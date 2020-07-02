Бизнес на «солнечных» колесах

Они молоды и успешны. В свои 30 имеют бизнес, стабильно приносящий доход. Одни открывают магазины, рестораны, другие внедряют искусственный интеллект, создают роботов. В рубрике «Свое дело» мы рассказываем о самых молодых предпринимателях Уфы. Сегодня это – директор по развитию компании «Джимал Group» Олег Гималетдинов: он начал новое дело, запустив сервис «Велошеринг».

- В августе прошлого года с данным проектом вы приходили на «Инвестчас» в администрацию города. Какую помощь получили?

- Сейчас можно заявить прямо, что без «Инвестчаса» вряд ли что-то вообще могло получиться. Потому что та поддержка, которую оказывают в мэрии, для многих предпринимателей очень важна. Наш проект не только капиталоемкий, но и требует акселерации ряда вопросов. Город нам помог, все подведомственные вопросы очень быстро решались. Например, правильно подготовили документацию на получение земель. Вопросов было много и они быстро решались.

- Ваша компания всегда занимались торговым оборудованием. Откуда пришла абсолютно другая бизнес-идея?

- Мы основаны в 1992 году и до сих пор мы занимались оснащением оборудованием общепитов, офисных помещений, образовательных, спортивных учреждений. Новая идея пришла нашему генеральному директору Салавату Хасановичу во время путешествия в Сочи. Он увидел сервис «Велошеринг» и обратил на него внимание. Мы всегда искали такие проекты, которые могли бы быть максимально полезны людям.

- Лето в Уфе, в отличие от городов Краснодарского края, короткое. Тем более в этом году из-за пандемии сезон начался позднее. Оправдывает ли себя с точки зрения финансов новый проект?

- Думаю, в минус не уйдем. Пока те тенденции, уровень спроса, пользовательская активность, которые мы наблюдаем, дают нам хорошие перспективы. Конечно, из-за пандемии мы начали позже, 17 июня, и часть планов сможем реализовать лишь на следующий год. Так, хотели закупить электросамокаты, но приходится откладывать. Пока вообще сложно что-либо планировать. Ситуация может измениться в любой момент.

- Сколько велосипедов закупили?

- 247 и оборудовали 75 точек проката. Локации меняем, подстраиваясь под уфимцев. На контакт также выходят владельцы кафе, фитнес-клубов, с ними мы говорим о взаимовыгодном сотрудничестве. Ведь если мы разместим одну из точек рядом, то это привлечет дополнительный поток клиентов. Фишка в том, что взять велосипед можно в одной точке, а оставить его в другой.

- Особо популярен бизнес стал в период пандемии, когда люди стараются исключить лишние контакты, в том числе не пользоваться общественным транспортом…

- Мы проводили свои исследования и поняли, что велосипед берут именно для того, чтобы использовать как транспорт. Особую популярность имеют парковки, где в часы пик образуются дорожные пробки. А также локации, плохо охваченные общественным транспортом. Например, на улице Революционной. Ведь чем хорош двухколесный? Он не требует особой подготовки и специальной одежды. Сам, когда опаздываю, могу сесть на него в костюме и галстуке и быстро добраться до места.

- В этом году появилось много точек проката самокатов. Они вам конкуренты?

- Всегда положительно отношусь к здоровой конкуренции. Она позволяет стать нам лучше. У нас есть преимущества. Велосипед больше знаком обществу, и мы привыкли ездить на нем с детства. Тем не менее на следующий год планируем закупить самокаты и в нашем приложении можно будет выбрать оптимальный вариант.

- В Москве подобное приложение дало сбой. Девушка брала велосипед, вернула его на парковку, но из-за технического сбоя считалось, что она пользовалась им два дня. Таким образом, потратила круглую сумму. Возникали такие проблемы у вас?

- Слышал, но у нас такого пока не происходило. Случаются другие накладки. Сейчас мы находимся на стадии анализа, изучаем потребность в тех или иных маршрутах. Поэтому точки проката могут меняться. Допустим, сегодня вы оставили велосипед в одном месте, а на следующий день этой точки уже нет. Необходимо заранее смотреть всю информацию в приложении. Мы довольно лояльно относимся к таким ситуациям, и их можно разрешить, дозвонившись на «горячую линию». Операторы подскажут, как действовать.

- Вы специально закупили антивандальные велосипеды. Какие у них преимущества?

- Крепежи невозможно разобрать, подобрав аналоговые ключи. Поломки, да, случаются. Кстати, хочу отметить, что их не так уж и много. Мы удивлены культурой наших горожан, которые бережно относятся к двухколесному транспорту. К сожалению, были попытки краж, но передвижение каждого велосипеда мы контролируем, и такие противоправные действия сразу же пресекаются.

Мария АПКАРИМОВА.

Maria.apkarimowa@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА.