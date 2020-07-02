Расчет и любовь

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», - писал классик, но в каждой есть свои секреты, и не только счастья. Зная Гайнутдиновых давно, всегда удивлялась, как они ладят между собой и с одного взгляда понимают друг друга. Рядом с ними чувствуется атмосфера дружбы, взаимопонимания, они напоминают сериальные, идеальные семьи. Когда представилась возможность познакомиться с ними поближе, я была рада данной случайности.

– Просто нужно уметь слушать, тогда недопонимания не будет, – говорит Регина Гайнутдинова.

С мужем они познакомились в 2000 году и через год поженились. Еще в начале отношений мечтали о большой и счастливой семье и завели правило: не выносить проблемы на следующий день и решать их сегодня, чтобы проснуться с ясной головой, а не погружаться в них спозаранку. Этого правила придерживаются и по сей день.

Воспитанием детей Регина занимается сама: после выхода в декрет с дочкой организовала совместные закупки и преуспела в этом.

– Мы должны видеть, как растут наши дети, посвящать им свою жизнь, а не перепоручать детским садам и воспитателям, – считает многодетная мама.

Детей в семье трое: старшая Аделя, верная помощница мамы, в этом году с отличием окончила 9 класс. В прошлом году заняла первое место по русскому языку в городской олимпиаде и второе – в республиканской. А ее сочинение-воспоминание о дедушке «Не будь тебя, не было бы меня» победило на региональном этапе и было напечатано в «Книге памяти», посвященной 75-летию Победы.

По словам мамы, старшая дочь – самая капризная и самая балованная в семье. Большая часть бюджета семьи уходит на ее запросы. Причем, девочка такая с детства: увидела у знакомых то, чего нет у нее, и непременно добивается, чтобы и ее родители заспешили в магазин.

– Детей надо баловать и по возможности не ограничивать их запросы. Зато младшая Амира – абсолютная ее противоположность: приходится уговаривать, чтобы купить ей необходимую вещь, – говорит мама.

Девочка в этом году пойдет в первый класс. Регина в позапрошлом году уже собирала в школу сына Руслана, поэтому знает, что сборы обойдутся как минимум в 20 тысяч рублей. Признается, что «коверные» деньги на детей от 3-х до 16 лет оказались очень кстати: смогли без ущерба для бюджета подарить дочери новый телефон на окончание школы, а сыну – велосипед.

До этого семья никогда не пользовалась никакими льготами, потому что считает, что детей нужно заводить столько, сколько ты можешь обеспечить сам, не полагаясь на государство.

– Чтобы получить небольшие выплаты в 300-350 рублей, необходимо собрать кучу документов, проще потратить это время на семью и заработать их самим, – считает женщина.

Гайнутдиновы любят отдыхать и каждые выходные отца (он работает посменно) выезжают на природу, к родственникам, которых очень много по всей республике. Пример родителей – лучший образец для подражания детей, считает Регина, ведь при виде того, как общаются близкие, они учатся не терять родственные связи, поддерживать, быть чуткими и отзывчивыми по отношению друг к другу.

Алина Гарипова.