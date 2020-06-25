Взгляд сквозь годы

Мальчишки, одетые в солдатские шинели, – им завтра в бой. И рядом - глаза старых воинов, прошедших ад передовой. Они смотрят на нас: «Вы, наши потомки, помните ли?».

«Лица Победы – 75» - так названа выставка, которая открылась в здании Государственного Собрания – Курултая РБ. Экспозиция посвящена Великой Отечественной войне и создана парламентариями совместно с лучшими фотохудожниками республики. Идейным вдохновителем проекта стал заслуженный работник культуры Российской Федерации Вячеслав Стрижевский.

- Свои работы представили 14 моих коллег, работающих в разных городах и изданиях, но имена которых хорошо известны: Раиф Бадыков, Булат Гайнетдинов, Рита Ишниязова, Анвар Галеев, Олег Яровиков, Валерий Шахов, Александр Данилов и другие. Невероятно ценно и то, что показаны снимки фотографов Великой Отечественной войны, которые ранее никогда не экспонировались. К таким раритетам, безусловно, относятся работы Григория Авраменко, снимавшего маршала Жукова, - говорит Вячеслав Александрович.

Дополним этот интересный факт. На фронте Григорий был фотокорреспондентом «Красной Звезды» и в 1943 году, выполняя поручение штаба армии, познакомился с маршалом. И так сложилось, что до самой Победы служил при Жукове. За боевые заслуги и талант Георгий Константинович подарил ему комплект фотоаппарата «Leica», каких были единицы.

На выставке почти каждая работа – легенда и история. Здесь можно увидеть фотопортреты Героев Советского Союза Алексея Михайловича Алымова, Александра Степановича Пикунова, Мусы Гайсиновича Гареева, легендарного генерала Минигали Шаймуратова… Авторы своим умением видеть дальше и зорче, чем мы, не только передали характер героев, но и сумели перекинуть мостик времени от тех далеких грозных лет в день сегодняшний. Вот свадебная фотография молодой четы Алымовых и снимок через полвека - они также вместе и с такой же любовью смотрят друг на друга.

Есть здесь и хроника наших дней. Совсем недавний фотофакт - глава республики Радий Хабиров посещал ветеранов войны в госпитале ветеранов, и автор снимка запечатлел трогательный момент - рядом, как отец и сын – глава республики и ветеран, их скрепляет теплое рукопожатие.

- Подготовить выставку было непросто, поскольку из многотысячного банка работ нужно было выбрать 75 лучших, – отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев. - Депутаты профинансировали печать и оформление работ, а сами фотохудожники работали на безвозмездной основе.

Цель выставки – через искусство фотографии донести до людей наиболее героические и трагические моменты войны, вклад жителей нашей республики в достижение Победы.

Выставка передвижная и после снятия карантинных мер, будет показана во многих городах республики.

Лилия ЗИМИНА.