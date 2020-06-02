Результативная среда

Бизнес-шериф Уфы Николай Фадеев провел в формате видеоконференции «Деловую среду». Эти встречи с предпринимателями проходят еженедельно и уже стали традиционными.

Для того, чтобы разговор был предметным и конкретным, в совещании также принимают участие специалисты Управления экономики и инвестиций, Управления капитального строительства, Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы, Главархитектуры, представители общественных организаций «Опора России», «Союз предпринимателей Уфы», институтов развития и банка.

Одной из тем сегодняшней «Деловой среды» стал непростой вопрос сохранения в Уфе объектов культурного наследия. Свои предложения озвучил бизнесмен Николай Литвинов (ООО «Твинлит»), компания которого в 2018 году воссоздала с нуля снесенный в 2006 году памятник истории - дом купцов Бушмариных на углу улиц Ленина и Кирова.

- Предлагаю восстановить за свой счет три объекта в течение 11-12 календарных месяцев, - сообщил инвестор.

Эксперты мэрии представили ему весь алгоритм дальнейшей работы – механизм, который на сегодня реально действует. Важный момент: если ранее предлагалось лишь право аренды, то теперь возможно право выкупа. Передача в собственность памятников культурного наследия проходит по результатам торгов в порядке и на условиях, установленных законодательством. При этом начальная цена лота равна одному рублю.

- Объект передается в собственность и собственник ежеквартально отчитывается в орган местного самоуправления по графику составленному на основании проекта. При этом не забываем, что срок реставрации не должен превышать 7 лет. А в случае нарушения условий, договор купли-продажи расторгается без возмещения стоимости такого объекта, включая неотделимые улучшения, и без компенсации расходов, связанных с исполнением договора, - пояснил вице-мэр Николай Фадеев.

Более подробно каждый шаг расписан на сайте invest.ufacity.info в разделе «Инвестиции в объекты культурного наследия».

- В ближайшее время мы начинаем собирать необходимые документы. В перспективе можно создать пешеходный маршрут. В историческом Центре находятся галерея «Мирас», музей истории Уфы. Туристическая зона может проходить от дома Бушмариных до памятника Мустаю Кариму, - продолжил тему Николай Литвинов.

Также было рассмотрено предложение о сотрудничестве, которое поступило через республиканский портал investrb24.ru. Руководитель компании по производству искусственного мрамора ООО «BarosLife» Олег Цыганов получил возможность подробно рассказать о своем предприятии, представил презентацию продукции.

- Цех находится в Подымалово. Технология, по которой мы работаем - наше изобретение, ноу-хау. Выпускаемый нами материал подходит для капитального ремонта и строительства домов, зданий и сооружений, - отметил Олег Цыганов.

Предпринимателю были даны подробные разъяснения: чтобы выполнять заказы для муниципальных и государственных объектов, нужно работать по нормам проектировщиков и иметь необходимые сертификаты соответствия.

- В таких случаях - когда стоит вопрос, как разработать продуманный и грамотный бизнес-план, как найти рынки сбыта и начать реализовывать свою уникальную продукцию - малому бизнесу как раз и необходимо подключаться к предпринимательскому сообществу. Обращайтесь к нам, мы поможем! Оставляю свои контакты в чате, надеюсь на плодотворный диалог, - резюмировала директор Союза предпринимателей Уфы Инга Мусина.

Альфия Ибрагимова.