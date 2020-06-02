«Лес! Отдай мальчика!»

5 июня в Салаватском районе пропал девятилетний мальчик: в обед ушел играть на улицу и не вернулся. Ситуация осложнялась тем, что ребенок почти не разговаривает. Он был найден живым через два дня во многом благодаря неравнодушию людей, пришедших к нему на помощь. Выжил без еды и воды в горах, где обитают дикие звери, а по ночам температура воздуха опускается ниже четырех градусов тепла. Это можно назвать настоящим чудом.

Заявка в ПСО «Лиза Алерт» Башкортостан поступила от сотрудников МЧС РБ поздним вечером. Это обычная практика: спасатели нередко обращаются к поисковикам, когда события требуют масштабной работы. Время всегда играет против «потеряшки», а с момента пропажи Ренеля Ганиева прошло уже несколько часов - родители пытались найти его своими силами, но, обойдя все возможные уголки, позвонили в Службу 112. В чат оповещения полетел призыв на выезд, инфорги начали сбор информации, а разговоры с родителями взяли на себя специально обученные люди, «детские прозвонщики», уже имеющие опыт получения необходимых данных у людей, охваченных страхом и горем.

С рассветом

Время не ждет - 13 поисковиков на четырех машинах выехали в эту же ночь. Руководитель отряда Олеся Пышкина осталась в городе: устанавливала контакты между службами и волонтерами, собирала информацию, договаривалась о помощи авиации и отрядов «Лиза Алерт» соседних регионов… Обычно эту работу делают на месте проведения поисков, но в деревушке, затерявшейся среди гор и лесов, связи практически не было.

Волонтеры, прибывшие в деревню с рассветом, разделились на «лисы» (поисковые отряды) и выполняли задачи: собирали свидетельства, осматривали местность, кто-то отправился прочесывать лес, другие искали в деревне. Их действия направляла координатор Ксения Букреева.

- Это был невероятно трудный поиск. Не было точного понимания, куда мог уйти ребенок, приходилось отрабатывать множество версий. Прибыло много людей: надо было быстро принимать ответственные решения, определять задачи и контролировать их выполнение. Огромную роль сыграло неравнодушие местных властей: они создали все условия для того, чтобы мы занимались только поиском. Такую помощь встречаешь не везде, - вспоминает Ксения.

Директор школы, где разместился штаб, откликалась на все просьбы. Глава сельского поселения Таймеево Ильяс Мингажев организовал для поисковиков место для ночлега, предоставив постели в санатории, все два дня ребят кормили горячей едой. Он оставил в штабе заместителя и отправился прочесывать лес наравне со всеми.

В небо

Тимур Хасанов, один из неравнодушных жителей Уфы, предоставил свой вертолет для поиска ребенка с воздуха. Такую помощь он оказывает не в первый раз. Жужжащая стрекоза вертолета пролетела над рекой, полем и дорогами, и люди в кабине цепко всматривались в зеленые просторы - не мелькнет ли где синяя футболка Ренеля. Несколько раз опускались на землю. Осмотрели пастушьи домики, звали мальчика, но тщетно: никаких следов и звуков. Увидели пастуха, который сказал, что он пасет стадо уже три дня и детей в лесу не встречал. В штаб пришлось возвращаться ни с чем.

Олеся Пышкина сменила Ксению на должности координатора после почти суток дежурства.

- В дни поиска я потеряла любимые очки, золотую сережку, в густом ельнике сгинула одна из раций наших поисковиков… Лес словно захватывал у нас вещи одну за другой. Помню, как я, уставшая до предела, в порыве эмоций сказала: «Лес! Забирай что угодно, только отдай ребенка!». Это может показаться странным, но в такие моменты веришь во все, что угодно. То, что Ренель нашелся - настоящее чудо.

