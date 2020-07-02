Башкирский «Евразийский»

«Научно-образовательный центр как драйвер городского развитии», - так звучала тема семинара, проведенного в рамках Международного форума урбанистики. Казалось бы, причем здесь НОЦ и городская среда? Оказалось, что взаимосвязь самая очевидная.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта «Наука». В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ. В прошлом году свой Научно-образовательный центр «Евразийский» создан и в нашей республике.

– Именно университетская сфера, структура и содержание образовательных центров зачастую определяют векторы гармоничного развития городов, – отметил глава региона Радий Хабиров в приветственном слове.

Подробнее о факторах успешного функционирования НОЦов рассказал министр науки и образования РФ Валерий Фальков:

- Уже два года существует эта программа. Интерес к ней большой. Но когда начинаешь беседовать, оказывается, что все по-разному понимают НОЦ. Вроде бы в идее интеграции науки, образования (разных его уровней) и бизнеса или производства ничего нового нет. Но дискуссии на разных площадках обнаруживают, что это более серьезная сущность.

Бизнес справедливо определяет, что НОЦ - совокупность технологических проектов. И суть интеграции - в создании новых высокотехнологичных продуктов. Но это немыслимо для университетов и научных институтов. Только в последние годы и то редко самые передовые из них стали размышлять над необходимостью выходить за рамки основной деятельности и монетизировать те разработки, которые у них есть. То есть не останавливаться на статье в научном журнале, а получить продукт.

Задача в том, чтобы объединить не университеты, а их потенциалы. Главная идея – в партнерстве разных типов организации. Но проблема в том, что мы не умеем выстраивать партнерство, не любим отдавать, делиться.

И конечно, пространственное развитие НОЦ немыслимо без особенных архитектурных и градостроительных решений.

После выступления министра слово взял руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, презентовавший башкирский НОЦ:

- Юридически он создан в прошлом году. Мы приняли под него отдельные решения по финансированию и деньги заложены на его функционирование. Помимо шести крупных университетов в него вовлечен Уфимский федеральный исследовательский центр РАН. Дали согласие на партнерство такие крупные и мощные компании как «Интер РАО», «Газпром», «Башнефть», «ОДК-УМПО». Создан, но еще окончательно не сформирован экспертный совет.

В рамках НОЦ в Деме планируется построить студенческий кампус. Для этого отмежевано 15 га земли в экологически чистом районе. Есть здесь и лес, и озеро – лучшие умы должны жить с комфортом. На проектирование заложено 200 млн рублей.

- В вузах республики учатся примерно 4 тысячи иностранных студентов. Когда запустим проект, должны довести эту цифру до 10 тысяч, - отметил Сидякин.

Также заключена договоренность о строительстве фуникулера, который отсюда будет проложен до памятника Салавату Юлаеву и станет частью городской транспортной системы.

Сейчас башкирский НОЦ рассматривается министерством науки и образования РФ.

Презентацию внимательно слушала, а потом выразила свое одобрение заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она предложила Радию Хабирову апробировать в республике свой проект, впервые озвучив его во время данной сессии.

Ирина Анатольевна выступила с идеей создать единую цифровую платформу, на которой предприятия смогут публично размещать целевые запросы на подготовку специалистов, а школьники – выбирать соответствующие образовательные учреждения и программы в соответствии с этими потребностями и своими интересами.

- 47 процентов россиян не работают по специальности. Более миллиона не занятых вакансий и непрозрачный способ заключения договоров о целевом обучении, - обосновала проект Яровая.

Механизмы взаимодействия, испытанные в рамках пилотного проекта, в дальнейшем будут тиражироваться по всей стране. Предполагается, что он поможет решить главную проблему – разрыв между подготовкой специалистов и кадровыми запросами экономики.

Альбина Зубарева.

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