Педагог по призванию, бизнесвумен - по жизни

Они молоды и успешны. В свои 30 имеют бизнес, который стабильно приносит доход. Одни открывают магазины, рестораны, другие внедряют искусственный интеллект, создают роботов. Мы расскажем о самых молодых предпринимателях Уфы. А первой в их ряду стала владелица сети школ скорочтения Регина Каримова.

- Многие слышали о таких учебных заведениях. Они завоевали свою популярность среди уфимцев. С чего вы начали строить бизнес?

- В Педагогическом университете изучала детскую психологию развития, параллельно – юридическую специальность. Одновременно заочно училась на экономическом факультете в Москве. Поэтому мне приходилось работать с большим объемом информации. Получив три высших образования, год работала в частной школе, а в 2013-м приобрела франшизу и открыла свою школу скорочтения. Занятия проводятся по авторской методике Лидии Васильевой, созданной в 1991 году. Она живет и работает в Екатеринбурге.

- У вас есть конкуренты, ведь есть другие подобные школы. Чем ваша отличается от них?

- Комплексным подходом и тем, что работаем по авторской методике. Для некоторых школ цель состоит в том, чтобы обучить ребенка читать книгу за 1,5-2 часа. Но это не всегда необходимо. Куда более важно, чтобы он понял, что прочитал, умел анализировать текст. Скорочтение как таковое - только для взрослых. Для четырехлеток, например, нужна другая программа.

- Как пандемия отразилась на вашем деле?

- Все жили очень спокойно и не знали, насколько в один момент может поменяться весь мир. Не все арендодатели пошли навстречу. Пришлось съезжать, и я знаю, что помещения, которые мы освободили, пустуют до сих пор. Весна показала нам, что нужно быть готовыми к любым обстоятельствам. Мы расширились, ушли в онлайн. Знаю, что многие детские центры работали так же, а сейчас они это направление закрыли. Я же увидела все его перспективы и буду развивать. Создала свой курс для взрослых, еженедельно провожу три урока. В первом потоке - ученики не только из России, но и из Европы, Америки. С кем-то мы познакомились на экономических съездах, и они еще тогда изъявили желание обучаться, но это было невозможно в силу географических особенностей. Мы не работаем в записи, проводим вебинары, чтобы была возможность задать вопрос, поделиться впечатлениями.

- А «живые» уроки сейчас не проводятся?

- Нет, ждем соответствующего указа. Уроки проводим через Интернет. Детям нужно готовиться к школе, и первый класс никто не отменял. Надо сказать, подготовительный год у них упущен. С февраля начались карантины по гриппу, а потом пришел коронавирус. Первоклашкам тоже пришлось нелегко, среди них много отстающих.

- Кто в вашей команде? По какому принципу вы отбираете кадры?

- Конечно, педагоги. Учителя начальных классов, русского языка и литературы, логопеды, детские психологи, математики. Для меня важно, чтобы мои сотрудники хотели развиваться сами. Иногда приходят на собеседование 20-летние выпускницы педколледжа с такими консервативными взглядами, что переубедить их тяжело. Они считают, что учить надо именно так и никак иначе. А бывает наоборот: опытнейшие педагоги с большим стажем быстро все схватывают и перестраиваются.

- Обычно девушки мечтают открыть свой салон красоты или кофейню. Почему ваш выбор пал именно на школы скорочтения?

- Я педагог по призванию и по велению сердца. Думаю, что больше ничем другим заниматься не могу. Нужно «гореть» своей профессией. У меня есть знакомые рестораторы, которые постоянно придумывают новые блюда, оригинальные способы их подачи. Думают над тем, как создать комфортную атмосферу в своих заведениях. У меня задача другая. Сделать так, чтобы у человека активно работал мозг, и он мог справиться со всеми стоящими перед ним задачами.

Правда, было желание открыть медицинский центр. Работаю с теми, кто пережил инсульт. Врачи занимаются физическим здоровьем. Мы восстанавливаем память и работу мозга, чтобы жизнь была полноценной. Да, есть реабилитационные центры, которые делают массаж, проводят ЛФК, занятия по плаванию. Но чтобы человек просто вспомнил какие-то элементарные вещи, включились логика и зрительная память, нужна комплексная методика. К сожалению, инсульт помолодел. Сейчас я веду четырех пациентов. Им 30, 36, 40, 42 года. Они молоды, были успешны, но сейчас не могут даже прочитать слово. Наша задача - чтобы к моменту окончания больничного они восстановились качественно и сохранили свои должности.

- В городе много молодых предпринимателей и масса проектов. Кто интересен лично вам?

- Лично знакома с собственниками одной из сети пекарен эконом-класса. Перед тем как зайти на рынок они изучили, какую нишу могут занять. Это не просто пекарня, а мини-кафе, где можно перекусить. География каждой их точки объяснима. Точно рассчитано расстояние до ближайшего рынка, остановки транспорта. Даже портрет продавца схож с портретом покупателя. Мне нравится их подход. Правда, все это учитывать умеют единицы.

- Почему многие заведения открываются и разоряются?

- Часто считают, что сегодня ты открылся, завтра к тебе пришли люди, а послезавтра ты уже заработал. Это не так. Надо понимать, что ты должен содержать бизнес из собственного кармана минимум полгода, прежде чем он начнет приносить доход. Начинающие предприниматели открывают дело, имея денег в обрез. Имея 50 тысяч рублей, считают, что 20 отдадут за аренду, 20 за товар, 10 - на зарплату, и все сойдется. Этого недостаточно.

Даже онлайн-бизнес, чтобы ни говорили, нельзя открыть без вложений. На старте нужны средства на минимальные технические возможности. Когда мы открывали онлайн-занятия, пришлось вложиться в платформу, купить доступы, рассылки, телефоны, оплатить сайт. Когда посчитали, поняли, что сумма вышла немаленькая.

- Вам тоже пришлось вкладываться полгода?

- Мы не ожидали этого, но оправдали себя раньше. Первую школу с шестью кабинетами открыли в мае, и уже к августу не было ни одного свободного места. А ведь это было лето. В сентябре распахнули свои двери еще две школы - на Цюрупы и в Сипайлово. К октябрю набрали детей. Мой максимум - восемь школ, но в 2015-м году случился обвал рубля. У населения были валютные ипотеки. Тогда я воочию увидела, что такое кризис. За три дня в моих школах, где до этого не было мест, осталось всего три ученика. Пришлось закрыть три точки. Бизнес - всегда очень серьезные риски.

- От каких ошибок вы предостерегли бы тех, кто только собирается открыть свое дело?

- Не влезать в долги и не брать кредитов. Это дополнительный риск. Нужно быть готовым, что все потеряешь. Если вы открываете бизнес на свои сбережения, то в худшем случае потеряете только их. Второй момент: не стоит считать, что если это интересно вам и вашему другу, то интересно и остальным. Изучайте рынок. У меня мама в свое время открывала аптеку. Когда выбирала место, пришла на конкретную точку и три часа считала каждого проходившего мимо. У нее была не примерная, а точная цифра. Так, по одной стороне улицы прошли 1000 человек, а по другой 4500. Просто потому, что та сторона более освещенная.

Сейчас думают, что для открытия своего дела достаточно прослушать какой-нибудь курс, где им скажут: возьмись и делай. Но это не так. Есть еще один важный момент - следует открывать бизнес в сфере, в которой сам хорошо разбираешься. Если завтра уволятся все мои сотрудники, я выйду и сама проведу занятия, и мой бизнес сохранится. Ты должен быть профессионалом в выбранном деле, и профессионализм твой должен расти каждый день.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.