Непростым выдалось окончание учебного года. Четвертую четверть ребятам пришлось провести за компьютерами, овладевая тонкостями дистанционного обучения. Вроде теперь можно и встряхнуться в летних лагерях, но пока остается неясным, когда они заработают. К тому же, проанализировав ситуацию, администрация города пришла к выводу, что в Уфе на лето остается больше половины детей. Как же им организовать досуг в условиях, если привычные площадки развлечений не работают?

На выручку пришел креатив. Вице-мэр Алина Сулейманова анонсировала познавательно-приключенческую офлайн-игру «Уфа играет 2020».

Весь город превратится в площадку для игры, организаторы условно поделят его на квадраты, зоны. Участниками станут только те дети, которые проживают в месте дислокации. Обязательным условием является наличие аккаунта в Инстаграм, который должен быть в открытом доступе. Ежедневно в игровой день участник в 10.00 часов должен зайти на сайт мэрии, где в личном кабинете его будет ждать задание.

В течение игрового дня (а он, конечно, короче чем рабочий) ребятам предстоит пройти маршрут, включающий 6 заданий. Как сообщают организаторы, они продуманы с учетом возраста участников. Например, отгадать ребус, головоломку на тему знания истории Уфы и республики, заняться поисками клада. А то и сделать доброе дело. Полить клумбу – чем не полезное занятие?

После каждого выполненного задания участники будут получать ключ-код (буква, слово, часть фразы), который они должны будут разместить в своём аккаунте в соцсети под хэштэгами #уфаиграет2020 #?ф?уйнай2020.

Выполнившие все задания, набравшие максимальное количество баллов и нашедшие клад, выйдут в финал.

Каждый понедельник в 14.00 победители и призеры районных этапов будут награждаться ценными призами в онлайн режиме. Они автоматически выходят на городской этап. И 1 июля в 14.00 планируется награждение абсолютных победителей. Ребятам вручат грамоты и подарки: победителям городского этапа – планшеты, районных – наушники.

Для проведения квестов разработаны схемы, очерчены карты, по которым родители будут видеть локацию, и знать, что для детей игра будет максимально безопасной. И даже могут сопровождать ребенка. Также администрация города приготовила для участников средства индивидуальной защиты, маски с символикой игры и браслеты с хэштегом.

Реализовать проект помогут волонтеры. К игре привлекут 300 человек, это педагоги дополнительного образования и представители учреждений дополнительного образования, молодежной политики, культуры и спорта. Они помогут ребятам во время выполнения заданий.

- Надеемся, что игра найдет положительный отклик у всех участников и жителей нашего города и станет традиционным мероприятием летней оздоровительной кампании, ведь в рамках игры задействуется одновременно и интеллект участников, и их физические способности, и воображение, и творчество, – резюмировала Алина Сулейманова.



Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте администрации Уфы, регистрация откроется 4 июня. Сама игра стартует 8 июня и будет состоять из 3 этапов.

Время проведения игры – ежедневно с 10.00ч. до 13.00.

В ней примут участие ученики 5-7 классов (11-13 лет) - 2 100 человек и 9-10 классов - более 100 человек. В каждом этапе предполагается участие 700 школьников.