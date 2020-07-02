Все дело в цифре

Они молоды и успешны. В свои 30 имеют бизнес, стабильно приносящий доход. Одни открывают магазины, рестораны, другие внедряют искусственный интеллект, создают роботов. В рубрике «Свое дело» мы рассказываем о самых молодых предпринимателях Уфы. Сегодня это - основатель компании Finch Ltd, ставшей лидером в области разработки контроллеров виртуальной реальности Виктор Эриванцев.

- Сегодня ваша компания оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Многим стало интересно, с чего вы начинали…

- Начинали дело группой студентов. Тогда, лет 6-7 назад, только открылся первый центр прототипирования общего доступа. Там было новое оборудование: квадрокоптеры, очки виртуальной реальности, компьютеры, на которых можно было программировать. Мы собирались, обсуждали и решали проблемы, которые видели в перспективных отраслях. Команду набирали в основном из студентов УГАТУ.

Вложения на тот момент были минимальны – старались выигрывать гранты, участвовали во всевозможных конкурсах, как «Стартап Вилладж» от Сколково и «Майкрософт Imagine Cup».

- Вы специализируетесь на виртуальной реальности. Люди хотят уйти от обыденности, перенестись в другой мир? С чем вы связываете успех своих продуктов?

- Виртуальная и дополненная реальности – мощный инструмент, качественно улучшающие жизнь человека. Благодаря этим технологиям можно погрузиться в виртуальную среду, что очень полезно для образовательных целей и разнообразных симуляторов. Появится возможность воссоздавать лаборатории, операционные, симуляторы управления дорогостоящей техникой, возможно даже в игровой форме. Так информация усваивается лучше.

А дополненная реальность будет накладывать изображение поверх линз обычных очков – так, например, чтобы заглянуть в навигатор, не придется смотреть в смартфон – изображение будет наложено на реальную дорогу. Интеллектуальные помощники выйдут на новый уровень и будут экономить огромное количество времени, которое человек тратит на рутинные действия.

- Предпринимателей сегодня активно поддерживают в городской администрации. Меры поддержки самые разноплановые. Это и льготы по налогам, низкие ставки по аренде, всевозможная помощь специалистов. Чем воспользовались вы?

- Мы работаем на площадях центра прототипирования радиоэлектронного кластера республики. Для нас это подходящее место, поскольку инженерно-производственный комплекс оснащен всем необходимым. Посещаем мероприятия в администрации, где рассказываем о проблемах, с которыми сталкиваются начинающие стартаперы, чтобы помочь им выработать эффективную программу поддержки.

- Первый ваш удачный проект - аттракцион «Полет на Драконе», который буквально заполнили маленькие посетители торговых центров Уфы. Где сейчас можно «испытать» ваши аттракционы и детям, и взрослым?

- Он был успешен с технической точки зрения и как первый серьезный опыт выпуска собственного продукта на рынок. Тем не менее мы прогадали с бизнес-моделью и спецификой рынка развлечений. Теперь мы понимаем тот рынок намного лучше, поэтому проект свернули. Наши аттракционы стояли в ТЦ «Мир» и ТРЦ «Планета».

- Как искали первых заказчиков?

- После того как мы сфокусировались на продуктах для массового пользователя, стали больше заниматься медиа. Делать видеоролики, как работает продукт, хотя его еще не было. Так как наше решение было актуальным, нами стали интересоваться венчурные фонды и представители больших компаний. Первые серьезные коммерческие контракты получили после участия в самой большой технологической выставке в мире, которая проходила в США.

- Кто ваши конкуренты сегодня?

- Как и наши партнеры – большие корпорации. Кто-то решает те же проблемы, что решаем и мы, используя свои собственные наработки. Сталкиваясь с определенными технологическими ограничениями – обращаются к нам.

- Сколько времени отнимает у вас работа?

- Затрудняюсь ответить. Она стала образом жизни и органично вписалась в ежедневный график. С некоторых пор стал любить воскресенье, так как это лучший день, чтобы подумать про будущее компании без операционной суеты и спланировать неделю.

- Есть ли у способных ребят, возможно, сегодняшних студентов УГАТУ шансы попасть к вам в команду? Чего вы ждете от них?

- Мы всегда открыты к встрече с талантливыми людьми с горящими глазами. У нас есть несколько успешных примеров, когда человек брался за задачи в одной области, в процессе показывал себя очень профессиональным и мотивированным специалистом и, перейдя немного в другую область, занял важное место в компании. Совет один – приходить, браться за то, что дают, улучшать, воплощать и делать все это со стабильной производительностью.

- Есть ли в республике стартаперы с перспективными проектами? Кто они?

- Мы их постоянно мониторим. Скажу так, за последнее время появилась пару интересных проектов с международным потенциалом. Требуется много времени и сил, чтобы его раскрыть, но главное, что он есть. В основном нас интересуют проекты в сфере ИТ: мобильные приложения, применение алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения, различные устройства. В любом случае, смотрим на все проекты с потенциалом к масштабированию, потому что часто оказывается, что у них может быть более выгодная и менее трудоемкая модель бизнеса.

- Сейчас многие предприниматели жалуются на убытки, падение спроса, и никто не может спрогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке. Отразилась ли на вашем бизнесе пандемия коронавируса?

- В нашем случае не сильно. Мы организовали удаленную работу сотрудникам на дому. Пока пик пандемии был в Китае работали с США, потом, когда он пришелся на США, Китай уже пришел в норму и мы продолжили работать над контрактами с ними. Но в любом случае ситуация нас многому научила и сделала сильнее.

- Если заглянуть в будущее, какие планы по развитию?

- В этом году планируем выпустить на рынок новый продукт. Его уже ждут крупнейшие представители индустрии. Собрали все лучшие практики, которые наработали за несколько лет, и вложили их в этот продукт. Пока не могу сказать, что именно

это будет. Конечно, продолжим развивать технологии и делать упор на внедрение наших решений и коммерциализацию.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото из личного архива Виктора Эриванцева.