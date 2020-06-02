Слово купеческое в камне

Прогулки по Уфе нередко переносят нас на два, а то и три столетия назад – столица республики славится памятниками архитектуры различных стилей, связанных с интереснейшими фактами истории региона. Улицу Октябрьской революции, где они более сконцентрированы, известный специалист по развитию городов Сергей Капков предложил сделать пешеходной.

- Когда проект будет реализован, вы поймете, насколько правильным является это решение, - заявил эксперт. - По моему мнению, улица должна быть переименована. Возможно, по этому вопросу нужно провести голосование, чтобы вернуть историческое название или придумать новое.

Вспомнить прежнее имя улицы и пройтись по ней мы предложили председателю гильдии экскурсоводов Башкортостана Марине Игнатьевой.

- Улица Октябрьской революции была одной из главных в городе, каждый дом – история. Здесь появились первый газовый фонарь и первая булыжная мостовая. Да и Монумент дружбы – сакральное место зарождения Уфы, – ввела нас в курс Марина Всеволодовна.

Путешествие начинается, как и сама улица, от Гостиного двора, называемого в старину Верхнеторговой площадью. Собственно и сама бывшая Казанская возникла потому, что вела от одного рынка к другому – Нижнеторговому - и поворачивала на Казань. Воображение уносит на несколько веков назад, и ровная асфальтовая трасса превращается в пыльную дорогу, по которой тянутся нагруженные крестьянские телеги, а возницы изредка понукают уставших лошадей кнутами. Все это видели выстроившиеся вдоль тротуаров дома, сохранившие дух патриархальной старины. Из множества деревянных зданий попадаются крепкие каменные усадьбы состоятельных купцов, и поныне поражающие размахом и богатством отделки.

Уфимский Крез

Дом под номером 1 расположен на пересечении с улицей Ленина и представлял ранее Торговый дом Николая Блохина, где в 1874 году открылась печатня, ставшая первой крупной частной типографией в Уфе. Кроме книжного магазина, здесь находилась библиотека, которую уфимцы называли «Блохинской». Она насчитывала три тысячи книг, выписку почти все известных журналов и газет на русском языке. В 1912 году Н. К. Блохин передал библиотеку в дар городу.

Дом работников искусств 1945 года постройки привлекает, прежде всего, необычным названием «ХЛАМ», образованным из словосочетания «Дом художников, литераторов и музыкантов». В середине прошлого века такие аббревиатуры легко расшифровывались, но сейчас вызывают недоумение или улыбку.

Дом купчихи Ираиды Чижовой виден издалека – в помпезном желтом здании находится один из корпусов БГПУ им. Акмуллы. Переплетение элементов эклектики и позднего классицизма, изящная лепнина привлекают внимание прохожих. За более чем вековую историю в нем успели «пожить» Землемерное училище, после установления советской власти школа для сирот, затем швейное предприятие, а в годы войны – госпиталь.

Чижовы занимали особое место в купеческой иерархии города, неслучайно их владения растянулись на целый квартал. Так, дом №12 постройки 1889 года, где находится филиал Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ, ранее принадлежал мужу Ираиды, Федору Егоровичу Чижову. Он построен в стиле поздней эклектики с элементами нарождающегося модерна. Фасад выполнен под руст, при этом выступающие части «камней» отделаны мелкой крошкой темного гранита. Потомственного почетного гражданина Уфы, купца первой гильдии за богатства называли «уфимским Крезом». Однако известен он и добрыми делами – свою усадьбу по улице Телеграфной (Цюрупы) пожертвовал Уфе под больницу на 30 коек. Чижовская больница стала первым в городе крупным лечебным заведением, ведь земская (нынешняя республиканская) была тогда еще весьма скромна и размерами, и возможностями. Кстати, его сын от второго брака Александр Федорович одним из первых в Уфе купил себе автомобиль «Фиат-Ландо» в 1908 году.

По царскому указу

А вот и знаменитая пожарная каланча - Главное полицейское управление Уфимской губернии. Средства на строительство здания городской полиции и устройство пожарной части собирали со всех горожан, в том числе с хозяев лавок, кожевенных заводов, бань, харчевен. Трудно сейчас представить, но тихая улица более ста лет назад пестрила множеством вывесок трактиров и магазинов – «Мануфактурный», «Часовой», «Галантерейный», «Кондитерская», «Модный» и «Булочная».

Пожарная часть состояла всего из 12 человек, имеющих телегу с бочкой для воды, багры, ломы, топоры и ведра. В середине XIX века Уфа хоть и была губернским городом, насчитывала всего 32 улицы, чуть более 1200 частных дворов и 6 тысяч жителей. Они испытывали недостаток воды, которую развозили по домам водовозы с реки Белой. Первые колодцы появились лишь в 30-х годах. Исправить ситуацию с противопожарной безопасностью помог «счастливый случай» - визит в Уфу императора России Александра 1 летом 1824 года и открытие Воскресенского храма, который находился на месте Дома профсоюзов. Сразу после отъезда императора вышел его именной указ о сборе средств на строительство первой пожарной части с каменной каланчей, которое было завершено в 1831 году. К счастью, здание сохранилось до наших дней.

