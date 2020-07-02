Дворики для семьи

- Коллеги подошли очень профессионально к работе: сначала перекладывается инженерная инфраструктура, потом подключается программа фонда капремонта многоквартирных жилых домов, в ходе которого меняются кровля, фасады, подъезды, лифты, асфальтируется новая дорога. Отдельное внимание – парковкам. И все решения принимаются с учетом мнения жителей, – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, ознакомившись с ходом реконструкции придомовых территорий.

В ходе визита в Уфу Максим Егоров в сопровождении вице-премьера правительства РБ министра ЖКХ Бориса Беляева посетил дворы по ул. Ленина, 102 и Коммунистической, 71.

Благодаря республиканской программе в 2019 году благоустроено 480 дворов региона, и один из них по ул. Ленина тому пример. Здесь отремонтировано асфальтовое покрытие проездов, тротуаров, пешеходных дорожек общей площадью более 4,5 тысяч кв.м. установлены детский игровой комплекс с устройством травмобезопасного покрытия, шесть лавочек со спинкой и 19 урн. Кроме того, отремонтированы системы освещения, 13 светильников и 7 камер видеонаблюдения.

А на придомовой территории по Коммунистической, 71 еще кипит работа спецтехники и сотрудников коммунальных служб: идет демонтаж старых конструкций и уже устанавливаются бортовые камни. Объект площадью 10 тысяч «квадратов» планируется завершить 15 августа. Здесь будет установлена детская игровая площадка, появятся новые урны и скамейки. Спортивное оборудование планируется приобрести у республиканских производителей, которые имеют сертификаты соответствия нового образца. Камеры видеонаблюдения подключат к системе «Безопасный город».

– Рекомендую всем субъектам Российской Федерации перенимать опыт Башкортостана и Уфы – это комплексный подход к благоустройству территорий. Я готов на всех встречах и мероприятиях популяризировать ваш опыт как передовой, - резюмировал Максим Егоров.

Зиля БАДРИЕВА.

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