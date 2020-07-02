По ту сторону прилавка…

На редакционной планерке я получила задание поработать в общепите. Пришлась кстати моя санкнижка, пылившаяся на полке и полученная когда-то давно в моем тернистом пути к журналистике.

В поисках теплого места

Начала изучать рынок труда и поняла: несмотря на то, что в последнее время в связи с пандемией многие жалуются на увольнения, закрытие предприятий, продавцы продовольственных товаров требуются везде. В том, что безработица в больших городах, миф, я убедилась еще раз, когда прошлась по продуктовым магазинам города. Просто многие не готовы работать в сфере обслуживания и там, где требуется физический труд.

Я выбрала торговую точку «Лимончик», что находится недалеко от дома. Можно сказать, что собеседование прошла, уже когда позвонила: директора магазина в первую очередь интересовал мой опыт работы и рекомендации. В этом меня выручила родственница, владеющая небольшой сетью продуктовых магазинчиков.

– Судя по голосу, по разговору, вы нам подходите, приходите. Посмотрим вас в деле, можем в этот же день провести учет (так делается, когда новый продавец приступает к работе) и вы начнете, – сказала директор.

На следующий день я направилась «устраиваться», взяв с собой просроченную санкнижку. Отсутствие свежей голограммы я планировала объяснить тем, что пока нет денег на медосмотр и попросить отсрочки до первой получки. Объяснение, что называется, прокатило.

Встретила меня продавец Юля, которая сразу же призналась, что ждала меня больше, чем будущего мужа из армии, так как работала без выходных уже три недели. Ее настроение и дружелюбное отношение настраивали на позитив.

В дальнем углу магазина за компьютером сидела охранник, товаровед и директор магазина в одном лице.

– Меня зовут Ксения Александровна, но лучше называть Ксюшей. Думаю, ты нам подойдешь, – сказала она.

А еще сообщила, что уже поговорила с предыдущими моими работодателями и те якобы отозвались обо мне положительно. (Забегая вперед, скажу, что со всеми моими «работодателями» она побеседовать не могла, видимо, это была такая показательная сцена, что абы кого они не берут.) Из документов попросили паспорт и санитарную книжку. Трудовая не понадобилась – первое время работать буду неофициально, но позже при желании можно оформиться.

С порога за кассу

Работа предстояла сменная: два дня через два или понедельно – нужно решать самим, но рабочих дней в месяц должно быть поровну. Как признаются работники, легче работать неделями. Оплата фиксированная – 1200 рублей за рабочий день, а если дневная выручка составит более 30 тысяч – 1500. Раз в месяц (5-го числа) пересменка, во время которой необходимо пересчитать весь товар и проверить его соответствие по приходным листам.

– Работаем на доверии, но все же на выходе продавцы показывают сумки, пакеты, чтобы не возникало вопросов, если будет недостача, – пояснила директор.

Купить что-то для себя в этом магазине продавцу разрешается без наценки. Работники в основном заказывают пиццу, бутерброды и другую выпечку. Обедают здесь же, горячую еду приносят с собой, а подогреть можно в микроволновке на складе, хранить – в холодильнике там же.

В зале четыре камеры видеонаблюдения, также по одной на складе, у запасного выхода и над каждой кассой. Работает кондиционер.

Переодеться можно в туалете, где, надо сказать, также хранятся коробки с сухариками и чипсами.

– Товар привезли только вчера, когда через пару дней он разойдется со склада, вынесем, используем буквально каждый сантиметр площади, – деловито объясняет Ксения, увидев мое недоумение.

Продавцы в магазине должны быть облачены в фартук, которого у меня с собой не было. Мне любезно одолжила свой Юля, но директор предупредила, что необходимо приобрести за свой счет два комплекта передника и пилотки, так как одежда быстро пачкается, а неопрятность на работе не допускается.

Объяснив все тонкости, меня уже хотели поставить за кассу, но я отказалась, объяснив это тем, что пока не будет пересменки, материальную ответственность брать отказываюсь. Да и в зале старалась ходить только под камерами, чтобы было хорошо видно каждое мое действие.

Как одна семья

– Девушка, с которой мы работали в паре, ушла в «Пятерочку» месяца два назад. С тех пор не можем найти замену, – рассказывает новоприобретенная коллега.

