предприятия. Теперь мы занимаем первое место среди палат по привлечению членов.

- Большое значение для экономики республики имеет привлечение стороннего капитала. А какова роль ТПП РБ в улучшении инвестиционного рейтинга?

- Высокие результаты в республике достигнуты благодаря команде главы республики Радия Хабирова. Прирост инвестиций по прошлому году составил 13,6%. В первом квартале этого года до пандемии – практически 20%. Нам хотелось бы отметить и факт того, что ТПП РБ в 2019 году заняла первое место по конгрессно-выставочной деятельности среди палат России, первое место по количеству проведенных мероприятий и форумов, таких как ШОС и БРИКС, «Алга», «Инвестиционный сабантуй».

Также мы серьезно взаимодействуем с промышленным комплексом не только в нашем регионе, но и в России, в чем нам помогает ТПП РФ. Здесь мы имеем прямой доступ к Фонду развития промышленности, где всячески поддерживаем предприятия Башкортостана. В 2019 году мы привлекли более двух миллиардов рублей, на которые наши предприниматели смогли закупить станки и оборудование по льготному тарифу ФРП.

ТПП РБ входит в состав инвестиционного Совета при главе РБ и каждый четверг мы участвуем в «Инвестиционном часе», который проводит Радий Фаритович. Вникая в проблемы бизнесменов, Палата РБ упаковывает инвестиционные проекты и к этому времени мы уже подготовили их на сумму более 20 млрд рублей.

Также хотелось бы отметить, что прилагаются все усилия к поиску зарубежных инвесторов, у нас идут постоянные переговоры в режиме ВКС с иностранными партнерами.

Результаты достаточно продуктивны, сложилась устойчивая практика к разрешению проблем, но надо понимать, что самый главный инвестор тот, который находится здесь, на территории региона. И готов вложить деньги в республику, в местность, где он родился, где живет его семья и растут дети. Мы делаем на этот фактор большую ставку, сопровождая местные проекты в ручном режиме.

- Что необходимо, чтобы получить статус инвестиционного приоритетного проекта?

- Для того чтобы проект стал приоритетным, нужен самый минимум. Первое, как я уже сказал, подать заявку к нам или Министерство экономического развития.

И второе: если вы готовы вложить более 100 млн рублей в проект, создать 20 рабочих мест, то автоматически получаете статус приоритетного инвестиционного на заседании инвестиционного совета.

При этом получаете льготы по налогам на прибыль, на имущество, а также берете землю без торгов. Раньше инвестор за это платил огромные деньги.

Инвестиции в 100 млн рублей касаются только центральной части региона. В Зауралье сумма намного меньше - 20 млн. Не забывайте, что мы сопровождаем инвестиционные проекты от начала до конца, по поручению и под контролем главы РБ.

Зиля БАДРИЕВА.