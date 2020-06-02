Искать выход без эмоций

Вчера инициативная группа жителей дома №5 по ул. Шота Руставели встретилась с представителями администрации города и ГК «ПСК-6», которая возводит 34-этажный дом по соседству.

Напомним, что жители девятиэтажки недовольны этим фактом, считая, что по этой причине в их доме образовались трещины. Участники встречи обсудили дальнейшие действия по мониторингу здания. Инициативной группе предложили вступить в состав рабочей группы для утверждения плана действий. После получения письменного приглашения, жители должны уведомить о своем решении администрацию города.

9-этажка была построена для своих сотрудников предприятием БНЗМ еще в 1975 году и считалась элитной. Сейчас в ней живут уже дети первых новоселов. Андрей Михайлов поселился здесь 44 года назад:

- В доме проживают почти двести человек, безусловно, мы тревожимся за нашу безопасность. А, кроме того, все мы надеялись, что у нас во дворе построят детскую площадку на месте снесенной детской поликлиники. Но вместо нее появился вот такой «сюрприз».

В свою очередь руководитель департамента недвижимости ГК «ПСК-6» Виктория Тарасова возразила, что все процедуры были проведены, начиная от публичного обсуждения, торгов и выделения участка до техэкспертизы и разрешения на строительство:

- От жителей квартала поступило 51 заявление, и не только с требованием о запрете строительства. Мы сносим старые двухэтажные здания, жильцам предоставляем квартиры. Сейчас в стадии сноса дом №76 и еще три за близлежащей пятиэтажкой. Между девятиэтажкой и строящемся домом во избежание негативных последствий предусмотрена геотехническая стена шириной 30 и глубиной в 20 метров. Сейчас она возводится. Что касается детской площадки, она готова, но жители не могут определиться с местом дислокации. Мы предложили три варианта, но они их не устроили. По окончании строительства благоустроим территорию, установим площадку, будет красиво. Новый дом возводится по договорам долевого участия.

Как прокомментировал «после переговоров» заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Аскат Хайруллин, «будем без эмоций искать адекватный выход»:

- Создали совет с привлечением нескольких человек из инициативной группы по контролю за техническим состоянием здания. С институтом «БашНИИСтрой» проведем квалифицированный мониторинг. По результатам – либо проведем капитальный ремонт здания, либо реконструкцию. Все будет зависеть от результатов экспертизы. Однако как показали замеры маячков, установленных еще ЖЭУ, никаких изменений с 2013 года не было.

На вопрос, почему образовалась трещина, он предположил:

- Может проектная ошибка, а возможно, проседание грунта. Во всяком случае, строительство нового дома не должно повлиять на ситуацию – он прошел госэкспертизу, к тому же произведено дополнительное укрепление грунта.



Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.