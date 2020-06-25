Чудеса на Чудинова

Город начинается с подъезда. Такая мысль приходит в голову, когда я оказываюсь во дворе кирпичной пятиэтажки за номером шестнадцать по улице Чудинова. Здесь полным ходом идет реализация республиканской программы комплексного ремонта подъездов. Под шум болгарок и сверл парадные действительно обретают новый облик.

- На этот сезон у нас запланирован ремонт 249 подъездов в 40 многоквартирных домах, в основном в пятиэтажках. Учитывая задержку, вызванную карантином, стараемся не терять времени. Ведь итоговую дату никто не отменял, это первое сентября. Приложим максимум усилий, чтоб уложиться в срок, – говорит начальник ремонтной службы УЖХ Орджоникидзевского района Максим Ярошенко.

Телефон его разрывается от звонков: решается вопрос с подвозом материалов. Тем временем рабочие на наших глазах практически создают новую входную группу. Отлитый из цемента парапет тщательно шлифуется, козырек и зона под ним покрываются белой краской. Опустив на секунду пульверизатор, маляр Евгения Шумилина советует отойти подальше, чтоб не испачкать одежду.

А как же жильцы? Ведь им нужно попасть домой. Ответ прост: и ремонтники, и собственники квартир стараются идти друг другу на -встречу. Например, покраска ведется днем, когда большинство находится на работе. О том, как был налажен контакт с населением, рассказал представитель генерального подрядчика ООО «Строй-ресурс» Искандер Гималетдинов.

- Мы изначально были ориентированы на сотрудничество. В каждом доме проводились собрания, встречи. На них мы пошагово проговаривали все вопросы по времени ремонта и его объемов. Касательно финансирования могу сказать, что 90 процентов средств выделяет республика, оставшиеся 10 – муниципалитет. Имеется смета, согласно которой максимальная стоимость обновления подъезда в пятиэтажном доме может достигать 320 тысяч рублей.

Есть и список предлагаемых работ, это - декоративная штукатурка, отделка потолков, новые ступени и фасад входной группы. Разумеется, современная металлическая тамбурная дверь вместо деревянной. Кстати, она открывается легко и не создает хлопка, благодаря амортизации и доводчику.

На площадке первого этажа мастера разбирают деревянного «козла»: только что завершилась покраска стен, которые играют зелено-бирюзовыми бликами благодаря «рельефной» штукатурке.

Оперевшись на новые перила, поднимаюсь наверх, туда, откуда летят искры от сварочного аппарата. Оказывается, попутно монтажники решили заменить одну из радиаторных батарей. Как говорится, «готовь сани летом…» Ныне термометр показывает двадцать пять градусов и новенькие пластиковые окна открыты настежь. Покрутив ручку одного из них, убеждаюсь в надежности. Значит, в морозы тепло не будет выветриваться.

Сейчас дом на улице Чудинова проходит финишный этап ремонта. Изюминкой его станут новые козырьки: вместо бетона и рубероида – цементная стяжка, техно-эласт и декоративное обрамление из мягкого металла.

Краска в одном из подъездов еще сохнет, а в другой уже направляются монтажники одного из интернет-провайдеров. Провода, что пока еще висят вдоль стен подобно лианам, они должны уложить в специальные кабель-каналы. Максим Ярошенко подчеркивает: во время ремонта коммуникации не отключались, обслуживание их полностью лежит на самих представителях услуги.

- У каждого дома есть своя специфика. Например, здесь в двух подъездах имеется цокольный этаж, а это значит, что отличается вся «прихожая». В данное время работы ведутся и по другим адресам: Блюхера, 25/1, проспект Октября 130, Адмирала Ушакова 86/1 и так далее. Будем ремонтировать и двух-трехэтажный жилой фонд, но чуть позже. В качестве примера могу привести дом за № 86 на Кольцевой, его мы обновили в прошлом году. Перестелили полы, оштукатурили стены, отделали потолок – в общем, таков полный перечень, - резюмирует он.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.