Церковь во имя святого Спаса Нерукотворного, построенная в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, до сих пор производит неизгладимое впечатление. «Уфимский акрополь» - так негласно называют его горожане, сравнивая храм с Казанским собором в Санкт-Петербурге. Фасад церкви украшала полукруглая колоннада из тридцати шести колонн, по краям находились колокольни с часовней в одной из них и сторожкой в другой. Раньше через овраг на улице Спасской-Новомостовой со стороны Большой Успенской (ныне ул. Коммунистическая) был переброшен утраченный чугунный, висевший на цепях мост, называемый «демидовским».

Одноэтажный каменный особняк Чуфаровских, богато украшенный архитектурными элементами фасада, широко известен как дом, в котором жил революционер, а впоследствии первый председатель Уфимской ЧК Петр Зенцов. Мы проходим усадьбу Шамовых со старообрядческой молельней, памятник деревянного зодчества - особняк Аверьяновых.

Проверка Суворова

Завод немецкого купца Гутмана, а точнее оставшийся от него фасад заводоуправления, - еще одна остановка. Ранее на этом месте стоял дом уфимского воеводы. Предприимчивый Гутман, начинавший с механической мастерской, уже через несколько лет начинает выпускать чугунные и медные отливки, насосы, молотилки. Пожарные насосы из Уфы славились далеко за пределами губернии и удостаивалась медалей на всероссийских выставках в Петербурге, Пензе, Казани, Ростове-на-Дону. Заметный след в истории завод оставил и своими знаменитыми чугунными лестницами, которые и по сей день украшают старые здания города – дом Костерина, Духовную семинарию. В полном соответствии с традициями все они украшены гордым штампом: «Заводъ I. Гутманъ въ Уфъ».

На проект здания заметное влияние оказал набирающий в ту пору силу стиль модерн, в силу чего дом имеет четко обозначенную ассиметрию, под кирпичной башенкой акцентированного восточного угла находился балкон. В 1925-м предприятие именуется Государственным механическим заводом №1 Башпрома, а затем «Горнас», производство которого в 2005 году переведено в Баймак.

Из купеческих имен самое громкое имел Иван Демидов, хозяин Кагинского и Узянского заводов. Его дом возведен в середине XVIII века и считается самым древним строением на территории Уфы. В нем в ноябре 1774 года останавливался великий русский полководец Александр Суворов. Из летописи Троицкой церкви и других источников известен такой факт: комендант Уфы Мясоедов и воевода Борисов готовили ему пышную встречу, но не учли, что Суворов не любил парадность и показную мишуру. При въезде в Уфу полководец пересел в простую рогожную кибитку и назвался встречному дозору адъютантом, заметив, что конвой прибудет в город через два часа. К этому времени была подготовлена встреча нарядной кареты, из которой вышел… денщик Суворова, объявивший собравшимся, что барин давно в Уфе и знакомится с горожанами.

Экспорт по-крестьянски

Наша экскурсия, растянувшаяся на полтора километра, заканчивается у Монумента дружбы. Здесь, на Первомайской площади, в XVII веке находился Кремль или детинец, представлявший собой крепость с дубовыми стенами, башнями, бойницами, обведенную рвом. Близ берега Белой находились Нагайские ворота и базар. Важное место на нем занимали меха, кожи, мед, воск, привозимые скупщиками из башкирских районов. Для них Уфа служила перевалочной базой, через которую продукты охотничьего и рыболовного промысла, скотоводческого хозяйства поступали на Макарьевскую ярмарку в Нижнем Новгороде, на базары Центральной России.

- Спуститься с улицы Ленина - одно удовольствие, но переходы, например, через проспект Салават Юлаева, делают ее сложным экскурсионным маршрутом, - возвращает нас в реальность Марина Игнатьева. – К тому же здесь нет зон отдыха, что очень важно для пожилых людей, ведь дорога достаточна длинная. В то же время ни одна из улиц не может похвалиться таким количеством исторических объектов.

PS. Межведомственная рабочая группа по преобразованию улицы Октябрьской революции в современное общественное пространство при разработке концепции пешеходной зоны будет учитывать мнение жителей.

Ранее в проработке находились два варианта уфимского «Арбата»: участок улицы Советской от Октябрьской революции до Пушкина с выходом на сквер Маяковского. Второй — улица Мустая Карима вдоль «Арт-Квадрата».



Зиля БАДРИЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.