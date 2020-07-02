Вернувшись домой…

Детство и юность коренной уфимки Афанасьевой Валентины Андреевны пришлись на военные и послевоенные годы. Публикуем ее воспоминания о «старой» Уфе, о том, как жили в то время люди.

Детство

На свет я появилась в роддоме №1, по ул. Пушкина, 104, ныне там расположился средний специальный музыкальный колледж. Наша семья жила в Нижегородке, в частном доме. Он был маленький, засыпной – это когда стены из досок с двух сторон, а между ними засыпается земля. Каждое лето приходилось его ремонтировать, так как ранней весной Белая разливалась, и потоки воды с еще не растаявшими льдинами затопляли окрестные дома. Страшно было смотреть на половодье, особенно ночью, когда громады льдин ударялись о стены, углы дома.

Мы дружно жили с соседями: дом их был большой, и на период наводнения наша семья жила у них, но к ним тоже поднималась вода. Передвигались по мостикам из досок. Однажды я, маленькая девочка, упала с мостиков в ледяную воду в пальто и валенках. Но все обошлось. Мы, дети, и в половодье находили свои прелести. На лодках плавали к родным на другую улицу, где на чердаке жили собаки, кошки, козочки. После наводнения работы хватало всем: взрослым и детям. Убирали ил, грязь, обновляли доски и вновь засыпали землей.

Позже мы купили квартиру по ул. Леваневского, 65. Здесь прошла моя школьная жизнь.

Мои родители

Я родилась поздним, десятым ребенком. Когда появилась на свет, родителям было уже за сорок. К сожалению, дети у них умирали, остались только мы – три сестры. Родители были строги, трудолюбивы, немногословны, сдержаны, но очень добры и честны.

У нас всегда жили родственники, знакомые, друзья, которым нужна была помощь, и наши родители им ее оказывали. Во время Великой Отечественной войны приняли эвакуированную девочку-сироту, которая жила у нас, училась в школе, затем окончила медицинское училище. Потом ее разыскала тетя и увезла в Москву, где она жила до переезда в Уфу. Мои родители и старшая сестра были награждены медалями за доблестный труд во время войны.

В нашем доме никогда не шумели компании, не рассказывали анекдоты, но был любимый репродуктор – такая черная круглая тарелка, мы садились все вместе и слушали радиопередачи.

Дядя, брат отца, частенько нас катал на лошади. Мы с тетей садились в «кошевку» (легкие сани для выезда) и проезжали всю Нижегородку. У дяди были усы, он их лихо закручивал и очень был похож на кучера. Мне это нравилось, и я гордилась им. В нашем доме всегда жили красивые, умные кошки, которые встречали мою маму с работы. А я обожала общаться с ними и любила их дрессировать, и они подчинялись мне. А чтобы узнать, как с ними обращаться, я рано выучила все буквы и стала читать книжку «Доктор Айболит». Мне казалось, что теперь-то я уж точно научу кошек всему.

Школьные годы

В первый класс пошла с опозданием: болели ноги, сказались военные годы. Училась я в школе №24. Летом мы, ученики, красили окна, парты. Парты выставляли во дворе, и мы их красили. На всю жизнь запомнила этот запах краски.

Трудное было военное и послевоенное время. У многих учителей мужья не вернулись с фронта. Помню переполненный класс, где мы вместе с ними смотрели фильм «В шесть часов вечера после войны».

Мы, старшеклассники, были вожатыми в младших классах. Я, будучи пятиклассницей, опекала второй класс. Читала им книжки, устраивала игры, организованно сажали деревья в школьном саду.

Интересно проходили уроки физкультуры. Учитель, участник войны, выстраивал нас, и мы маршировали и почему-то пели песню «Ой туманы, мои растуманы». Зимой катались на лыжах, проводили соревнования. И это было здорово!

Первый поцелуй

В школе была и детская влюбленность. Ходили в клуб, здесь же располагалась библиотека, книги брали не только домой, но и можно было там посидеть и почитать, что мы очень любили делать. Иногда мальчишки приглашали девчонок в кинотеатр им. А. Матросова. И угощали нас не конфетами и шоколадками, а покупали вкусные городские булочки.

Ходили друг к другу на елку, получали маленькие подарочки. Мы с сестрами сами делали игрушки, раскрашивали, клеили и украшали наше новогоднее деревце.

