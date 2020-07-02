Долги долгому

Лето всегда ассоциируется с пляжем, и, конечно же, прохладной водицей у речки или озера. Уфимцам в этом плане повезло: помимо Белой и Уфимки, огибающих город, наш полуостров богат и закрытыми водоемами, которых более 50.

Солдатское можно спасти

…Парк Якутова встречает нас громкой музыкой, веселыми аниматорами у точек продаж игрушками и звонким смехом детей, катающихся на самокате. Это одно из излюбленных мест прогулок: люди приходят сюда, в зеленый оазис среди каменных джунглей отдохнуть. К сожалению, состояние самого водоема тревожное.

– Озеро мельчает и если это постоянно не держать на контроле, через некоторое время оно может просто исчезнуть, – говорит старший преподаватель кафедры геологии и полезных ископаемых БГУ Индира Сафиуллина.

На дне карстовых воронок существуют вертикальные проемы – поноры, через которые вода уходит в низлежащие слои. Вокруг парка ежегодно появляются новые дома, а это чревато тем, что на начальной стадии строительства, когда забиваются сваи, ландшафт получает большую нагрузку, меняется его структура. Как следствие таких работ, поноры становятся шире и озеро мельчает.

Усугубляет ситуацию и то, что в городской черте вода не эвтрофицирована, то есть, не насыщена биогенными элементами. Кроме этого, из-за того, что и вода прогревается быстрее, создается благоприятная среда для разрастания водорослей. Единственным способом спасения озера является очистка.

– Дно зарастает водорослями. Озеро стало непроточным, а любой водоем, который перестает омываться, обречен, – говорит директор уфимского института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко.

Осенью макроводоросли начинают отмирать и перегнив и превратившись в ил, становятся благотворной средой для роста новых. Если не предпринимать мер, рано или поздно здесь появится болото.

– Дно чистим граблями, всплывшие водоросли вылавливаем сачком. Если не убирать хотя бы один день, вся поверхность покроется отмершими травами, которые создают благоприятную среду для роста новых растений. К тому же, они затрудняют движение катамаранов, путаясь за лопасти, – говорит заместитель директора парка имени Якутова Тимур Султанов.

К обеду сотрудники парка собрали три ведра водорослей, но, шутят, что сегодня «нет клева», потому что из-за погоды озеро цветет не так активно. К тому же, после запуска посередине озера фонтана, вода насыщается кислородом и происходит циркуляция воды. Хоть этого и недостаточно, чтобы полностью сменять гидрологическую составляющую, но все же польза тоже есть.

По словам Мартыненко, такие процедуры подходят только для поддержания состояния водоема, а для кардинального улучшения необходимы гораздо действенные меры. Например, можно было бы привлечь земснаряды, добывающие песок со дна карьеров. Они могли бы откачивать ил и выбрасывать его на берег. Но, к сожалению, таких механизмов в нашей республике нет.

– За рубежом вопрос содержания водоемов решен давно: существуют специальные механизмы, агрегаты для очистки донных отложений, у нас такое пока не практикуется. Но я считаю, что необходимо поднимать эту тему. Иначе можем потерять не только Солдатское, но и даже такую жемчужину республики, как Асылыкуль, – говорит Василий Борисович.

Он занимается исследованием водных объектов уже много лет и приводит в пример пойменные озера вдоль Белой, которые обречены на гибель.

За рыбой в Долгое

…Нижегородка встретила нас дружелюбно: на автобусной остановке женщина с коляской поведала о водоеме: озеро Долгое раскинулось на 10 га и растянулось на 2 километра.

– Моя мама живет на другом берегу, я же ходила в школу через этот мост и помню, каким он был раньше и какой сейчас. Обидно, что пропадает, а ведь можно было бы проложить тут велодорожку, беговую, поставить воркаут-снаряды! – сокрушается уроженка Нижегородки Айгуль Фатыхова.

Местные жители почитают и любят свое озеро, однако, почему тогда прибрежные воды, берега, опоры мостов завалены твердо-бытовым мусором?! Еще недавно отдыхали жители микрорайона, но сейчас называют его «болотом». По инициативе администрации района, Долгое периодически чистят, но купание в нем запрещено по санитарным показателям. В этом по большей части виноваты сами жители, но и промышленные предприятия (мыловарка, пимокатка, лакокрасочный завод), сбрасывавшие в водоем свои стоки. А из-за щелочей и кислот кожевенным заводом, расположенный на соседней улице, поверхность озера порой покрывалась пеной.

Когда мы подошли к деревянному мостику, местные рыбаки сидели не сводя глаз со своих удочек.

– Кот любит озерных карасиков, каждое утро прихожу за рыбой. В пищу не использую, хотя знаю семьи, которые ее едят, – признается Ринат Миннитдинов, закидывая удочку.

Он родился и вырос в Нижегородке, любит местную природу, особенно озеро, в котором любил купаться с друзьями. Поэтому когда дети выросли, оставил бетонные стены городской квартиры и переехал в отчий дом – возрождать заброшенный огород.

– Когда-то здесь зарубежные инвесторы хотели очистить озеро и построить базу отдыха или санаторий, но, видимо, не сложилось, – говорит он.

Раньше по весне со стороны улицы Карьерной сюда заходила Белая и промывала озеро. Вода была настолько чистой, что местная детвора в ней рыб гоняла. Когда в последний раз поднималась река, Ринат Габдуллович вспомнить не смог, говорит, что с появлением дамбы ее путь уже застроили жилыми домами. С одной стороны, отсутствие заливов хорошо для человечества, но для озера это существенный минус.

Сейчас водоем питается родниками, коих в свое время насчитывалось до сотни, но большинство из которых сейчас завалило донными отложениями.

Долго ли еще будет радовать нас озеро Долгое? Вопрос открытый…

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Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

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