Изыски для Черниковки

Стационарная бетономешалка на 60 литров в середине двора, слева – длинный гараж, справа – аккуратно сложенные кирпичи, балки, а чуть поодаль достраивающийся двухэтажный дом… Приехав с фотографом в поселок Михайловка в поисках мастерской по изготовлению декоративных элементов, которые будут устанавливаться на балконах и фасаде уфимских восьмиэтажек, мы сначала решили, что ошиблись и вместо нужного адреса попали в другое место. Но лепнина на фасаде здания подавала надежду, что пришли правильно. Тем временем в дверях показалась фигура молодого человека в пыльной спецодежде.

– Вот здесь и работаем – в самом обычном дворе. Пока у нас перерыв – ребята спрятались в тенечек перевести дух, ведь под таким палящим солнцем долго не поработаешь, – встретил нас реставратор лепных изделий Мирослав Кубай.

Мастерская по изготовлению художественных декоративных элементов организована в 2002 году. Молодого человека, трудившегося подсобным рабочим, приметил скульптор Сергей Бурзянцев, продолжатель известной династии художников, и пригласил помочь в оформлении одного дома. Первое время занимались резьбой по дереву, потом начали творить из гипса, цемента. Мастерская часто принимает участие в реставрационных работах, когда речь заходит о восстановлении мелких архитектурных элементов. В числе их работ – Дворец пионеров и здание на Ленина, 5 (до революции – торговый дом братьев Крестовниковых, с 1960-х – «Детский мир», сейчас – известный ресторан быстрого питания), Дом Бушмариных, который пришлось восстанавливать по иллюстрациям. Бывшее здание «Уфимкабеля», в том числе и благодаря их вкладу, в ближайшее время станет популярным местом для отдыха. Они приложили руку к реставрации парка Нефтяников в Альметьевске, архитектурных сооружений в Тюмени. Сейчас они трудятся над декоративными элементами для восьмиэтажек, которые сейчас реконструируются.

– Смысл реставрации в том, чтобы создать абсолютно точные копии деталей – до миллиметра, сохраняя все пропорции. Это очень трудоемкий процесс, – подчеркивает Мирослав.

Пройдя в мастерскую, видим молодого человека, который трудится над какой-то скульптурой.

– Нет-нет, на уфимские башни-близнецы эта Горгулья не взлетит, сейчас готовлю черновую форму для другого заказа, – отвечает на наше недоумение начинающий скульптор Егор Бурзянцев.

Пока его товарищи ушли отдохнуть, юноша не теряет время и готовит черновую модель для заливки формы к следующей работе. Он тоже пошел по стопам деда – известного художника-пейзажиста Александра Бурзянцева. Сейчас учится в архитектурном колледже по специальности земельно-имущественных отношений, но, по словам юноши, работа в офисе и подсчет цифр не для него. В дальнейшем планирует развиваться именно в творческом направлении, поэтому каждый свободный день предпочитает проводить в мастерской.

– Это – пластилин. Из него до мельчайших деталей лепится черновая фигура будущей скульптуры. Как только будет готова, покроется жидким силиконом, а после застывания зальется гипсом. Так создается форма. В нее и будет отливаться скульптура, – рассказывает молодой человек о своей работе.

Таким образом создаются элементы, когда нет эскизов, проектов, но в случае с элементами восьмиэтажек другая история: здесь действуют строго по чертежам. Черновые фигуры для лепнины и мелких скульптур делают из пластилина, крупные, такие как балясины и основания балюстрад – из глины. А формы могут быть как из гипса, так и из пластика.

– Готовую черновую модель смазываем гелькоутом и обрабатываем воском. После этого начинается процесс наращивания стекловолокна, смазываемого полиэфирной смолой, и накладываются соты из поликарбоната. После чего вновь используется смола, – рассказывает Дмитрий Сидоров, который занимается созданием пластиковой формы для одного из пятнадцати видов балясин восьмиэтажки.

– Для данного вида балясин у нас 12 форм. Чтобы залить их доверху, необходимо около 60 литров. Хоть бетономешалка и рассчитана на такой объем, приходится делать два замеса, – рассказывает монтажник Раиль Хабиров.

Несмотря на то, что он по профессии электрогазосварщик, работает в мастерской с самых первых дней и на высотке не уступает даже молодым.

Балясины, которые заливали при нас – последняя партия данного вида балконных элементов, целый КамАЗ таких вывезли накануне. После того, как их проверили специалисты технадзора, работники мастерской уже начали устанавливать их на фасаде дома №27, хотя подготовительные работы начались задолго до этого. Монтажники несколько дней назад залили бетонное основание на металлический «скелет» балкона восьмиэтажки, а сейчас при помощи перфоратора осталось только посадить балясины на балку. После того как вырастет балюстрада, сверху накроют еще одной балкой, забетонируют и ограждение будет готово.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты Ишниязовой.