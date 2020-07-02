Сила и насилие

В Республиканский ресурсный центр «Семья» часто обращаются женщины, которые попали в ситуацию, порой напоминающую психологический триллер. С двумя героинями хочу познакомить.

У Айсылу - интересной, умной, красивой - все складывалось удачно. Ее, операционную сестру, ценили на работе, радовала подрастающая дочь, и хотя первый брак распался, она встретила нового спутника. Впервые увидела его на сайте знакомств, а вскоре он – успешный, состоятельный бизнесмен - сделал ей предложение, а до этого красиво ухаживал, был щедрым на подарки. Они поженились, и все шло хорошо. Чтобы не портить радужную картину счастья, она даже закрыла глаза на то, что он свой бизнес вел как-то странно, через ее документы. Ей было не до этого. Айсылу родила в новом браке двоих детей, очаровательных дочек, начались заботы, хлопоты. Правда, начала чувствовать какую-то холодность со стороны супруга. Но вскоре он предложил переехать на Кипр, где у него был свой дом - предел желаний многих женщин. Море, солнце, фрукты… На греческом острове поначалу все радовало мою героиню. Вот только муж выставлял все больше требований к ней – ни с кем не общаться, на работу не устраиваться, жестко говорил («Ты языка не знаешь!»), о подарках велел забыть, все чаще упрекал («живешь в моем доме - делай, что я велю»). Его начало все раздражать, хотя Айсылу старалась: и дом содержала в образцовой чистоте, и готовила со знанием дела. Наконец, он уступил, и она устроилась на работу в пекарню, что была рядом с домом. У нее появилось хоть какое-то общение с внешним миром. Но раздражение супруга все росло, все чаще в доме звучала брань, все чаще он замахивался на нее, а потом и вовсе стал распускать руки. Как-то в одном споре он грубо отозвался о ее первой дочери, Айсылу не стерпела - в него полетело яблоко, которое она держала в руке. Попала прямо в бровь супругу. Стоит ли говорить, какую бурю гнева это вызвало с его стороны? Он перестал сдерживаться, обстановка стала гнетущей, а совместная жизнь совсем невыносимой. «Бежать! Дочек с собой - и обратно в Россию любыми путями!» - решила она. Тайком от супруга написала в социальных сетях о своей ситуации, и нашлись добрые люди, которые откликнулись, помогли вернуться на Родину. А тут – пандемия! Из страны никак не улететь. Она каждую минуту боялась, что он узнает о ее планах - и все, захлопнется клетка (а как иначе назвать дом, где ей ничего нельзя, кроме как стирать, готовить и кормить хозяина?). Обратилась с письмом к супруге главы нашей республики Каринэ Хабировой и нашла поддержку в ее лице. Она попала на самолет, высланный за оставшимися за границей соотечественниками, и вернулась домой.

Казалось бы, здесь можно было облегченно вздохнуть. Будет суд, развод, но она свободна от тирана, вернется на прежнюю работу, где ее уже ждут. Но по почте Айсылу теперь постоянно приходят уведомления с требованием уплатить налоги, и суммы немалые! Так супруг оставил своей половине «радость» разбираться с его финансовыми махинациями. Но и это не все… Как говорится, пришла беда - отворяй ворота. Когда разговаривала с моей героиней по телефону, слышала, что она в отчаянии. Сейчас она находится на карантине и чувствует себя плохо: температура, слабость, пропало обоняние. Есть подозрение, что у нее коронавирусная инфекция. Живет она в сельской местности у родителей и очень беспокоится за них и дочек. А супруг тем временем рассылает родственникам письма и фотографии, где он с синяком после удачного попадания в него яблоком, обвиняя во всех бедах и несчастьях и, главное, в развалившемся браке.

Война давно закончилась!

- так хочется сказать Алене бывшему супругу.

Начиналось все с будущим супругом вполне романтично. Он красиво ухаживал, и жених был из себя завидный: бравый парень, воевал в горячих точках Северного Кавказа, всегда при деньгах, с квартирой и машиной, и Алене подарил автомобиль. Они поженились. Да у него это был по счету третий брак, но Алену это не насторожило.

Она родила троих мальчиков, сейчас старшему - одиннадцать лет, двое - ходят в детский сад. Можете представить, сколько у мамы забот? Со временем вскрылось, что ее супруг крайне неуравновешен, из-за ерунды может прийти в бешенство, и в ход идут кулаки; Алена с детьми трижды убегала от мужа. Обращалась в кризисный центр, где укрывалась с сыновьями от семейных невзгод. Но ее «вояка» менял тактику, мирился и даже брал все семейство на шопинг, каждому покупал обновку. Однако перемирие длилось недолго. В один из дней он выгнал Алену из квартиры, не отдав ей детей, удерживал их. Она не могла видеться с ними три месяца. Подала в суд, и дело решилось в ее пользу. Сейчас бывший супруг находится под домашним арестом. «Подвигов» у него много: он не только поднимал руку на Алену, но и нанес материальный ущерб ее родителям; сжег ее автомобиль, кстати, в эту топку попали и все обновки, которые купил ей и детям. А Алена нашла силы начать жизнь заново. Центр помог ей. Она работает, снимает квартиру, надеемся, что все у нее наладится.

Лилия ЗИМИНА.