В каждом дворе своя «изюминка»

Любой двор – маленький мир, со своим характером, убранством, жителями. Сделать его красивым и уютным посильно каждому. Но не каждый этим готов заняться. А есть энтузиасты, с некоторыми из которых мы познакомились во время поездки по городу.

Вернисаж под окнами

По адресу Ахметова, 300/1 мы застали двух незнакомок, рисующих на стене. Подойдя поближе, узнали, что это не мастера стрит-арта, а жительницы дома, Татьяна Погач и Айгуль Адиятуллина. Они украшают фасад многоэтажки изображениями героев из отечественных мультфильмов, хотя художественного образования не имеют.

– Сегодня планируем завершить. Осталось немного мелких деталей, и можно будет лакировать, – говорят они, продолжая наносить на шероховатую поверхность последние мазки.

Инициатор создания уличной галереи – Татьяна. Первые уроки рисования получила еще в далеком детстве от деда. 10 лет назад, когда была в декретном отпуске, решила расписать лестничные клетки. Сейчас каждого, кто заходит в подъезд, встречают ласковые котята, добрые дельфины и петушок из «Сказки о царе Салтане».

Убранству фасада творческий тандем посвятил около полутора месяцев. На приобретение кистей и красок скинулись соседи. Узнав, что затеяли благое дело, начальник 13-го участка ТЖХ Ленинского района принес необходимые материалы и стремянку.

– Начала рисовать от входной двери. Сначала изобразила фрагмент из мультфильма «Простоквашино». Думала, на этом остановлюсь, но не смогла, – говорит Татьяна.

Ей стала помогать Айгуль, которая даже позаимствовала у супруга рабочий комбинезон автослесаря.

- Если на первый совместный рисунок мы потратили 2 дня, то теперь уходит намного меньше времени, – говорит она.

Полюбоваться на героев из любимых отечественных мультиков и сказок и сделать на их фоне селфи приходят родители и дети со всего района. Некоторые просят художниц научить рисовать их так же.

По ним равняются

К показательным в Советском районе относится дворовая территория по ул. Ленина, 95. Территорию украшают роскошные цветники, за которыми ухаживают сами жители. Три года тому назад в подъездах сделали качественный ремонт. Для этого средства собрали отдельной строкой.

- Кроме того, у нас хорошо работают дворники, клининговая служба. По статье «содержание жилья» с квадратного метра мы платим 17,5 руб. Это много, но зато на счету всегда есть деньги, – говорит Лариса Кабашова.

В прошлом году она создала ТОС «Прима» (территориальное объединение собственников домов №95, 97, 97/1 по улице Ленина). Оно необходимо, чтобы получить деньги на благоустройство.

- Будем участвовать в программах, выигрывать грант, чтобы преобразить детскую площадку. В свое время за активную работу во дворе нам установили комплекс игрового оборудования. Теперь хотим сделать вокруг него качественное покрытие, – говорит она.

На днях за активное участие в общественной жизни, повышение качества и эффективности управления МКД Уфы Лариса Ивановна получила подписанную мэром награду –Благодарственное письмо.



Один из самых ярких

Ароматами цветов благоухает двор дома №6 по улице Казанской. Кусочек земли у своего подъезда облагораживает «серебряный» волонтер Гульнара Валеахметова. Идеей создать мини-оазис загорелась сразу после того, как переехала сюда. Однако из-за каменистого и тяжелого грунта одна не управилась – разместила в социальной сети объявление с просьбой о помощи. Первыми откликнулись волонтеры из БашГАУ: вчетвером за три часа вскопали участок. Затем двое мужчин принесли 8 саженцев дуба красного, 6 из которых прижились.

– Они подрастают на смену старому клену, – говорит собеседница.

Сейчас в цветнике более 30 видов растений. С первыми весенними лучами солнца, сквозь задержавшийся снег начинают пробиваться и распускаться луковичные. Затем наступает черед люпинов, маков, флоксов. Теперь настала пора окопников и ромашек.

В первое время рассаду покупала в магазине, но это дорого и теперь готовит ее сама.

– Клубнями и семенами делятся друзья. Чайными розами обменялись с моим знакомым из общества инвалидов. Из Кандров привезла рябинник, из Туймазинского района – зверобой, лук декоративный – из Бурзянского. Когда выезжаем за город, всегда беру с собой мешки, лопату. Есть даже кавказские кустарники, а тамариксы везла в поезде в ведрах, – рассказывает она.?

Уходу за растениями Гульнара в среднем посвящает по два-три часа в день. Прополкой и поливом занимается ранним утром или по вечерам. И так уже четвертый год.

– Гульнара?по своей инициативе ухаживает за цветниками,?иногда просит нашей помощи. Мы предоставляем технику, привозим землю, помогаем скосить. По ее просьбе три года назад установили вокруг клумбы забор, – говорит мастер участка ООО «Комсомольский»?Фахис?Идрисов.?

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото автора.