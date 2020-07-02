Вернулись «Журавли» в Уфу

В сквере «Дубки», что за Городским Дворцом культуры, спустя 12 лет открыли светомузыкальный фонтан «Танцующие журавли».

Построенный в начале 1970-х годов фонтан закрыли на реконструкцию в 2008 году. И только осенью прошлого года по инициативе главы республики Радия Хабирова началось возрождение знакового арт-объекта и благоустройство сквера.

– Я помню «Танцующих журавлей» еще по студенческой молодости. Прошли годы, и в какой-то момент о них забыли. Мы решили возродить эту композицию и сегодня дарим городу и благоустроенный сквер, и замечательный фонтан, – отметил Радий Хабиров. – Мы и дальше будем проводить последовательную работу для того, чтобы Уфа становилась городом-парком.

Не узнать и пространство сквера: здесь смонтировали детскую и спортивную площадки, системы освещения и видеонаблюдения, проложили дорожки из гранитного камня, установили скамейки и велопарковки, посадили новые деревья и кустарники.

Для многих уфимцев открытие «Журавлей» стало историческим событием. Любовь Власова живет в доме по улице Чудинова:

- Не могла его пропустить: для нашей семьи этот фонтан как талисман. Первое свидание будущий муж назначил именно у «Журавлей», здесь же сделали наши свадебные фото после загса, получили квартиру неподалеку, и теперь вот с первым и таким долгожданным внуком Матвеем гуляю. Спасибо за такое красивое место!

Отметим, работы по благоустройству сквера ещё не завершены и продолжатся в рамках выполнения заключенного контракта.

В свою очередь, Ульфат Мустафин отметил, что фонтан «Танцующие журавли» всегда был любимым местом горожан.

– Сегодня мы возвращаем добрые традиции нашей столицы. И для нас это большое знаковое событие. Уверен, он станет еще одним украшением Уфы и местом притяжения жителей, – сказал он.