В меня был влюблен одноклассник, наш незаменимый староста по прозвищу Галя. Впоследствии он почему-то ушел из школы, но когда проходил мимо, обязательно заглядывал в наш класс, и все говорили: «Валя, пришел твой Галя!». Мне это нравилось. Однажды, провожая меня из школы, он осмелился и поцеловал меня.

Любимая работа

Закончила я 10 классов в школе №12 по ул. Нехаева. Хотела проработать на заводе № 161, но не получилось.

Старшая сестра закончила педагогический институт, средняя –медицинский, а я поступила в железнодорожное медучилище станции Уфа. Здесь мне было все интересно - и учеба, и практика, и преподаватели. Поступила в 1954 году, окончила в 1956-м.

После окончания отработала три года по распределению в Ульяновске, в железнодорожной больнице (с 1956 по 1959 гг). Жила в общежитии. Самое лучшее воспоминание в моей жизни.

Вернулась в Уфу и более 32 лет проработала в санитарно-эпидемиологической станции Ленинского района в должности инструктора гигиенического воспитания. Будучи на пенсии, с октября 1991 года по 30 декабря 2016-го, в течение еще 25 лет продолжала работать в Уфимском городском центре медицинской профилактики в такой же должности. Это мой второй дом, обожаю свой коллектив, который меня поддерживал и поддерживает, хотя уже не работаю. Здесь я получила высшую квалификационную категорию, имею звание ветерана труда. Имея стаж в медицине более 60 лет, много раз убеждалась, что правильно выбрала профессию - профессию милосердия, доброты, неравнодушия.

Лакомства

Мы - дети войны, мало видели вкусных вещей. Самые любимые конфеты были подушечки-карамельки, мы их называли «ералашки». Нам было не до сладостей, ночами стояли в очередях за хлебом. Радовались, когда утром или к обеду подъезжала машина с хлебом. Какой запах, вкус! Я и сейчас не избалована конфетами, лучше съем кусочек хлеба. Хорошо помню военное время, когда мы выкапывали мерзлую картошку в огороде, добавляли немного муки и пекли оладушки, так и выживали.

Уже после войны могли позволить мороженое. Оно было не в стаканчиках, а между двумя вафлями клали мороженое и специальным приспособлением выдавливали. Очень вкусно! Сестра училась в медицинском институте и, когда она получала стипендию, мы шли с ней в магазин на ул. Коммунистической (раннее ул. Сталина), и она покупала мне колбаски граммов 100, мороженое и пирожное. Какое это было блаженство!

Любимые уголки города

Любимый мой городской сад - имени А. Матросова, куда вход был платный. Со всех сторон его окружал высокий железный забор. Денег у нас не было, поэтому мы всей компанией мальчишек и девчонок перелезали через него. В парке играла музыка, молодежь танцевала, работал деревянный кинотеатр. Ходили на каток на стадион «Динамо», расположенный по соседству. А какое удовольствие было точить коньки, которые после этого хорошо скользили. Чуть позже ходили на танцы в парк им. Луначарского (ныне сад им. Аксакова).

Обожали старый кинотеатр «Октябрь», что был на ул. Ленина, где перед сеансом играл оркестр, а в фойе царил таинственный полумрак. Мы старались ходить на последний сеанс, и было нам не страшно идти ночью, тогда не было хулиганства.

Мои увлечения

Сейчас я на пенсии. Люблю работать в саду, на даче, пишу стихи, и вообще я - увлекающаяся натура. Люблю внука, внучку, правнучку и правнука, обожаю с ними общаться. Посещаю симфонический оркестр в училище искусств, музеи, выставки, люблю слушать романсы и читать стихи Ф.И. Тютчева. Хотелось бы демонстрировать модную одежду для людей пожилого возраста. Пишу небольшие рассказы о животных и птицах, стихи. Продолжаю писать «Рассказы бабушки - из воспоминаний пяти поколений для внуков и правнуков – в девичестве Родионовой Валентины Андреевны». Обожаю отгадывать сканворды.

Люблю Уфу. Я считаю, в нашем городе все прекрасно! Есть очень красивые места, улицы, дома, мосты, памятники, парки - родной город растет и процветает. Иду я как-то вечером по проспекту Октября – он весь так красиво светится огнями! И на душе легко… А мне ведь 85.

Иван Зароков.

krosh1969@list.ru