Бизнес прошел испытание

Диалог бизнеса с властью с участием региональных бизнес-омбудсменов, парадигмы взаимодействия в посткоронавирусную эпоху, административное давление и социальная ответственность – вот далеко не весь перечень самых актуальных вопросов, обсужденных на Всероссийском форуме «Защита бизнеса: G2B. Эволюция партнерства». Для обмена опытом и лучшими практиками в «Торатау» собрались ведущие российские и международные эксперты.

– Мы не впервые в Уфе, но с каждым новым визитом видим уверенное движение вперед. Цифры подтверждают, что сегодня, несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая сложилась с коронавирусом, республика держится на очень хорошем уровне: у вас увеличилось количество субъектов предпринимательской деятельности. Мы, со своей стороны, представили индекс административного давления на бизнес – основной инструмент мониторинга ситуации в регионах, и республика находится в числе лидеров. У предпринимателей есть свобода ведения дела, на них не оказывают серьезного прессинга. Надеемся, что ситуация будет сохраняться, - объяснил причину проведения мероприятия в Уфе уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Доверие к власти

Поддержка предпринимательства - один из драйверов развития экономики республики, и поэтому с первых дней работы управленческой команды глава республики Радий Хабиров наладил взаимодействие с представителями бизнес-сообщества. В числе главных задач он поставил формирование доверия предпринимателей к государственным органам. В регионе создан институт бизнес-шерифов, регулярно организуются во всех районах «Предпринимательские часы», развиваются крупные инфраструктурные проекты, такие, как территории опережающего развития, особые экономические зоны, индустриальные парки.

При презентации кейса строительства Хабиров особо выделил инфекционный госпиталь Уфы, который был построен за 55 дней. Сейчас коечный фонд полностью загружен. Его возведение вместе с покупкой оборудования обошлось в 1,8 млрд рублей, затраты поделили федеральный и региональный бюджеты

По словам Бориса Титова, негативные тенденции в экономике, вызванные коронавирусом, выявили ряд проблем, на решении которых нужно сосредоточиться в ближайшее время, не ограничиваясь только «косметическими» мерами. При этом федеральный бизнес-омбудсмен отметил положительный опыт республики в выстраивании взаимоотношений с бизнес-средой.

Меньше волокиты

Генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Адель Кальметьева в своем выступлении акцентировала внимание на сложностях, с которыми сталкивается бизнес.

– За два десятка лет работы мы не раз проходили кризисы. Но есть и системные проблемы, – сказал она. – В 2019 году мы в один лишь Росстат сдали более полутора тысяч разнообразных отчетов. А в последнее время количество таких документов только возрастает. Не до конца отлажено межведомственное взаимодействие, зачастую контролирующие ведомства дублируют друг друга. Мне хочется верить, что наша встреча приведет к эволюционному росту. Я – за здравый смысл, за прямой диалог бизнеса и власти.

- Рост уровня жизни граждан России можно обеспечить только путем укрепления экономической базы, создания делового и инвестиционного климата. В регионах Поволжья мы отмечаем успешную работу в данном направлении, – сказал заместитель полпреда президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий. – Так, 6 из них вошли в тридцатку Национального рейтинга АСИ. Мне особенно приятно отметить, что Башкортостан вошел в первую десятку. На мой взгляд, останавливаться на этом не следует, напротив – необходимо закреплять позиции и стремиться к новым вершинам.

Движение вверх

Модератор пленарного заседания, первый вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров отметил, что совершенствование системы поддержки бизнеса уже имеет конкретные результаты на федеральном уровне. Так, Башкортостан занял 9 место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, формируемом Агентством стратегических инициатив (АСИ), улучшил свои позиции по индексу административного давления, поднявшись с 38 места на 11 строчку. Республика в последние полтора года значительно прибавила в темпах развития, в том числе в области привлечения инвестиций и работе с предпринимательским сообществом.

В 2019 году на государственную поддержку малого и среднего бизнеса в республике было направлено 1,2 млрд рублей.

С января по май 2020 года количество малых и средних предприятий в республике не уменьшилось, а выросло до 127 600. По данному показателю республика заняла 12-е место в Российской Федерации и 4-е в Приволжском федеральном округе.

- Сегодня мы видим, что можно выстроить тесное, но в то же время безопасное и эффективное сотрудничество между властью и бизнесом. Важно, что все меры, которые принимает руководство республики, носят системный характер, - подчеркнул первый вице-премьер. - Мы уверены, что Башкортостан как регион со своим потенциалом и с тем отношением и подходами, которые сегодня в республике введены, займет позицию в первой тройке. Будем к этому стремиться, и уверен, что к 2024 году существенно улучшим отношение к бизнесу и снизим административное давление до минимальных позиций.

Welcome to Башкортостан!

Международный формат форуму придало участие таких спикеров, как директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии г-жа Каур Перминдер Джит, президент Союза китайских предпринимателей в России г-н Чжоу Лицюнь, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A. Раффаэле Де Беттин, советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко.

- Башкортостан для нас – одно из приоритетных направлений. Мы видим, что руководство региона делает ставку на работу с инвесторами. Только за последний год республика поднялась на 7 строчек в национальном инвестиционном рейтинге, войдя в ТОП-10. Я не сомневаюсь, что данный тренд будет продолжен, – комментирует свое участие спикер форума президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги. – В целом, республика является субъектом с минимальными экономическими рисками, что очень важно при принятии инвестиционных решений.

Ярким аккордом форума стала презентация второго Инвестиционного сабантуя «Зауралье – 2020», который пройдет в Сибае 21–22 августа. Его участники смогут обменяться опытом инвестиционной деятельности, обсудят методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России, а также затронут темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания комфортной городской среды. При этом уникальный формат сабантуя позволяет превратить бизнес-форум в настоящий праздник, познакомить его участников с традициями Башкортостана.

Зиля БАДРИЕВА.