Поисковики и добровольцы получали новые и новые задачи, площадь поиска неуклонно расширялась, но уральская тайга не уступала. Возвращались обессиленные «лисы»: Салаватский район славится своими непроходимыми лесами, где скалы, непролазные ельники, крутые обрывы, стремительные горные реки. Осматривали берег реки, буйно заросший хваткой ивой и высокой травой: надо пройти каждый метр, раздвинуть жгучую крапиву, заглянуть под корни деревьев, в овраги - вдруг именно там свернулся клубком маленький потерявшийся человек.

После суток поиска приняли решение еще раз пройти по дворам деревни - как показывает практика, дети нередко застревают на чердаках, проваливаются в люки, выгребные ямы, полузасыпанные погреба и колодцы. Многие помнят страшные случаи, когда малыши погибали в холодильниках старых моделей с защелкивающейся ручкой. В деревне много заброшенных домов.

И вновь ничего не найдено.

Ночью поиски не останавливаются: поисковики «Лизы Алерт», прибывшие из Свердловской и Челябинской областей, почти сразу отправляются осматривать «квадраты» леса.

Был момент, когда появилась надежда на успех - в лесу услышали стук по дереву. Это один из самых распространенных способов позвать на помощь, особенно если человек уже истощен и не в силах закричать. Глухой отчетливый звук разносится далеко по лесу, но в этот раз источник обнаружить не удалось: группа долго шла по азимуту, люди выбились из сил и не смогли преодолеть встретившуюся на пути скалу. В звездное небо взметнулся беспилотный летательный аппарат Росгвардии, прибывший этим же вечером. Облетел квадрат леса, где предположительно слышали звуки; отдохнувшие поисковики сменили уставших: одна за другой «лисы» исчезали в ночном лесу. Казалось, счастливый конец близок, даже опытные координаторы ждали заветного «Найден. Жив».

Но и в этот раз всех ждала неудача. Источник звука определить не удалось. Мальчик все еще оставался в лесу.

Найден! Жив!

Люди продолжали прибывать. На внедорожных машинах приехали сотрудники газовой службы и немедленно отправились разведывать лесные дороги, где не смогли пробраться обычные «легковушки». Летняя ночь коротка, а работы много: координаторы готовили новые задачи, определяли на карте «квадраты», которые можно будет обследовать утром. Еще больший приток добровольцев, и времени очень мало: людей надо зарегистрировать, разделить на группы, объяснить, что нужно делать. Не хватает обученных поисковиков, способных повести за собой прибывших волонтеров, ведь желание помочь не всегда может заменить знания, опыт, навыки использования компаса и навигатора. Но зато среди местных много знатоков леса. Ближе к обеду, после суточного дежурства, Олесю Пышкину сменил координатор из Екатеринбурга.

Второй день после пропажи Ренеля подходил к концу, когда в штаб поступила обнадеживающая информация: туристы, остановившиеся на берегу Юрюзани на ночевку, услышали детский плач на другом берегу реки. Они знали о поисках: волонтеры рассказали о пропавшем мальчике. Как знать, может, они и не обратили бы внимания на тревожные звуки, ведь эти места - настоящий рай для путешественников, которые частенько сплавляются целыми семьями. Путники позвонили в Службу 112 и рассказали об этом случае.

На место немедленно выехали сотрудники МЧС и администрации, волонтеры и поисковики. Взревела «моторка», разрезая течение реки, а оставшиеся на берегу люди затаили дыхание. И вот раздалось долгожданное - найден! Жив!

Ослабленный, искусанный комарами и клещами, но живой, мальчик был доставлен в Малоязовскую центральную больницу. Глава региона Радий Хабиров поделился радостью на оперативном совещании в правительстве:

- Эти два дня мы сильно переживали за нашего мальчугана из Салаватского района, — прокомментировал Радий Хабиров. — Когда вчера вечером позвонили и сказали, что нашелся, душа радовалась. Опять ведь искали всем миром. Надо поблагодарить людей. «Лиза Алерт» — порядка 30 человек участвовали, вертолет свой дали. И отдел полиции, и отдел МЧС. – отметил руководитель республики и обратился к руководству муниципалитета с просьбой уделять больше внимания семье, где есть определенные проблемы.

Юлия Пахомова.