Как снизить «градус» конфликта?

Измена, алкоголизм, потеря постоянного источника дохода и даже простая несовместимость могут стать причиной раскола семьи. Примирить супругов или сохранить здоровые отношения между ними помогут медиаторы.

В РБ институт посредничества при урегулирования споров начали внедрять во всех подведомственных учреждениях Министерства семьи, труда и социальной защиты населения в 2018 году в рамках проекта «Семейная навигация». За два года медиативными технологиями овладели специалисты всех подразделений службы «Семья», 15 из которых профессиональный статус получили буквально на днях.

О медиаторах и их непростой работе рассказала заместитель директора республиканского ресурсного центра «Семья», психолог, медиатор Анна Сальманова.

– Что такое медиация?

– Это – процедура урегулирования конфликтов третьим лицом. Люди, находящиеся в конфликтной ситуации, часто не могут совладать своими эмоциями и теряют возможность регулировать свое поведение. Наша задача – помочь им «включить» мозги и попытаться разрешить спор мирно. Выйти из конфликта с новыми договоренностями.

– Услуга актуальна?

– Безусловно. Когда мы начинали работать, делали акцент на профилактику разводов. Поскольку именно на этой стадии напряженность конфликтов наиболее высока. Вы и сами, наверное, убеждались в этом не раз. В социальных сетях и на

экране телевизора мы постоянно видим, как разводятся родители, делят детей. Все это сопровождается скандалами. Мы расширили круг задач. Все больше работаем с родителями, которых уже развели. Говорим им, что мужем и женой они быть перестали, а хорошие отношения должны сохранить ради детей.

– Как люди узнают о вас? Сами приходят или их направляют?

– Некоторые сами, другие узнают о нас из социальных сетей от знакомых. Мы активно рекламируем это направление. Часто семьи с детьми обращаются в органы опеки, потому что одна из сторон не позволяет другой общаться с ребенком, и в конечном итоге попадают к нам.

– А если один из партнеров отказывается от медиации?

– Такое встречается часто… Как правило, один из супругов, более жесткий, не желает проявлять гибкость, а другой, пытаясь найти выход, обращается к нам. В таких случаях мы звоним второй стороне, проводим встречу. Сообщаем им, что близкий человек хочет договориться по тому или иному вопросу. При этом обязательно разъясняем, что процедура добровольная и конфиденциальная. Информация ни в коем случае не разглашается. Сначала встречи проходят индивидуально, потому что медиатор должен понять, что хочет каждая из сторон. Если он видит, что есть хотя бы малейшая надежда достичь положительного результата, то берутся за них. Вообще, мы считаем, что немедиабельных случаев не бывает.

– Как долго может затянуться процесс и ограничен ли круг участников?

– Все зависит от сложности ситуации. Если мы имеем дело с высоким эмоциональным накалом, то может потребоваться до 10 встреч, что может занять до полутора и двух месяцев. Вообще, есть понятие – досудебная практика разрешения конфликта. Чтобы ее достичь – суд может приостановить производство дела до 180 дней на период медиации. Если результат положительный – стороны подписывают соглашение, в котором прописывается, о чем они договорились, и несут за это ответственность. Что касается как супругов, так и родителей с детьми, которые обратились к услугам восстановительной медиации.

Количество участников же определяется совместно с теми, кто вышел с запросом. Если это – семейный совет, могут быть приглашены все заинтересованные лица: бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры. При урегулировании внутришкольных конфликтов: учитель-ученик – в переговорах участвуют и представители школы.

– Всегда ли удается договориться?

– В первый год работы положительные результаты были достигнуты в 16%, во второй – в 50. Это связано с тем, что мы регулярно обновляем знания, а компетенция специалистов растет. В разборе самых сложных случаев участвует наш главный тренер – Максим Беляев.

– И напоследок поделитесь мнением, каков оптимальный возраст для вступления в брак в современное время?

– Конечно же, принимая решение выйти замуж или жениться, каждый должен понимать, что семья – не игрушка. Относиться к данному шагу надо обдуманно. Нести ответственность личности помогает самосознание, оно формируется, как правило, у девушек к 21 году, у парней к 24-25. Поэтому вступать в брак раньше не рекомендую.

Мария НИКОЛАЕВА.

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