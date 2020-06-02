Ковид женитьбе не помеха

2020. Красивая дата для свадьбы. Широкое торжество, которое запомнится не только молодоженам, но и гостям на всю жизнь, или скромный ужин в семейном кругу? Просчитаем все варианты вместе.

Анастасия Манина и Павел Бельков – актеры Русского драматического театра и молодая семья. В июне они расписались в Ленинском ЗАГСе Уфы. В зале обошлись без гостей. Правда, по телефону они вели трансляцию для свидетелей.

- Если честно, мы так и планировали, что это будет наш праздник. Для двоих. Поэтому ничего менять не пришлось. По видеосвязи вели прямую трансляцию для наших свидетелей – лучших друзей. Тоже актеры, но из других городов. После очень небольшой компанией, конечно, отметили событие за праздничным столом, - рассказала Анастасия Манина.

- По приказу Комитета по делам юстиции с 31 марта на церемонии бракосочетания присутствуют только жених, невеста и работник ЗАГСа. Сначала было разрешено присутствие десяти гостей, но практически сразу от этого отказались. Пока работаем в таком режиме до нового распоряжения. Когда оно будет, неизвестно, -рассказала начальник отдела ЗАГС Калининского района Елена Охотина.

К новым правилам проведения церемонии большинство относится с пониманием, говорят сотрудники ЗАГСа. Ведь сейчас на первом месте - исполнение санитарных требований.

- После каждой пары открываем окна, проветриваем помещение. С документами работаем в перчатках, в масках. После того как брачующиеся проходят на регистрацию, специалист снимает средства индивидуальной защиты и проводит все в обычных условиях, - рассказала начальник отдела ЗАГС Кировского района Наиля Саитгалина.

Тех, кто не хочет довольствоваться лишь росписью, просят перенести регистрацию брака на более поздний срок. Кроме того, на неопределенный срок отменили выездные регистрации, ставшие очень популярными в последнее время.

Что касается религиозных таинств – венчания и никаха, то проводится только обряд по мусульманским обычаям.

- Сейчас для проведения никаха есть несколько вариантов. Можно организовать его дома, пригласить имама. Но надо помнить, что сам никах – это по сути брачный договор между отцом девушки и женихом. Поэтому можно обойтись и без приглашения священнослужителей. Они могут позвонить в ДУМ, и их дистанционно обучат, как провести церемонию, - рассказал заместитель председателя-муфтия Фидан хазрат Газизов.

Никах можно совершить в нескольких мечетях. Например, в «Ляля-Тюльпан». Правда, присутствовать могут лишь семь человек, которые должны соблюдать социальную дистанцию.

- Храмы работают в особом режиме. Сейчас идет Петров пост, и о венчании не может быть и речи. И, конечно, к нам нужно приходить только со свидетельством о регистрации брака, - рассказали в Уфимской епархии.

Первая свадьба в режиме онлайн состоялась в Уфе 1 апреля. На видеосвязи находились молодожены, все гости и ведущий. Несмотря на такой формат, праздник вышел традиционным - с застольем, тостами, подарками и танцем молодоженов. Видео со свадьбы было опубликовано на закрытой странице в Instagram. Известно, что его сняли уже после введения режима самоизоляции в регионе.

В то же время за рубежом онлайн-свадьбы стали уже привычным делом. В Чикаго 23-летняя Элиана Амрами и ее 22-летний жених Элиот Берн планировали провести пышную свадьбу в отеле, но за две недели до праздника власти штата Иллинойс запретили проведение массовых мероприятий.

Молодые люди решили, что все равно поженятся – только вместо шикарного банкета проведут трансляцию в приложении Zoom.

В торжественный день жених, невеста, раввин, а также родители молодоженов собрались в саду дома Элиота, чтобы зарегистрировать брак. Остальные же гости подъехали к месту церемонии на автомобилях и смотрели онлайн-трансляцию бракосочетания прямо из них. По рассказам Амрами, когда ее и Элиота объявили мужем и женой, вся улица заполнилась звуками сигналящих машин.

Мария АПКАРИМОВА.