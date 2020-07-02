Арбузная «лотерея»

В жару арбузы - хиты продаж. И продают их везде. На рынке, на стихийных торговых точках, в продуктовых киосках, у пыльных трасс и дорог…

Правда, эксперты предупреждают: такой плод может оказаться нитратным. Ну где наша не пропадала, попробуем купить купить и попробовать. Отправляемся на ярмарку. Здесь на прилавке видим гору зеленых полосатиков.

-Урожай из Казахстана. Вкусные арбузы. Бери этот! – советует усатый продавец, видя мое замешательство, и похлопывает по желтому бочку плода. - Звонкий! Значит, хороший!

- А удобряли чем? – спрашиваю.

- Сам вырос. Натуральный.

Ох, лукавит продавец. Впрочем, нам эти уловки знакомы. Не растут арбузы сами, их все удобряют, а то и не было бы сейчас такого изобилия. Но эксперты уверяют, не так страшны удобрения, как важно, чтобы ягода созрела. Созревая, плод перерабатывает удобрения, становится безопасным и даже полезным.

А в незрелом много нитратов. Большое их количество может привести к отравлениям.

- Арбузы к нам в Уфу везут уже с апреля, - говорит руководитель испытательного центра ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» Константин Китаев. – За это время мы проверили 12 партий, и в двух обнаружили превышение по содержанию «химии», то есть более 60 мг на кг мякоти плода. Эти ягоды опасны для здоровья. Проверяем также декларации на соответствие качества. Часто документы отсутствуют, а это уже признак того, что продукт может быть некачественным.

Пик созревания арбузов приходится на середину августа. А сейчас пока время ранних сортов, значит, их рост ускоряли искусственно.

Корзинка

На рынках иногда можно проверить ягоду на содержание нитратов. У добросовестного продавца или у администратора рынка должен быть такой прибор. И конечно, нужно интересоваться наличием документов.

Вернемся к арбузу, который я купила на ярмарке. Отправилась с ним в лабораторию референтного центра. На анализ пожертвовала половину плода. И вот из мякоти сделали смузи, в стаканчик поместили специальные датчики, подключенные к аппарату. Цифры на дисплее побежали верх – 29, 9.

Но это нормально. Анализ показал, что нитраты в моем образце есть, но содержание их меньше предельно допустимой нормы. Вторую половинку съели с удовольствием.

Но все же стоит добавить: покупка арбузов в июле – лотерея. По словам специалистов, многие партии «зеленых полосатых» попадают на рынок, минуя все необходимые этапы проверок.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Андрея Вдовина.