Хотела выздороветь, но не вышло

В редакцию обратилась 62-летняя уфимка, которая рассказала о своей беде и попросила нашей помощи. Ее история, увы не нова. Женщина, страдавшая онкологией, в надежде облегчить свое состояние обратилась в коммерческую медицинскую клинику. Но вместо этого получила обратный эффект, да еще понесла материальные убытки.

Ляля Каримова всегда трезво смотрела на жизнь, работала бухгалтером, да и сейчас, выйдя на заслуженный отдых, занимает активную жизненную позицию. От того и удивительно, как она могла попасть в такую ситуацию?

– Обычно на такие уловки на меня не действуют, а специалисты этой клиники, видимо, очень тонко чувствуют психологию и знают, что и в какой момент нужно сказать, чтобы человек поверил. До сих пор не могу понять, как я могла поддаться их уговорам. Ведь тогда я действительно думала, что выйду от них здоровая и помолодевшая, – вспоминает она тот злосчастный день.

В начале 2018 года на мобильный телефон женщины позвонили из медицинской клиники «Центр здоровья» и предложили воспользоваться их услугами.

– Я сразу предупредила, что у меня онкологическое заболевание и мне нужен только лимфодренажный массаж (той осенью я обзвонила все клиники Уфы, но его нигде не делали), а они обещали не только помочь, но и подобрать индивидуальный курс. Пригласили на первичную консультацию, при том попросили обязательно взять с собой паспорт. Я еще удивилась, если прием бесплатный, зачем тогда нужны документы, – вспоминает собеседница.

Когда приехала, ее встретил приветливый администратор и проводил на осмотр. Подкупили вежливый персонал, приятный интерьер, расположение клиники в центре города, отдельный вход с красивой вывеской. Чтобы не осталось сомнений, и лицензию на медицинскую деятельность предоставили.

– Специалист начала предлагать разные виды массажа, а когда я ответила, что они противопоказаны с моим диагнозом, стала настаивать и говорить, что доктору виднее. В результате ей удалось убедить меня попробовать. Повела в финансовый отдел, где дали подписать договор на медицинские услуги, а под него кредитный договор подсунули. Пояснили, что его можно расторгнуть в любое время, – говорит женщина.

Так 12 ноября 2018 года Ляля Каримова и медицинская организация заключили договор на сумму 118 тысяч 900 рублей. Поскольку такой суммы у нее не было, пришлось согласиться на целевой займ в микрофинансовой компании ООО «ОТП Финанс».

Более двух месяцев клиентка ходила на лечение и надеялась, что ей станет лучше, но ее состояние лишь усугублялось. Тогда она решила воспользоваться правом – расторгнуть договор и вернуть оставшиеся деньги. 18 февраля 2019 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение, которым зафиксировали остатки средств – 59 тысяч 450 рублей (медицинской фирмой они должны были быть перечислены на счет ООО «Финанс»).

Время шло, движений по счетам не было, и 23 сентября 2019 года Ляля Каримова адресовала директору медицинского центра претензионное письмо. В нем было написано, что после проведения «хиджама» ее состояние ухудшилось. На восстановление здоровья потребовалось более 2 месяцев. Женщина просила организацию досрочно погасить задолженность в 59 тысяч 450 рублей и выплатить ей 60 тысяч за компенсацию морального вреда. В декабре того же года, видя, что все предпринятые меры не эффективны, направила иск в суд.

10 февраля 2020 года мировой судья судебного участка №6 по Советскому району вынес решение взыскать с ООО «Центр здоровья» в пользу Ляли Каримовой 59 450 рублей по договору от 12 ноября 2019, неустойку с 13.10.2019 по 19.11.2019 – 21 996,5 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных исков в размере 29 725 рублей, также взыскать госпошлину в доход местного бюджета 1789 рублей. Однако причитающееся пострадавшая до сих пор не получила.

Промониторив просторы Интернета, мы узнали, что Ляля Каримова не единственная, кто пришла в клинику на бесплатную консультацию и получила кредитные обязательства.

Социальные сети пестрят постами, в которых пользователи советуют обходить клинику, меняющую вывески: на месте бывших «Очарования» и «Центра здоровья» сегодня висит яркая растяжка с надписью «Медицинский центр: стоматология, косметология, диетология» – пишут они и в комментариях и просят компетентные органы строже контролировать деятельность подобных медицинских организаций.

Также жалобы граждан о расторжении договоров и возврате денежных средств за неоказанные услуги данной организацией были направлены в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

– Ведомство в защиту прав и законных интересов потребителей обратилось в суд. Только в 2020 году за 5 месяцев из 12 поданных исков в отношении ООО «Центр здоровья» и ООО «Центр Красоты и Здоровья» 8 дел рассмотрены в пользу потребителей. Возвращено денежных средств на сумму более 622 тысяч рублей. Все остальные дела находятся на рассмотрении, – пояснила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РБ Наталья Биккулова.

С просьбой дать комментарий по делу Ляли Каримовой мы обратились в пресс-службу Управление Федеральной службы судебных приставов по РБ. Оперативно получить ответа не удалось. В одном из следующих номеров мы еще вернемся к этой теме.

Комментарий в тему

Можно ли пациентам со злокачественными образованиями назначать массаж «хиджама», мы поинтересовались у онколога высшей категории, заслуженного врача РФ и РБ, заведующего маммологическим отделением Республиканского клинического онкологического диспансера Марата Галеева:

– Этот массаж абсолютно противопоказан онкобольным. В традиционной медицине: в стандартах лечения и клинических рекомендациях такого метода нет. Чего хотели добиться эти «доктора» – я не знаю. У многих онкобольных, особенно на последних стадиях и так имеется анемия, которая определяет их тяжесть вместе с болевым синдромом. Поэтому дополнительное кровопускание только усугубляет эти симптомы и состояние больного. Больным раком молочной железы «хиджама» также противопоказан, особенно для лечения лимфатического отека руки после операции. Так как любое повреждение кожных покровов вызывает развитие рожистого воспаления, и механизм развития отека руки совсем не зависит от кровоснабжения конечности, – пояснил Марат Галиакбарович.?

Мария Николаева.