Кандидаты приходили, но надолго не задерживались: одна любила выпить, а другая, проработав несколько дней, взяла из кассы всю дневную выручку, около двадцати тысяч рублей, и исчезла.

Юля работает здесь третий год, а с Ксенией знакомы более десяти лет. Когда последней понадобился надежный продавец, пришла на выручку и осталась. За это время успела родить ребенка и посидеть три месяца в декрете, до этого едва не родив за прилавком.

Предварительная дата родов у нее была назначена на 13 декабря – как раз накануне должна была сдать свою смену и спокойно ехать в роддом. Но все пошло не по плану.

– Схваток не чувствовала, поэтому спокойно пришла на работу считать товар. А дело-то непростое: и коробки перенести, и бутыли переставить, и на стремянку подняться нужно. В общем, когда уже сдала смену и выписывала для семьи продукты, у меня отнялись ноги и, присев, почувствовала, что отходят воды. За считанные минуты приехала скорая, а через полчаса я уже держала на руках дочку, – рассказывает Юля.

Девочку назвали Маргаритой, это четвертый ребенок в семье. За малышкой сейчас присматривают старшие дети Арсен и Радмила. Когда началась пандемия, муж остался без дела (он ремонтник-отделочник, работает по мере поступления заявок), вынуждена была выйти в магазин.

Фасовщик, грузчик, продавец

Разговаривая, помогала фасовать печенье, конфеты. В процессе выяснилось, что если залеживается пакетик-другой, его вскрывают и добавляют содержимое к свежему или выкупают без наценки себе к чаю. Но просрочки стараются не допускать – за этим следит бдительная Ксюша. При продаже за пакет необходимо добавить 1,5 рубля к его стоимости. Ужасов, когда продавцы отмывают плесневелый сыр или реанимируют протухшую курицу, я не увидела. Единственное, чем могут согрешить, подтереть жидкостью для снятия лака дату изготовления кефира или молока за день до истечения срока годности, но если он истек – выставлять нельзя.

– Есть возможность подхалтурить? – спрашиваю я у собеседницы тихонько, на что она подносит пальчик к губам и отвечает, что со временем расскажет секреты.

Нашу беседу прерывает Ксюша: приехала «Пепси» (так называют поставщиков прохладительных и некоторых алкогольных напитков) и необходимо принять товар.

Водители разгружают с машины и складируют коробки и упаковки у входа, дальше заносим сами. После этого товаровед пробивает новые цены и их необходимо все поменять, даже если они остались прежними. Однажды одна из работниц забыла поменять ценники, и вся партия была продана по цене ниже, чем должно было быть. Ей пришлось из своего кармана выплачивать недостачу.

Неизменное правило по напиткам – каждый вид должен быть выставлен в холодильнике полным рядом – как только уберут одну банку, необходимо добавить. В запрещенные дни холодильники с алкоголем должны быть закрыты на замок. Кстати, спиртное – самый ходовой товар в магазине, большую часть составляет выручка от его продажи.

– У нас есть покупательница – каждое утро приходит в 9 часов и всегда покупает лимонад только одной марки, и такой же вечером после работы. А вообще, постоянных покупателей в округе мы знаем в лицо, да и они к нам обращаются по-свойски, – говорит Юля.

Бывают и скандальные ситуации, когда недовольные клиенты требуют директора или жалобную книгу. За что, в зависимости от степени провинности, грозит штраф от 500 до 5000 рублей. Например, если кто-то пожалуется, что продавец не сразу отреагировала на просьбу покупателя, сумма незначительная, а если обсчитала – то больше.

– Есть у нас одна женщина, которую непременно нужно запомнить. Если один раз дать слабину, она считает тебя подругой и часами начинает болтать, а ты в это время не можешь обслужить на достойном уровне остальных покупателей, – делится секретами Юля. Когда продавец отлучается из-за прилавка, его подменяет Ксения – она также имеет доступ к кассе, что говорит о действительно доверительных отношениях между сотрудниками. Мне даже стало немного неудобно, что я словчила, представляясь соискателем, а завтра отвечу отказом на их дружелюбный прием и оставлю работать Юлю в одиночестве еще неизвестно на сколь долгий срок…

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru