Танцующий «Фогель»

- Это у вас плюс двадцать пять. Посмотрите на наш асфальтовый градусник! – говорит, перекрикивая рев дорожной техники, дорожник Альберт Гимазов. На табло термометра в его руках отметка 134 градуса. Такова температура горячей щебеночно-битумной крошки в жерле гиганта-асфальтоукладчика «Фогель». Его и другие машины, а так же рабочих мы встречаем на перекрестке улиц Чернышевского и Ветошникова, одной из точек реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Мы проводим капитальный ремонт дорожного полотна. Это значит, что старый асфальтобетон предварительно срезали фрезой. Первым делом на выравненную и пролитую гудроном площадку уложили состав из кпупной щебенки, так называемый выравнивающий слой. А сейчас приступаем к укладке верхней прослойки из мелкой минеральной смеси и битума. Она будет очень устойчива к истиранию колесами. Всего нужно пройти 750 метров по Ветошникова, до ее пересечения с Воровского. Срок завершения – 31 июля. Но мы работаем с опережением графика, - говорит руководитель проекта ООО «Баш-Альянс-Строй» Алексей Никитин.

Одна бригада дорожников движется с противоположной стороны навстречу нам. Но там работы не так активны. Другое дело здесь, где кормой к укладчику разворачивается грузовик «Скания». Сорок тонн горячего асфальта – шутка ли? Однако рабочие говорят, что это капля в море, за день объём уложенного материала достигает 700 тонн. Сейчас мастера «наводят прицел»: участок осложнен спуском и поворотом, нужно соблюсти четкий угол наклона и высоту. Повинуясь движениям рычага, гусеничный «Фогель» начинает «танцевать» корпусом. Но вот помошник машиниста командует «Стоп!» Нужные параметры найдены, теперь можно выгружать асфальт на приемочную платформу.

Кузов грузовика опрокидывается, рабочие помогают лопатами. Пара минут, и укладчик двигается вперед, раскладывая и прессуя черную крошку. Машинист управляет им из кабины. Еще одна приборная панель расположена внизу. Подкручивая тумблеры на ней, еще один мастер корректирует давление на расплав.

- Не секрет, что восемьдесят процентов необходимого уплотнения создается уже на этапе укладки. Затем в дело вступят катки и вибростанки, но они лишь доведут показатель до необходимой нормы, - отмечает бригадир Артур Садретдинов.

Движение транспорта временно перекрыто, но уже скоро частичный проезд будет возможен. Улица, конечно. Не центральная, что вовсе не умаляет ее важности: спускаясь по ней, можно за считанные минуты попасть из центра в Зеленую Рощу, Сипайлово и даже Инорс. Это отмечают и местные жители.

- Ремонтников ждали давно. Сам я работаю на проспекте Октября, и добираться по кочкам было сложно, особенно зимой. Отмечу, что особых беспокойств дорожники нам не доставляют, стараются оставить хотя бы одну полосу для проезда, - говорит местный житель Александр Гилимшин.

А мастера не только меняют асфальт, но и ставят новые бордюры. Двигаясь в сторону второй бригады, действительно замечаем мощеные тротуарные блоки. Скромную эстетику частного сектора дополняют растущие вдоль дороги цветы, которые рабочие бережно сохранили, а также водонапорные колонки. Жительница одного из домов Алена Снегирева рассказывает, что переживала – не повредят ли тяжелые катки водопровод?

- Меня успокоили, сказали что проблем не будет. Действительно, вода есть! А то было бы худо.

Вода жизненно необходима и самим дорожникам. Автоцистерна, которую мы видим на подходе к базе второй бригады, заполнена до краев.

- Первой на обновляемую дорогу зашла фреза, из бака которой разбиваемый асфальт обязательно поливается. Иначе поднялась бы такая пыль! Кроме того, жидкость нужна «Фогелю» и каткам, чтобы битум не налипал на траки и быстрее остывал, - пояснил укладчик асфальта Ильнур Сафин.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.