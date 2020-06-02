Затеять бизнес, работать на себя… Многим это приходит в голову, но так страшно начать свое дело. Нужна не только идея, но и решение других сопутствующих проблем. Оформить документы, найти помещение, оборудование, решить вопрос с бухгалтерией, а самое главное - иметь финансовое обеспечение... Бррр, столько всего, что голова кругом. И об этом конечно легче говорить, нежели столкнуться на практике. Но как говорится в известной песенке, только смелым покоряются моря. Элина Садыкова не побоялась начать собственный бизнес да еще в такое непростое для предпринимательства время. Она поделилась с «УВ» каково это быть стартапером в наши дни.

Три года назад девушка вышла замуж, сейчас находится в декретном отпуске – ребенку всего семь месяцев. Но Элина не из тех женщин, кто полностью посвящают себя быту. Общительная и энергичная, решительная и всегда позитивно настроенная, она жаждет реализовать себя не только как жена и мама, но и найти применение своим лидерским качествам, накопленному профессиональному опыту. И планируемый бизнес рассматривает как один из способов достижения этой задачи. Супруг всецело поддерживает и разделяет ее идеи. Даже функционально они отлично дополняют друг друга. В стартапе Элина отвечает за бухгалтерию, а муж за техническую часть. На семейном совете было решено вложить свои умения и накопленный стартовый капитал в небольшое кафе.

- Моя мама уже много лет имеет свой бизнес – она владелица кафе на улице Менделеева. С юных лет я видела, как он организуется, знаю эту «кухню» изнутри. Мама и меня привлекала как работника. Но теперь мы решили, что созрели для того, чтобы отделиться от семейного предприятия и открыть собственное производство. Конечно, мама, знающая все подводные камни этого бизнеса, отговаривала. Но если уж я что решила, то не отступлюсь. Поэтому в итоге она предоставила мне полную свободу действий, - рассказывает Элина.

Еще в прошлом году супруги выкупили нежилое помещение площадью 93 квадратных метра в микрорайоне Яркий. Здесь и будет размещаться будущее заведение общепита. Они уже взялись за перепланировку, но завершить ее средств не хватило. К тому же грянула эпидемия коронавируса, которая повлекла за собой определенные сложности для предпринимательства. Итого, на свой стартап они на данном этапе потратили: 5 млн 300 тысяч рублей – покупка помещения, 100 тысяч – дизайн-проект, около 200 тысяч – перепланировка комнат, 75 тысяч – бизнес-план, за которым пришлось обратиться в Союз предпринимателей г.Уфы. Чтобы завершить ремонт, закупить и установить оборудование необходимо еще три миллиона рублей, за которыми начинающие бизнесмены обратились в государственный банк.

- Другие банки готовы выдавать кредиты, если предприятие функционирует не менее шести месяцев и приносит стабильный доход. Разумеется, нам эти условия не подходят. Данный банк выгодно отличается тем, что выдает займ именно стартующим предпринимателям. Надеемся на положительное решение уже на этой неделе. Но если будет отрицательное, обратимся в другой, - не унывает Элина. – Когда оформляли документы, обращались также в Центр поддержки предпринимательства. Там очень грамотно проконсультировали относительно оформления ИП и ведения бухгалтерской отчетности. Поначалу кажется, что все это очень сложно. На самом деле ничего невозможного нет.

Однако справедливости ради нужно сказать, что Элине все-таки легче начинать свое дело. Ведь в бухгалтерии она не новичок. Окончила авиационный университет по специальности «Налоги и налогообложение» и знает, как работает эта система.

Затевая бизнес, Элина провела четкое планирование. Какой будет посещаемость, доходность и так далее. Супруги не думали, что им придется обратиться за кредитом, они считали, что имеющихся средств вполне достаточно для запуска проекта. Однако на деле оказалось по-другому. Для обращения в банк, пришлось представить и бизнес-проект, что повлекло дополнительные расходы.

Поначалу Элина планирует принять в кафе трех сотрудников: повар, администратор и официант. Затем вероятно придется расширить коллектив, чтобы не было простоя в выходные. Также хозяева предполагают, что кафе будет зарабатывать и на выездном обслуживании.

Почему для него выбрали строящийся микрорайон, а не центральную улицу Уфы?

- Потому что района перспективный, - пояснила Элина. – Здесь преимущественно живут молодые и энергичные люди, которые ценят свое время. Почему бы им не забежать и не перекусить в кафе? Микрорайон продолжает застраиваться. Через пару лет он вполне сможет потягаться с Сипайлово.

Элина не сомневается в будущем успехе. Она планирует полностью сосредоточиться на своем бизнесе и бросить официальную работу.

Общаясь с ней я поняла: даже имея определенный капитал, не каждый сможет начать собственное предприятие. Дело во внутренней свободе. Человек должен верить в себя и свое предназначение. Только в таком случае придет успех.

Альбина Зубарева.