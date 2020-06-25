Парад для ветерана

Сегодня в Москве состоялся большой военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Уфе большого парада не случилось, но в нашей столице, а также в городах и селах республики парады для ветеранов все-таки прошли. Не для всех разом, а персональные.

В Уфе чествовали Григория Ивановича Соловьева на улице Айской, Хасана Рахимовича Хуснуризалова и Усмана Идиатуллича Кинзикеева на улице Чернышевского, Павла Ивановича Ковырзина на Интернациональной, Татьяну Константиновну Колесникову на улице Мусоргского, Рахматуллу Тимерзяновича Галиуллина на улице Мушникова, Нину Петровну Денисенко на проспекте Октября.

От Москвы до Вены

- Бои за столицу были очень тяжелыми. Я командовал расчетом сорокапятимиллиметровой противотанковой пушки. Мы вывели из строя много вражеской бронетехники, во многом поэтому я был награжден орденом Боевого Красного знамени. Потом были кровопролитное сражение на Курской дуге, освобождение Киева, Карпаты, Венгрия, Чехословакия, Австрия.… Все 1418 дней войны мы прошли, что называется, пешочком, - говорит 99-летний ветеран Великой Отечественной Григорий Иванович Соловьев.

Сегодня он – участник торжества, посвященного 75-летию Победы. Тем инетересней, что действо проходит во дворе дома номер 80 по улице Айской, где живет ветеран. Все, как положено: музыка, патриотические песни и марширующие строем бравые солдаты.

Достойным подарком ветерану-артиллеристу стала юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», а также новенький мобильный телефон с безлимитной связью, ведь для пенсионера самое важное – общение с детьми и внуками. Его Григорию Ивановичу вручил глава администрации Советского района Рустем Рахматуллин.

Затем свое творчество уфимцам подарили артисты столичных учреждений культуры. Звучали песни «Венский вальс», «Казаки в Берлине» и другие. Едва стихла музыка, в воздухе прозвучала команда – приступить к торжественному маршу!

Парадной колонной перед ветераном прошли военнослужащие войсковой части 63494, расквартированной в Алкино. А уже после солдаты инженерных войск радостно пообщались с фронтовиком-орденоносцем, сделав совместную фотографию.

Сердечно поблагодарив их и организаторов торжества, растроганный ветеран дал собравшимся одно простое, но важное напутствие: любить свою Родину, гордиться ею, а если понадобится – достойно защищать.

В 18 лет ушел на фронт…

На улице Интернациональной в солнечную тишину двора ворвался праздник – под открытым небом зазвучали песни военных лет, новые и давно известные – «Тальяночка», «Катюша», «Три танкиста», «На безымянной высоте»… Их исполняли воспитанники и педагоги объединения подростковых клубов «Диалог». А главным зрителем стал ветеран Великой Отечественной Павел Иванович Ковырзин.

Поздравить его пришли представители администрации Орджоникидзевского района и его многочисленная семья - сын Анатолий, сноха Галина, внуки и правнуки.

- Наш дедушка - настоящий герой, - рассказывают они, - награжден орденами Славы и Отечественной войны. С бабушкой Миладорой Николаевной они вместе уже более шестидесяти лет. Оба - трудолюбивые, добрые и отзывчивые.

Мы поговорили и с самим ветераном.

- Родом я из Благовещенского района, ушел на фронт 12 ноября 1943 года. Мне было 18, - рассказывает Павел Иванович. - Служил рядовым, а воевать пришлось на Дальнем Востоке. Помню, как сбросили нас, десантников, 25 ребят, в тыл врага на полевой аэродром. Был бой, и не один, потом враг отступил. Поддержала артиллерия, но и нас накрыло тоже, так вышло, что оказались меж двух огней.

Потом был Харбин, где он также нес воинскую службу, а когда война закончилась, вернулся в родные края, где трудился шофером в УПАГАТ-2, а жена – маляром на стройке.

… С пятидесятых Павел Иванович живет в Уфе. Вместе с супругой вырастили замечательных детей и внуков, и сейчас окружены их любовью и заботой. Победа в Великой Отечественной для их семьи - святой праздник, и ныне он пришел к ним, только чуть позже. Солдатские песни, исполненные для него Элиной Файзыровой и Марселем Закировым, а также юными воспитанниками клуба «Диалог», не могли не тронуть сердце и, конечно, напомнили ему о его военной молодости. А «День Победы» пели уже все вместе!

Танец под «Смуглянку»

Мы во дворе на улице Мусоргского. Здесь чествуют Татьяну Константиновну Колесникову – участницу Сталинградской битвы. Родилась она 12 декабря 1918 года в Оренбургской области, в селе Мартыновка.

Когда началась война, ей было 22 года. Проводив мужа, добровольцем вызвалась на фронт. Получив специальность военного связиста, оказалась в Сталинграде. Выжив там, прошла всю Великую Отечественную, получила несколько серьезных ранений. А муж погиб…

После победы судьба забросила ее в Уфу, и она всю жизнь проработала слесарем на железнодорожной путевой машинной станции. Тяжело переживала смерть супруга, больше замуж не вышла.

Сейчас Татьяне Константиновне 101 год, несмотря на возраст и испытания судьбы, она чувствует себя бодро. В хорошую погоду любит сидеть на скамейке, читать газеты. После официальных поздравлений, для нее исполнили песни. И тут она даже сплясала под «Смуглянку»!

– Каюсь, не смог удержаться, когда увидел, что Татьяна Константиновна, сидя на стульчике, начала притоптывать ногами. А мы знакомы с ней давно и я знаю, что танцы – ее страсть. Вот и решил пригласить даму, – говорит депутат Госсобрания-Курултая РБ Марат Васимов.

На параде также присутствовал Василий Харламов. Он служил в армии, когда его направили в Венгрию, где в 1956 году произошло восстание против коммунистов.

Великую Отечественную войну он встретил шестилетним мальчишкой. В 1941 году проводил на фронт трех братьев, с которыми больше не суждено было встретиться. Суровое детство и юность, наполненная трудом и ответственностью за семью, закалили его характер.

– В армию призвали в 1954 году. Через некоторое время стало известно, что направляюсь в Венгрию для подавления мятежа против просоветского режима. Страха не было, а слова «Товарищи, вспомним 45-й год!» звучали, словно призыв, – вспоминает он.

Василий Александрович сегодня много сил вкладывает в патриотическое воспитание молодежи, является членом Совета ветеранов Демского района.

Текст: Иван Бегма, Лилия Зимина, Алина ГАРИПОВА.

Фото Андрея Вдовина.