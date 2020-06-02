У них есть решения

Перед нашей страной стоят огромные задачи: выпускать как можно больше товаров собственного производства, продукции с высокой добавленной стоимостью, на равных участвовать в технологической гонке. Хочется надеяться, что сегодняшние выпускники школ завтра активно включатся в решение этих задач. «УВ» убедились: им уже сегодня есть что предложить!

Многообещающая реакция

Десятиклассник Владимир Лелюх стал лауреатом заочного тура Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».

Его «Метод селективной очистки стоков содового производства» (так называется работа) сейчас проходит апробацию в промышленных объемах - в цехе Башкирской содовой компании. Владимир учится в Центре образования №40.

- В нашу школу пришла новый учитель химии Елена Леонидовна Маркова. Она заметила мой интерес к предмету и предложила написать научную работу. (Прим. ред.: Жюри конкурса отметило наградой и ее вклад в развитие способностей ученика). Мы занимались этим два года. Сначала мы занимались стоками вообще, стоками, содержащими нитраты. Суть метода - в понижении растворимости определенных неорганических солей - чтобы они выпадали в осадок.

Однако проблема отходов содового производства стоит в нашей республике очень остро.

«Башкирская содовая компания» - самый крупный завод по производству продукции этого ряда в Восточной Европе. Конечно, они и сами очищают свои стоки, которые состоят из хлорида кальция, сульфата и хлорида натрия и гидроксида натрия, и извлекают из этого чистые вещества которые можно снова использовать. Но все-таки содержание сульфатов большое, из-за этого в аппарате образуется налет гипса, который очень мешает производству. И мы нашли способ убирать эти сульфаты. Идея достаточно сложная и упирается в физическую химию (процессы, которые происходят при химических реакциях). Сложны и расчеты, там очень много нюансов. Существует еще и так называемый релаксационный эффект: в колбе реакция может идти очень быстро, а в огромной промышленной емкости, содержащей десятки кубометров жидкой фракции. Так что апробация необходима. Мы заключили с БСК договор (вернее, он заключен между компанией и БГПУ, на базе которого велась работа). Если в мой метод окажется экономически эффективным, я получу патент.

А в будущем я хочу стать ученым в области физической химии.

Спроектировать будущее? Легко!

Несколько юных талантов участвовали в конференции УГАТУ «Элетротехника, Авиация и Космос». В их числе - выпускник лицея №68 Владимир Ефименко. Он увлекается программированием, электротехникой, робототехникой.

- Я представил комиссии миниатюрную автоматизированную систему слежения - робота-детектора. Он умеет определять свое положение в пространстве и наблюдать за различными объектами (реагирует на тепло), картировать помещения и охранять их, а также может заснять передвижения выявленных объектов на фото и видео.

Конечно, все детали: корпус, микросхемы, ПИФ-датчики, сканирующую систему ЛИДАР, ходовую часть я заказывал, но собирал робота, устанавливал чипы, микросхемы («мозги» и «глаза» робота – это была самая сложная часть работы), а затем писал программу и программировал его сам. Вся пошаговая сборка и детали программирования были прописаны в докладе.

Что же касается проблемы отсутствия миниатюрных микрочипов российского производства, Владимир планирует заняться ею лично.

- Мне нравится, что на подобных форумах люди моего возраста погружаются в науку и уже ставят себе цели. Я люблю гулять и общаться с друзьями, но нахожу время и для науки, потому что мне это интересно, - говорит Софья Гундерова, тоже одиннадцатиклассница. - В прошлом году я работала в УГАТУ - была кем-то вроде лаборанта. Шлифовала образцы металлов с измельченными зернами - то есть с наноструктурой, чтобы затем изучать их свойства.

На конференции я представила статью о наноструктурных материалах высокой прочности и электропроводности. Думаю, вероятнее всего, первой такой обработке подвергнется медь она и так хороший проводник и очень распространенный. А устройств, для которых важно, чтобы ток тек как можно быстрее. И если мы этого добьемся - создадим устройства нового поколения.

Узнавать врага в лицо

Девятиклассница Анна Пашали уже давно занимается проблемой раздельного сбора мусора, анализирует зарубежный опыт, пытается донести важность этого вопроса до своих сверстников. Новизна ее подхода – в том, что она предлагает создать мусорный контейнер с сигнализатором, который бы мигал красным (или издавал звуки) в случае, если в него выбросили «неправильный» мусор.

- Я рассматривала контейнер определенной фирмы, его плюсы и минусы - и так мне пришла эта идея. Как устройство будет определять, что мусор неправильный, будет ли распознавать его по внешнему виду или как-то по-другому - это еще вопрос. Еще я старалась спроектировать контейнер так, чтобы он был дешевле.

В целом сначала нам нужно добиться разделения отходов на стандартные фракции: пищевые отходы, бумага, стекло, пластик - возможно, в будущем у каждого из нас дома будет по четыре контейнера. Плюс ртутные лампы и батарейки. Мест для сбора батареек в городе практически нет (исключая отдельно проводимые акции), так что я их отношу к маме в университет, где их собирают.

Екатерина КЛИМОВИЧ.